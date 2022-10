Hurriyet: «Η Ελλάδα δεν χορταίνει όπλα» Φανερά ενοχλημένη η τουρκική εφημερίδα για τη νέα συμφωνία Αθήνας – Βερολίνου για εξοπλισμούς ύψους 4 δισ. ευρώ. Κατηγορεί την Ελλάδα για «εξοπλιστικό παροξυσμό» Παναγιώτης Σαββίδης 18.10.2022, 08:51 Με τίτλο «Η Ελλάδα δεν χορταίνει όπλα. Παραγγελία 4 δισ. ευρώ από τη Γερμανία» η εφημερίδα Hurriyet, παρουσιάζει το deal Αθήνας – Βερολίνου, για τον εκσυγχρονισμό αρμάτων μάχης και την προμήθεια νέων φρεγατών ΜΕΚΟ, που θα ενισχύσουν σημαντικά την άμυνα της χώρας. Φανερά ενοχλημένη για την εξέλιξη, η φιλοκυβερνητική εφημερίδα κάνει λόγο για «εξοπλιστικό παροξυσμό» της Ελλάδας, που «συνεχίζεται» με νέα συμφωνία με την Γερμανία. «Μετά τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, η Γερμανία συμμετέχει στη φρενίτιδα εξοπλισμών που ξεκίνησε η ελληνική κυβέρνηση, μετά την κρίση με την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο το 2020» σημειώνει το δημοσίευμα συμπληρώνοντας πως κατά την επίσκεψη του Γερμανού Καγκελαρίου Όλαφ Σολτς στην Αθήνα, στις 27 Οκτωβρίου, αναμένεται να ανακοινωθεί νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα που αγγίζει τα 4 δισ. ευρώ. «Μετά την κρίση του 2020 η Αθήνα έθεσε σε εφαρμογή ένα ευρύ εξοπλιστικό πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτό, παρήγγειλε 24 πολεμικά αεροσκάφη Rafale αξίας 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 3 φρεγάτες τύπου Belharra αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Γαλλία» γράφει η Hurriyet, καταλήγοντας στις επαφές που ξεκίνησε η Αθήνα με την Ουάσιγκτον για την απόκτηση αεροσκαφών F-35. «Αφού η αμερικανική κυβέρνηση έδωσε το «πράσινο» φως, κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον τον περασμένο Μάιο, η ελληνική Πολεμική Αεροπορία απέστειλε «επιστολή προθέσεων», ζητώντας την έναρξη της διαδικασίας για την αγορά 20 F-35. Εάν συμφωνηθεί, εκτιμάται πως τα αεροσκάφη θα κοστίσουν περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια, οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν το 2028» καταλήγει το δημοσίευμα. Ειδήσεις σήμερα: Γιατί προφυλακίστηκε η μητέρα της 12χρονης – Τα δύο στοιχεία που την «έκαψαν» Τι ετοιμάζει μετά τα drones- καμικάζι ο Πούτιν στην Ουκρανία; Πρωτοφανές, η Τουρκία ζητά αποπομπή Μηταράκη για τη φύλαξη των ελληνικών συνόρων Παναγιώτης Σαββίδης 18.10.2022, 08:51 BEST OF NETWORK 17.10.2022, 18:40 18.10.2022, 07:30 17.10.2022, 10:51 17.10.2022, 15:49 17.10.2022, 13:40 17.10.2022, 17:51

