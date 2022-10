Κυριάκος Μητσοτάκης: Κανένα σοβαρό έγκλημα δεν θα μείνει στο σκοτάδι

Για καίριο έργο της αστυνομίας έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη το πρωί της Τετάρτης (19/10) για την ασφάλεια και τη μείωση της εγκληματικότητας ευχαριστώντας, αρχικά, τους αστυνομικούς για την προσφορά τους προς την κοινωνία. «Η ασφάλεια όλων μας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα είχα τονίσει πριν από τρία χρόνια, είναι μια πολιτική που εξακολουθούμε να την εφαρμόζουμε με προσαρμογές» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός τονίζοντας ότι αυτό επιβάλει «όχι μόνο η οργάνωση μια ευνομούμενης κοινωνίας αλλά και η ίδια η ταχύτητα που αλλάζει ο κόσμος μας». Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε αναντικατάστατο τον ρόλο της ΕΛΑΣ για την υπεράσπιση των συνόρων όπως το 2020 για να αποτρέψει το σχέδιο εργαλειοποίησης των μεταναστών ως μοχλό πίεσης απέναντι και στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Τόνισε ότι η ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδες αγαθό του πολίτη γιατί συνδέεται άρρηκτα με τη σταθερότητα, με την κοινωνική ειρήνη, την ανάπτυξη, το δικαίωμα στην προκοπή, συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την ανεμπόδιστη άσκηση κάθε ατομικού και κοινωνικού δικαιώματος. Την επιβάλλει όχι μόνο η οργάνωση μιας ευνομούμενης πολιτείας αλλά η ίδια η ταχύτητα με την οποία αλλάζει ο κόσμος μας καθώς και η διαφοροποίηση των απειλών κατά των κοινωνικών αγαθών της συλλογικής ευημερίας. «Όλοι που πρέπει να λογοδοτήσουν στην ελληνική δικαιοσύνη θα το κάνουν» διεμήνυσε ακόμα ο πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια να στηρίξει τους αστυνομικούς στην απαιτητική τους αποστολή, είπε ο κ. Μητσοτάκης, κάνοντας αναφορά στην φύλαξη από την ομάδα Δράση. «Γνωρίζετε πόσο τονώνεται το αίσθημα του πολίτη από την παρουσία της αστυνομίας στη γειτονιά του και σε αυτό επέμεινα πολύ για να απαλλάξουμε την ΕΛΑΣ από το βάρος της γραφειοκρατίας για να ενισχυθούν ιδίως οι βραδινές περιπολίες» συμπλήρωσε. «Παρά την εικόνα που σχηματίζεται από ΜΜΕ και δικαιολογημένα με αφορμή ορισμένες υποθέσεις, η εγκληματικότητα έχει μειωθεί. Η τρομοκρατική βία έχει πρακτικά εξαφανιστεί, καταργήσαμε τα άβατα, τα Εξάρχεια έχουν παραδοθεί στους κατοίκους και τους επισκέπτες, αρκετά κατειλημμένα κτήρια έχουν παραδοθεί» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Στο σημερινό περιβάλλον η ΕΛΑΣ καλείται να ανταποκριθεί με πολλαπλές προκλήσεις και το κατορθώνετε πανάξια, προσθέτοντας νέες επιτυχίες στις παλιές. Είναι πολλές οι πρόσφατες ιστορίες που συγκλόνισαν την κοινωνία αλλά εξιχνιάστηκαν και αυτό στέλνει το μήνυμα ότι κανένα σοβαρό έγκλημα δεν θα μείνει στο σκοτάδι» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Στο παρελθόν υπήρξαν ιστορίες αστυνομικής βίας σε βάρος πολιτών, διερευνήθηκαν και πήραν τον δρόμο της δικαιοσύνης. Η προμήθεια 2.500 μικρών καμερών που θα φέρουν οι αστυνομικοί στις στολές τους θα βοηθήσουν για να υπάρχουν πειστήρια τυχόν αστυνομικής βίας. Δεν θα γίνει, όμως, ανεκτή καμία ανοχή οργάνου της τάξης σε βάρος πολίτη, θα πρέπει να τιμωρείται με εξάντληση κάθε αυστηρότητας και αναφέρομαι και στο περιστατικό του ΑΤ Ομονοίας η δικαστική διερεύνηση για τ οποίο προχωράει με ταχύτητα. Μην αφήνετε μετρημένους στα δάχτυλα συναδέλφους σας να κηλιδώνουν το όνομα χιλιάδων άλλων αστυνομικών» είπε απευθυνόμενους στους αστυνομικούς ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμα ότι «οι ελληνικές πόλεις δεν βρίκσονται στο έλεος εγκληματιών ούτε είναι νησίδες ανομίας. Αυτά τα υποστηρίζουν τα άκρα του πολιτικού φάσματος. Υπάρχουν βήματα προόδου, βέβαια, που πρέπει να κάνει η αστυνομία καθώς η αντιμετώπιση της βίας και του εγκλήματος είναι ένας μακροχρόνιος πόλεμους που δίνετε καθημερινά και στις οποίες έχετε θρηνήσει δεκάδες συναδέλφους σας. Το αίσθημα ασφάλειας, όμως, έχει τονωθεί και με τους νέους ρόλους που έχουν δοθεί στην αστυνομία διαλύεται το αίσθημα του φόβου». Με αφορμή, δε, τα εγκλήματα όπως σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων ή δολοφονίες γυναικών που αποκαλύπτονται χάρη και σε μαρτυρίες των θυμάτων τόνισε ότι «η οργανωμένη πολιτεία, εσείς που είστε οι πρώτες αποδέκτες καταγγελιών θα αφουγκραστούν και οι μηχανισμοί θα είναι στο πλευρό των πολιτών που έπεσαν τέτοιων πράξεων ώστε πρώτα να βρουν προστασία και μετά να δικαιωθούν. Ας είμαστε λίγο φειδωλοί στην κριτική. Η Ελλάδα είναί μια χώρα ασφαλής όπως προκύπτει από τις επενδύσεις και τον αριθμό των ξένων επισκεπτών». Τάκης Θεοδωρικάκος: Αυταρχισμός δεν είναι η επιβολή του νόμου αλλά η ανοχή της ανομίας Στην δική του ομιλία ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, επισήμανε αρχικά ότι «χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει δημοκρατία». Μιλώντας, δε, για τους παριστάμενους αστυνομικούς είπε ότι «είναι οι άνθρωποι που προστατεύουν τα σύνορα της χώρας στον Έβρο στο πλαίσιο του σχεδίου Ακρίτας». «Υπηρετούμε το όραμα μιας αστυνομίας σύγχρονης και φιλικής προς τον πολίτη και παρουσία στις γειτονιές γι’ αυτό και απαλλάσσουμε την ΕΛΑΣ από πάρεργα όπως για παράδειγμα η παράδοση δικογράφων. Έτσι έχουμε πετύχει να περιπολούν καθημερινά στους δρόμους της Αττικής 3.280 αστυνομικοί. Αυτή η πολιτική έχει οδηγήσει στη μείωση άνω του 25% στην μικρή εγκληματικότητα στα νοικουριά σε σχέση με το 2015-2019» επισήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος. Έστειλε, μάλιστα, το μήνυμα ότι «ο νόμος είναι νόμος για όλους απέναντι σε όλους όπως συνέβη στην περίπτωση του Άλκη Καμπανού». «Αυταρχισμός δεν είναι η επιβολή του νόμου αλλά η ανοχή της ανομίας» είπε ακόμα ο κ. Θεοδωρικάκος με αφορμή την επιχείρηση της ΕΛΑΣ στις φοιτητικές εστίες στου Ζωγράφου. «Η έρευνα σε όλες τις υποθέσεις θα φτάσει μέχρι τέλους μέχρι και να συλληφθεί ο τελευταίος δράστης, είναι ζήτημα ήθους και αξιοπρέπειας και αφορά κάθε δολοφονία» τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και διεμήνυσε ότι συμπεριφορές που προσβάλουν την ΕΛΑΣ δεν έχουν θέση στο σώμα σημειώνοντας ότι «34 αστυνομικοί τα τελευταία 2 χρόνια έχουν αποταχθεί γιατί διέποραξαν σοβαρά αδικήματα. Η αυτοκάθαρση είναι ζήτημα κύρους για την ΕΛΑΣ» «Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον Έλληνα και την Ελληνίδα αστυνομικό επιλύοντας πάγια προβλήματα. Σας το οφείλουμε και το αποδεικνύουμε με πράξεις. Δεν εφησυχάζουμε, δεν ωραιοποιούμε καταστάσεις, υπάρχουν προβλήματα που θέλουν επίλυση. Αποφασισμένοι να κάνουμε τους πολίτες να νιώθουν πιο ασφαλείς σε μια δύσκολη εποχή» κατέληξε ο Τάκης Θεοδωρικάκος ευχαριστώντας τον πρωθυπουργό για τη στήριξη στο έργο της ΕΛΑΣ. Οι μαρτυρίες αστυνομικών Στην εκδήλωση μίλησαν αστυνομικοί οι οποίοι με τις πράξεις τους έσωσαν ανθρώπινες ζώες όπως η αστυνόμος Μάρθα Κίτσιου η οποία στις 11 Ιουλίου βρέθηκε στην παραλία με τον μικρό Νικόλα και του χάρισε το πολυτιμότερο αγαθό την ζωή. «Δεν έκανα κάτι σημαντικό, έκανα ό,τι θα έκανε κάθε συνάδελφος» είπε η αστυνόμος η οποία θυμήθηκε μια φράση του εκπαιδευτή της: «Αν μπορείτε στην υπηρεσίας σας να σώσετε το δικό σας παιδί και άλλο ένα θα έχετε κάνει μια σημαντική πράξη» Ο ανθυπαστυνομός Ιώαννης Παπαρέπας από την ΟΠΚΕ στις 24 Ιανουαρίου ήταν ένας από τους αστυνομικούς που βοήθησαν στην μεταφορά ενός παιδιού από την Αττική Οδό στο νοσοκομείο. Αφού περιέγραψε πώς βρήκαν τον πατέρα και το παιδί, ο ανθυπαστυνόμος είπε ότι «έσκυψα και της είπα ότι έχω δύο παιδάκια στην ηλικία σου και τους αρέσει να τα κουβαλάω στην πλάτη. Το χαμόγελο που μου χάρισε ήταν ό,τι σημαντικότερο για να την πάρω στους ώμους και να την κουβαλήσω για 2χλμ. εν μέσω χιονοθύελλας. Αυτό που μας έμεινε είναι ότι δεν καταλάβαμε τίποτα από κούραση γιατί στην πλάτη μου κουβαλούσα το δικό μου παιδί». Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο αρχιφύλακας Απόστολος Χρήστου ο οποίος περιέγραψε πώς με συναδέλφους του έσωσαν μια γυναίκα από την επίθεση του συντρόφου της σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Περιγράφοντας τι συνέβη είιπε ότι «είδαμε έρναν άνδρα να μαχαιρώνει τη γυναίκα μπροστά στα μάτια του αυτιστικού του παιδιού ενώ προσπαθούσε να μαχαιρώσει και εμάς. Λίγες ημέρες μετά το περιστατικό επισκεφθήκαμε τη Μάγια με τον μικρό Γιώργη, τους προσφέραμε γλυκά και καταλάβαμε ότι θα περάσουν όμορφα Χριστούγεννα». Ειδήσεις σήμερα: Κορωνοϊός: Χωρίς δεύτερη αναμνηστική δόση το 80% των άνω των 60 – Ανησυχία για την «διπλή απειλή» με γρίπη Ντρου Μπάριμορ: Αποκάλυψε γιατί έχει να κάνει σεξ από το 2016 Βιασμός 12χρονης: Με 35 ονόματα η «κόκκινη λίστα» της ΕΛΑΣ – Στο επίκεντρο ο 40χρονος διαχειριστής οίκου ανοχής 19.10.2022, 10:05 UPD: 19.10.2022, 10:34 9 ΣΧΟΛΙΑ

