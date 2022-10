Τσίπρας: Η μάχη ενάντια στην εμπορία ανθρώπων πρέπει να ξεκινήσει με αναδόμηση του Κοινωνικού Κράτους «Το αδύναμο Κοινωνικό Κράτος καθιστά περισσότερα άτομα ευάλωτα στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο», ανέφερε «Ηεμπορία ανθρώπων δυστυχώς δεν ανήκει σε μακρινές εποχές και σε μακρινούς τόπους. Γινόμαστε μάρτυρες αυτής της βαρβαρότητας καθημερινά», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του με αφορμή την Πανευρωπαϊκή Ημέρα Κατά της Εμπορίας Ανθρώπων. «Στα σύνορά μας, όπου άνθρωποι κατατρεγμένοι πέφτουν θύματα αυτής της βαναυσότητας. Στις γειτονιές μας. Η Μανωλάδα και η Ηλιούπολη πέρυσι, ο Κολωνός τώρα, δεν είναι μαύρες εξαιρέσεις στην ιστορία της χώρας, αλλά μια ζοφερή πραγματικότητα για δεκάδες συνανθρώπους μας», σημειώνει ο Αλ. Τσίπρας, επισημαίνοντας πως «σχεδόν το 80% των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα είναι γυναίκες και κορίτσια». «Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός κυριαρχούν στις μονογονεϊκές οικογένειες, στις οποίες ηγούνται γυναίκες, και στα παιδιά, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός – τα δύο αυτά στοιχεία δεν είναι ασύνδετα και το γνωρίζουμε καλά», τονίζει. «Η μάχη ενάντια στην εμπορία ανθρώπων πρέπει να ξεκινήσει με την αναδόμηση του Κοινωνικού Κράτους και την ισχυροποίηση του Κράτους Δικαίου», προσθέτει και εξηγεί: «Το αδύναμο Κοινωνικό Κράτος καθιστά περισσότερα άτομα ευάλωτα στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Το στρεβλό Κράτος Δικαίου διασφαλίζει την ατιμωρησία και την αίσθηση παντοδυναμίας σε διεφθαρμένους ανθρώπους». «Σύντομα, θα συνεχίσουμε τη δουλειά που ξεκινήσαμε το 2015 για την πάταξη του ειδεχθούς αυτού εγκλήματος, με την ενίσχυση της δίωξης και την προστασία και επανένταξη των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων», καταλήγει ο Αλ. Τσίπρας. -- Ειδήσεις σήμερα: Το Nammos τρέχει… στο Κατάρ για να προλάβει το Μουντιάλ Πόλεμος στην Ουκρανία – Γιατί κατέρρευσε σε οκτώ μήνες ο «κόκκινος στρατός» Τζέιμς Κόρντεν: Σάλος με τη συμπεριφορά του παρουσιαστή – «Εφαγε πόρτα» από τον ιδιοκτήτη του Balthazar BEST OF NETWORK 18.10.2022, 11:30 18.10.2022, 07:30 18.10.2022, 08:12 17.10.2022, 15:49 18.10.2022, 09:24 17.10.2022, 10:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )