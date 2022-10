Βουλή: Ψηφίστηκε ο νέος σωφρονιστικός κώδικας

Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε επί της αρχής του, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την «Αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του Σωφρονιστικού Κώδικα». Υπέρ τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κα Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια και το ΚΚΕ μαζί με το ΜέΡΑ25 δήλωσαν ότι το καταψηφίζουν. Νωρίτερα, οι εξωκοινοβουλευτικοί φορείς που κλήθηκαν στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του νομοσχεδίου, κατέθεσαν τις δικές τους παρατηρήσεις, επιφυλάξεις αλλά και προτάσεις για βελτιωτικές αλλαγές. Αναγνωρίζοντας, καταρχήν, όλοι οι αρμόδιοι φορείς ότι το νομοσχέδιο επί της αρχής του, κινείται στη σωστή κατεύθυνση, ζήτησαν περαιτέρω διευκρινήσεις και αποσαφηνίσεις, εστιάζοντας κυρίως στην κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κρατουμένων και στην κατάργηση των διακρίσεων, στις μεγάλες ελλείψεις – τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνικές υποδομές των σωφρονιστικών καταστημάτων – στην ασφάλεια φυλακισμένων και σωφρονιστικών υπαλλήλων καθώς και στις τακτικές και εκπαιδευτικές άδειες. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, Κωνσταντίνος Βαρσάμης πρότεινε, μεταξύ άλλων, βελτιωτικές αλλαγές στο θέμα των τακτικών και εκπαιδευτικών αδειών των φυλακισμένων, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να απαγορευθούν τουλάχιστον οι εκπαιδευτικές άδειες. Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας εξωτερικών φρουρών, Βασίλης Κεφάλας, έδωσε έμφαση στην βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των σωφρονιστικών καταστημάτων, τονίζοντας ότι δεν αρκούν μόνο οι νόμοι αλλά απαιτούνται και άμεσες λύσεις για την αντιμετώπιση των τεράστιων χρόνιων προβλημάτων και κυρίως της μεγάλης έλλειψης προσωπικού και υποδομών. Ο κ. Κεφάλας έκανε ακόμα λόγο για μεγάλη έλλειψη ασφάλειας, τόσο για τους φυλακισμένους όσο και τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Επιπλέον επεσήμανε την ανάγκη δημιουργίας ειδικών κλινών στα δημόσια νοσοκομεία. Το μέλος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, Νικόλαος Φιστόπουλος, υπογράμμισε ότι «το νομοσχέδιο κινείται σε πολύ καλή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τις συνθήκες κράτησης» σημειώνοντας, ωστόσο, ότι χρίζει ορισμένων αναγκαίων βελτιώσεων. Τον προβληματισμό του εξέφρασε ο κ. Φιστόπουλος για το ένδικο βοήθημα του κρατούμενου, για τις συνθήκες κράτησης του σε ότι αφορά την απαγόρευση μεταγωγής αν κάποιος ασκήσει προσφυγή, υποστηρίζοντας ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει και ως πρόσχημα στη μεταγωγή τους. Ζήτησε επίσης να οριστούν επακριβώς ποιες είναι οι προϋποθέσεις που μπορεί κάποιος να λαμβάνει γνώση της ποινικής κατάστασης του κρατουμένου επειδή έχει έννομο συμφέρον, τονίζοντας ότι πρέπει ή να βελτιωθεί ή να απαλειφθεί η διάταξη καθώς όπως είναι καταστρατηγείται η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων. Ακόμα, υποστήριξε ότι «υπάρχει σύγχυση σε ότι αφορά τις τακτικές κα εκπαιδευτικές άδειες», ζητώντας «να υπάρξει διευκρίνιση ώστε να καθοριστεί επακριβώς ένα πιο σωστό πλαίσιο για τον υπολογισμό των ευεργετημάτων» ενώ σημείωσε ότι «τα ήσσονος σημασίας αδικήματα έχουν μεγαλύτερη ποινή από ότι τα σοβαρά παραπτώματα» και τόνισε ότι πρέπει να οριοθετηθούν τα πλαίσια για παραβιάσεις αδειών. Ο εκπρόσωπος της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών, Παναγιώτης Καρίπογλου, ανέφερε ότι υπάρχουν πολύ καλές διατάξεις – όπως το ένδικο βοήθημα του κρατουμένου για τις συνθήκες κράτησης του – όμως υπάρχουν και άλλες, όπως οι εκπαιδευτικές άδειες που χρίζουν βελτιωτικών αλλαγών γιατί πρέπει να προστατευτεί το δικαίωμα στην εκπαίδευση, ειδικά των νεαρών κρατουμένων. Έμφαση έδωσε «στην τρομερή υποστελέχωση των φυλακών» αλλά και «στην ανάγκη να ανέβει το όριο του επισκεπτηρίου των παιδιών, από τα 8 έτη στα 13 και να επιτραπεί να συνοδεύεται από τη μητέρα», ενώ πρότεινε να συμμετέχει και συνδικαλιστικός εκπρόσωπος των δικηγόρων στο Κεντρικό Συμβούλιο Φυλακών. Η πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, Άννα Κωνσταντινίδη χαρακτήρισε «επιτακτική την ανάγκη προσθήκης που θα πατά γερά στα ανθρώπινα δικαιώματα και θα προωθεί ουσιαστικά την ισότητα». «Είναι απαραίτητο να αποτυπωθεί η εθνική στρατηγική γα την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ. Τα διεμφυλικά άτομα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα και να κρατούνται σύμφωνα με το φύλο που αυτοπροσδιορίζονται. Είναι αναγκαίο και πρέπει να αποτυπωθεί με σαφήνεια στο παρόν νομοσχέδιο και ο διεμφυλικός και να γίνεται σεβαστή πάντα η ιδιότητα του φύλου. Πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά για τον απόλυτο σεβασμό στο φύλο όλων των προσώπων», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Στερεάς Ελλάδος και του Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Δημήτρης Βάντσης, εστίασε στην «ανάγκη άμεσης στελέχωσης των φυλακών με ικανό αριθμό υπαλλήλων καθώς και με επιστημονικό προσωπικό», τονίζοντας ότι ενώνει τη φωνή του με όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς που αναφέρθηκαν στα διαχρονικά προβλήματα που υπάρχουν και στους κινδύνους που εγκυμονούν οι τεράστιες ελλείψεις. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι ελάχιστοι με αποτέλεσμα σε κάποιες φυλακές να υπάρχει μόνο ένας ή και κανένας» ενώ σημείωσε ότι «πολλοί συνάδελφοι είναι πολύ κοντά στην επαγγελματική εξουθένωση». Πηγή ΑΠΕ ΜΠΕ Ειδήσεις σήμερα: Βιασμός 12χρονης: 51 προφίλ είχε φτιάξει ο Μίχος στο Blindchat για τη 12χρονη – Ζητούσε έως 230 ευρώ από τους επίδοξους βιαστές Τέλος στη «φεμινιστική εξωτερική πολιτική» βάζει η Σουηδία Nordic Monitor: Τεράστιες ελλείψεις σε μάχιμους σε περίπτωση πολέμου – Απόρρητη έκθεση για τον τουρκικό στρατό

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )