Τουρκικές προκλήσεις – Αμερικανός βουλευτής: Λάθος η πώληση των F-16 όσο ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα

Με αφορμή το άρθρο των New York Times με τίτλο «Ο Ερντογάν ανεβάζει τους τόνους με την Ελλάδα καθώς οι εκλογές στην Τουρκία πλησιάζουν», o Αμερικανός βουλευτής των Δημοκατικών, Φρανκ Παλόν, καταδικάζει ανοιχτά τις τουρκικές προκλήσεις ενώ εστιάζει στο επίμαχο ζήτημα των μαχητικών F-16, διατρανώνοντας ότι η πώλησή τους θα συνιστούσε λανθασμένη ενέργεια. «Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια ενώ ο Ερντογάν απειλεί με στρατιωτικές ενέργειες την Ελλάδα. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να σταματήσουμε την πώληση των μαχητικών F-16 στην Τουρκία. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Ερντογάν, είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει τα μαχητικά εναντίον μέλους του ΝΑΤΟ» έγραψε ο Αμερικανός βουλευτής στο Twitter. The U.S. cannot stand idly by as Erdogan threatens military action against Greece. This is exactly why we must end the sale of F-16 fighter jets to Turkey. Erdogan cannot be trusted and could use them against another NATO ally.https://t.co/W0AsKiIu6m — Rep. Frank Pallone (@FrankPallone) October 16, 2022 Το δημοσίευμα των NYT Ο Ταγίπ Ερντογάν, όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για έλλειψη ειλικρίνειας σχετικά με τη διευθέτηση των διαφορών στο ανατολικό Αιγαίο. Στράφηκε, την ίδια στιγμή, και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχυριζόμενος ότι συντάσσεται με τα μέλη της, Ελλάδα και Κύπρο. «Μπορεί να φτάσουμε ξαφνικά ένα βράδυ», οι απειλές Ερντογάν κατά της Ελλάδας. Όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε εάν αυτό σήμαινε ότι θα επιτεθεί στην Ελλάδα, ο Τούρκος πρόεδρος απάντησε: «Στην πραγματικότητα το καταλάβατε». Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα των NYT, το εν λόγω ξέσπασμα ήταν μόνο το τελευταίο από τον Ερντογάν. Σημειώνεται δε ότι ο Τούρκος πρόεδρος καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενες πολιτικές και οικονομικές δυσκολίες πριν από τις εκλογές, την άνοιξη, εντείνει τις απειλές κατά του συμμάχου του στο ΝΑΤΟ από το καλοκαίρι, χρησιμοποιώντας μία γλώσσα που κανονικά ανήκει στα στρατιωτικά γεράκια και στους υπερεθνικιστές. «Ένας πολιτικά απειλούμενος Ερντογάν είναι όλο και πιο επικίνδυνος» Ακόμα και αν λίγοι είναι οι διπλωμάτες ή αναλυτές προβλέπουν πόλεμο, υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση στους Ευρωπαίους διπλωμάτες ότι ένας πολιτικά απειλούμενος Ερντογάν είναι όλο και πιο επικίνδυνος για τους γείτονές του και ότι μπορεί να συμβούν ατυχήματα. Ο Ερντογάν, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, χρειάζεται κρίση, για να ενισχύσει την ασταθή του θέση στο εσωτερικό, ύστερα από σχεδόν 20 χρόνια στην εξουσία, δήλωσε διπλωμάτης που ειδικεύεται στην Τουρκία, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του. Και αν δεν του δοθεί – όπως είπε ένας διπλωμάτης – μπορεί να δημιουργήσει μία κρίση. Σημειώνεται δε στο δημοσίευμα ότι οι αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας – και οι δύο μέλη του ΝΑΤΟ – απειλούν τώρα να προσθέσουν μια δύσκολη νέα διάσταση στις προσπάθειες της Ευρώπης να διατηρήσει την ενότητά της απέναντι στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις συσσωρευμένες οικονομικές επιπτώσεις της. Η κλιμακούμενη ρητορική κατά της Ελλάδας είναι εκείνη που εφιστά πλέον ιδιαίτερη προσοχή, σημειώνει το ρεπορτάζ. Ειδήσεις σήμερα: Βιασμός 12χρονης: Η ΕΛΑΣ εντόπισε τον οίκο ανοχής που την πήγαινε ο Μίχος La Repubblica: Ο Μακρόν πρότεινε στον Ντράγκι να γίνει Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Ενεργειακή κρίση – Κομισιόν: Χωρίς πλαφόν το νέο πακέτο ρυθμίσεων κατά των υψηλών τιμών

