Τουρκία: Πρωτοφανές, ζητά αποπομπή Μηταράκη για τη φύλαξη των ελληνικών συνόρων

Σε μία άνευ προηγουμένη κίνηση προέβη το βράδυ της Δευτέρας η Άγκυρα η οποία σε μία προσπάθεια να επηρεάσει τα διεθνή ΜΜΕ κατηγόρησε την Ελλάδα ότι ασκεί βία σε μετανάστες. Η προκλητική ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών της γείτονος ήρθε λίγα 24ωρα μετά τη διεθνή κατακραυγή για την βίαιη προώθηση (push forward) 92 μεταναστών στον Έβρο οι οποίοι βρέθηκαν γυμνοί και χτυπημένοι και τελικώς διεσώθησαν από τις ελληνικές αρχές. Στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΣ γίνεται αρχικά αναφορά στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη ενώ σημειώνεται ότι η Ελλάδα «βρίσκεται συχνά στην ατζέντα για απάνθρωπες μεταχειρίσεις μεταναστών, εφαρμόζει για άλλη μια φορά τακτικές για να χειραγωγήσει, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες απογυμνωμένων μεταναστών για τις οποίες δεν υπάρχει ούτε τοποθεσία, ούτε ημερομηνία». Το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών αφού εξαπολύει μία σειρά από fake news αναφορικά με το μεταναστευτικό φτάνει στο σημείο να υπονοήσει ότι ο κ. Μηταράκης θα έπρεπε να αποπεμφθεί από τη θέση του. «Υπογραμμίζουμε ότι το γεγονός ότι ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου εξακολουθεί να κατέχει το αξίωμά του και συνεχίζει τις αβάσιμες καταγγελίες του κατά της χώρας μας, ενώ ο Εκτελεστικός Διευθυντής του FRONTEX απαλλάχθηκε από τη θέση του κατά τις έρευνες και τις εποπτείες για τις απωθήσεις. Είναι απαράδεκτο και το αφήνουμε στη διακριτική ευχέρεια της κοινής γνώμης», αναφέρει χαρακτηριστικά το τουρκικό ΥΠΕΣ. Στην συνέχεια η ανακοίνωση κάνει αναφορά στην προκλητική λεκτική επίθεση που εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος από βήματος της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ κατηγόρησε την Ελλάδα για κακομεταχείριση μεταναστών ενώ έδειξε και φωτογραφίες νεκρών παιδιών από ναυάγιο, το οποίος ωστόσο είχε γίνει στα τουρκικά χωρικά ύδατα, στα νότια της Μαρμαρίδας! «Γνωρίζουμε καλά πόσο απελπισμένη είναι η Ελλάδα, μετά την ομιλία του Προέδρου μας, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που δόθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που απεικονίζει τις απάνθρωπες τακτικές της Ελλάδας. Είναι πολύ προφανές ότι η Ελλάδα προσπαθεί να καλύψει τις συστηματικές παράνομες απωθήσεις που κάνουν συστηματικά κατάσχοντας όλα τα υπάρχοντα των μεταναστών- συμπεριλαμβανομένων των χρημάτων, του τηλεφώνου, της ταυτότητας και των διαβατηρίων τους- πετώντας τους στη θάλασσα, παίρνοντας όλα τα ρούχα τους και παπούτσια, χτυπώντας τους γυμνούς με ρόπαλα, τραυματίζοντάς τους με συσκευές ηλεκτροσόκ, πυροβολώντας τους με σφαίρες από καουτσούκ ή βάζοντάς τους σε φθαρμένες σωσίβιες λέμβους», αναφέρει η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών στη συνέχεια. Κλείνοντας πριν την παράθεση «περιστατικών» κακοποίησης μεταναστών το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει: «Καλούμε την Ελλάδα που δεν έχει δώσει ακόμη λόγο για τα πνιγμένα μωρά στο Αιγαίο να σταματήσει την απάνθρωπη κακομεταχείριση μεταναστών και τη μεταναστευτική πολιτική που οδηγεί σε θανάτους. Επιπλέον, ως χώρα που έχει τηρήσει τους διεθνείς κανόνες ακόμη και για τους παράτυπους μετανάστες χωρίς διακρίσεις και έχει ακολουθήσει μια ανθρωπιστική προσέγγιση όσον αφορά τη μεταναστευτική πολιτική, αρνούμαστε πανηγυρικά τη χρήση του ονόματος Τουρκία μαζί με την Ελλάδα που ακολουθείται στενά από ολόκληρο τον κόσμο εδώ και χρόνια με τις απάνθρωπες μεταχείριση προς τους μετανάστες». Η αλήθεια των αριθμών που παραβλέπει η Άγκυρα Αυτό, ωστόσο που παραλείπει τεχνηέντως να αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών είναι η αλήθεια των αριθμών. Όπως είπε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η χώρα μας προστατεύει τα σύνορά της έχοντας πετύχει ελαχιστοποίηση των ροών αλλά και των απωλειών ζωών στις θάλασσες. Όπως είπε, μόνο το 2015-2016 είχαν χάσει τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες σχεδόν 1.500 άνθρωποι λόγω της πολιτικής ανοιχτών συνόρων την ώρα που το 2022 μέχρι πριν από τα ναυάγια σε Λέσβο και Κύθηρα είχαν πεθάνει 10 άτομα. Μηταράκης: Πάμε στον ΟΗΕ το περιστατικό με τους 92 μετανάστες στον Έβρο Δεν προκαλεί έκπληξη που η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών έρχεται λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη του κ. Μηταράκη πως θα θέσει το θέμα των 92 μεταναστών στον Έβρο στον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και έχει ήδη ενημερώσει και τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είπε χαρακτηριστικά, θα κάνει έναν κύκλο επαφών και «θα δείξω τις φωτογραφίες, ενώ έχουμε κι άλλο υλικό, όπως βίντεο». O κ. Μηταράκης επεσήμανε πως «ακόμη ένα θλιβερό επεισόδιο «γράφτηκε» στον Έβρο, με την Τουρκία σε ρόλο πρωταγωνιστή, να εργαλειοποιεί εκ νέου μετανάστες, αυτή τη φορά 92 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν γυμνά και τραυματισμένα στον Έβρο». Σήμερα στη δομή του Έβρου ορισμένοι από τους 92 Τέλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες του thetimes|-.gr, οι 28 από τους 92 μετανάστες που βρέθηκαν σε κακή κατάσταση και γυμνοί στον Έβρο αναμένεται να μεταφερθούν εντός της ημέρας στο ΚΥΤ Φυλακίου στον Έβρο όπου και θα τους περιθάλψουν και θα ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης ενώ οι ίδιοι αναμένεται να μεταφέρουν στις ελληνικές αρχές όλα όσα έζησαν στα χέρια των Τούρκων οι οποίοι -σύμφωνα με τα λεγόμενά τους- τους μετέφεραν μάλιστα και με οχήματα της χωροφυλακής έως το σημείο όπου και σπρώχθηκαν δια της βίας στην Ελλάδα. Ειδήσεις σήμερα: Ένας ακόμη άνδρας εμφανίστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ για την υπόθεση βιασμού της 12χρονης Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακαλεί την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ Ο Μπενζεμά στο γκαλά για τη Χρυσή Μπάλα μαζί με τη νέα του σύντροφο και την πρώην σύζυγό του – Δείτε φωτογραφίες

