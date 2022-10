Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Ξεκινά η εφαρμογή της και στην Κύπρο

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η εφαρμογή του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και στην Κύπρο. Αυτό πιστοποιήθηκε στη συνάντηση που είχε σήμερα στη Λευκωσία ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Η επίσκεψη του κ. Χατζηδάκη στην Κύπρο ήρθε σε συνέχεια της συμφωνίας που είχε υπογραφεί από τα Υπουργεία Εργασίας Ελλάδας και Κύπρου στα τέλη Σεπτεμβρίου στην Αθήνα για την παραχώρηση της τεχνογνωσίας του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, ώστε να εφαρμοστεί στην Κύπρο. Για το σκοπό αυτό, τον Υπουργό Εργασίας συνόδευσε κλιμάκιο υπηρεσιακών στελεχών -με επικεφαλής τη Γενική Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων Άννα Στρατινάκη-, που ξεκίνησε ήδη να συνεργάζεται με τα στελέχη του Υπουργείου Εργασίας της Κύπρου, με στόχο τη δημιουργία στη χώρα αντίστοιχου συστήματος με αυτό που εφαρμόζεται ήδη στην Ελλάδα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κυπριακής αγοράς εργασίας. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης που υποδέχθηκε τον κ. Χατζηδάκη στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία, που αποτελεί μια ακόμη επισφράγιση των στενότατων σχέσεων της Ελλάδας και της Κύπρου σε όλα τα επίπεδα. Όπως τόνισε, «Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι ένα εργαλείο που έχουμε ανάγκη για τον έλεγχο της αδήλωτης εργασίας και την προστασία των εργαζομένων και η συνέχιση της μεταξύ μας συνεργασίας στο πεδίο αυτό είναι επ’ ωφελεία της Κυπριακής Δημοκρατίας». «Θα ελέγξει την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία» Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που συνδράμουμε ουσιαστικά σε κάτι που θα βοηθήσει την Κυπριακή Δημοκρατία που να ελέγξει την αδήλωτη και την υποδηλωμένη εργασία. Στην Ελλάδα έχουμε το πρόγραμμα ΕΡΓΑΝΗ, τώρα αναβαθμίζεται τεχνολογικά σε ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και συνδυάζεται με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό εργαλείο που ξεκίνησε ήδη να εφαρμόζεται και με το οποίο μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα γίνεται σεβαστό το ωράριο του εργαζομένου, θα καταγράφονται οι υπερωρίες του και από την άλλη πλευρά θα υπάρχει ένας δίκαιος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Δηλαδή δεν θα έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εκείνοι που κλέβουν ώρες από το ωράριο του εργαζομένου. Σε εμάς έχει θετική υποδοχή και χαιρόμαστε που η Κύπρος έρχεται να εφαρμόσει το σύστημα αυτό. Θα είναι χρήσιμο και για τους εργαζομένους και τα δικαιώματά τους και τις επιχειρήσεις και είμαστε στη διάθεσή σας για να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τη συνεργασία αυτή». Ο Υπουργός Εργασίας της Κύπρου Κυριάκος Κούσιος από την πλευρά του ευχαρίστησε τον κ. Χατζηδάκη για τη συνδρομή του, τονίζοντας ότι η ανταπόκριση της ελληνικής πλευράς υπήρξε άμεση και εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι «πολύ σύντομα θα έχουμε τα αποτελέσματα της συμφωνίας», με την εφαρμογή του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και στην Κύπρο. «Η συνεργασία των χωρών μας είναι δεδομένη σε όλα τα επίπεδα και ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για τη συνεχή της στήριξη σε όλα τα θέματα που αντιμετωπίζουμε ως κράτος», κατέληξε ο κ. Κούσιος. Σημειώνεται τέλος ότι στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κύπρο, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συναντήθηκε επίσης με την πρόεδρο της κυπριακής Βουλής Αννίτα Δημητρίου καθώς και τον επικεφαλής του κόμματος του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ) και υποψήφιο για την προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας Αβέρωφ Νεοφύτου. Ειδήσεις σήμερα: Αμερικανός βουλευτής: Λάθος η πώληση των F-16 στην Τουρκία όσο ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα Δημοσκόπηση ALCO: Ενισχύεται το προφίλ αξιοπιστίας του Μητσοτάκη έναντι του Τσίπρα, στις 11 μονάδες η διαφορά Νέες απειλές Ακάρ: Δεν θα επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο γεγονός

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )