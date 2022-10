Δένδιας σε Ζελένσκι: Η Ελλάδα καταδικάζει κάθε αναθεωρητική προσπάθεια αλλαγής των συνόρων Ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας στο Κίεβο – Νωρίτερα, ο κ. Δένδιας μεταφέρθηκε σε καταφύγιο, καθώς ήχησαν οι σειρήνες κατά τη συνάντησή του με τον Κουλέμπα Την πλήρη καταδίκη της Ελλάδας σε κάθε προσπάθεια αλλαγής των συνόρων από αναθεωρητικές δυνάμεις εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Νίκος Δένδιας έγινε δεκτός από τον Ουκρανό πρόεδρο στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Κίεβο, παρουσία και του Ουκρανού ομολόγου του Ντμίτρο Κουλέμπα. Η Ελλάδα, τόνισε ο κ. Δένδιας, παραμένει αποφασιστική στην ακλόνητη αλληλεγγύη της προς την Ουκρανία και καταδικάζει πλήρως κάθε προσπάθεια αλλαγής των συνόρων από τις ρεβιζιονιστικές δυνάμεις, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών. Νωρίτερα, ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών. Ωστόσο, η κοινή συνέντευξη τύπου με τον κ. Κουλέμπα έγινε από καταφύγιο, όπου μεταφέρθηκε με ασφάλεια ο Έλληνας υπουργός, καθώς σίγησαν σειρήνες. «Δεν αναγνωρίζουμε την παράνομη προσάρτηση των ουκρανικών περιοχών» είχε δηλώσει, καταδικάζοντας τις ρωσικές επιθέσεις, τις κινήσεις αναθεωρητισμού και την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Επίσης, έκανε λόγο για «ρωσικά εγκλήματα πολέμου», ενώ αναφερόμενος στις τουρκικές προκλήσεις ανέφερε: «Οι Έλληνες έχουμε επίσης έναν μεγάλο γείτονα στα Ανατολικά μας. Έναν γείτονα που έχει εκδώσει απειλή πολέμου εναντίον μας». Ειδήσεις σήμερα: Τα στοιχεία που αποκάλυψαν τον εφιάλτη του 4χρονου στο Αγρίνιο – «Έβλεπε αγκαλιές και έτρεμε» Προφυλακιστέοι οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους για τον βιασμό της 12χρονης Κατηγορητήριο καταπέλτης για τη μητέρα της 12χρονης – Blindchat, SMS και ο μυστηριώδης «ΑΜ» BEST OF NETWORK 19.10.2022, 15:04 19.10.2022, 13:06 19.10.2022, 15:04 19.10.2022, 14:25 19.10.2022, 13:50 19.10.2022, 17:13

