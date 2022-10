Νέα Δημοκρατία: Η αγωνία των βουλευτών σε 12 περιφέρειες

Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι το πιο δυνατό χαρτί της Ν.Δ. στον δρόμο προς τις εκλογές του 2023, ο πρωθυπουργός βγαίνει μπροστά και στο κομματικό τερέν, καθώς το επόμενο διάστημα θα πρέπει να συνδυάσει τα πρωθυπουργικά με τα κομματικά καθήκοντα. Και αυτό γιατί ήδη έχουμε μπει ατύπως στην τελική εκλογική ευθεία, συνεπώς στο κυβερνών κόμμα θέλουν να απευθυνθούν σε κρίσιμα ακροατήρια που μπορούν να εξασφαλίσουν μια καλή πρώτη επίδοση της Ν.Δ. στην πρώτη κάλπη της απλής αναλογικής, κόντρα στη χαλαρότητα και ένα αποτέλεσμα πάνω από τον πήχη της αυτοδυναμίας στις δεύτερες εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης θα συνεχίσει το επόμενο διάστημα τις περιοδείες εκτός Αθηνών, με έμφαση και σε περιφέρειες που συνδέονται με κυβερνητικά έργα, στη λογική «το είπαμε, το κάναμε» που ο πρωθυπουργός προτάσσει εδώ και καιρό. Κάπως έτσι, τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε στην Πέλλα, ενώ το επόμενο διάστημα το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στην Πάτρα και σε νησιωτικές περιοχές. Σε όλες τις επισκέψεις, δε, ο πρωθυπουργός θέτει τα διλήμματα για τις επικείμενες εκλογές ενώπιον των πολιτών. Αρμόδια στελέχη, στο μεταξύ, είναι της άποψης ότι η αντιπολιτευτική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ «ρίχνει νερό» στον μύλο της Ν.Δ., καθώς αποξενώνει το κόμμα της αντιπολίτευσης από κρίσιμες εκλογικές μάζες πέριξ του εκλογικού κέντρου. Και μπορεί το βασικό πρόβλημα των πολιτών να είναι η ακρίβεια, για το οποίο η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει απαντήσεις, η επιμονή πολλών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σε μια επιχείρηση ταύτισής της με παιδεραστές, με αιχμή το #ΝΔ_Παιδεραστές, όμως, αλλά και η κριτική περί «ήττας Μητσοτάκη» για το θέμα των F-16 της Τουρκίας προκαλούν πολλές αντιδράσεις. Οσο περνά ο καιρός, πάντως, η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται να βελτιώνεται σταθερά, κόντρα στο περιβάλλον ακρίβειας. Η τάση ενίσχυσης του διπολισμού ευνοεί και τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, όμως, δεν μπορεί να μειώσει το κλείσιμο της ψαλίδας, παρά την αύξηση του ποσοστού του. Οσο για το ΠΑΣΟΚ, φαίνεται να κάθεται σε ένα χαμηλό διψήφιο ποσοστό, χωρίς να εμφανίζει την αρχική σπίθα που έβγαλε η εκλογή Ανδρουλάκη, όπως λέει στο «ΘΕΜΑ» έμπειρος δημοσκόπος. Ολοι τρέχουν Ο κομματικός μηχανισμός της Ν.Δ., τούτων δοθέντων, είναι σε πλήρη εγρήγορση, εξ ου και αυτό το Σαββατοκύριακο οργανώθηκε η κοινή σύνοδος των προέδρων των Νομαρχιακών και των Δημοτικών Οργανώσεων του κόμματος σε ειδική αίθουσα του ΟΑΚΑ. Η εκδήλωση ξεκίνησε με την παρουσία του κ. Μητσοτάκη και έχει οργανωθεί εδώ και βδομάδες από τον γραμματέα Οργανωτικού του κόμματος Στέλιο Κονταδάκη και τον γραμματέα Παύλο Μαρινάκη σε απευθείας επικοινωνία με το Μέγαρο Μαξίμου και τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννη Μπρατάκο. Στη σύνοδο των προέδρων τον λόγο παίρνουν οι υπουργοί της κυβέρνησης, ενώ προγραμματίστηκαν και ειδικές εισηγήσεις για τα επικοινωνιακά από αρμόδια στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου και της Ν.Δ. Την ίδια ώρα, πάντως, στο εσωτερικό της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει ανησυχία, όπως εγκαίρως έχει καταγράψει το «ΘΕΜΑ», για το αν οι εκλογές του 2023 θα γίνουν με τα στοιχεία της νέας απογραφής. Παρότι από το Μέγαρο Μαξίμου δεν έχει δοθεί σήμα αλλαγής ισορροπιών στις εκλογικές περιφέρειες, βουλευτές ειδικά εκτός αστικών κέντρων προβληματίζονται μήπως κληθούν σε μια μάχη με άνισους όρους. Σε σενάριο αλλαγής εκλογικού χάρτη, πάντως, τέσσερις περιφέρειες, η Καστοριά, η Χίος, η Φλώρινα και η Θεσπρωτία, τείνουν να γίνουν μονοεδρικές από διεδρικές. Θεωρητικά, αυτό δεν επηρεάζει τους τέσσερις βουλευτές της Ν.Δ., μεταξύ των οποίων τον υπουργό Μετανάστευσης Νότη Μηταράκη, αρκεί να τις κερδίσει. Αντίστοιχα, η Ν.Δ. δεν θα έχει πρόβλημα και σε τριεδρικές που μπορεί να γίνουν διεδρικές, όπως η Αρκαδία, η Αρτα, η Δράμα και το Κιλκίς, καθώς εκεί βγάζει σίγουρα έναν βουλευτή. Μόνο πρόβλημα η Λακωνία, όπου η Ν.Δ. είχε βγάλει και δεύτερο βουλευτή πέραν του Θανάση Δαβάκη, τον γιατρό Νεοκλή Κρητικό. Με τη νέα απογραφή Το πρόβλημα ξεκινά σε περιφέρειες όπως η Πέλλα, οι οποίες από τετραεδρικές, με τη νέα απογραφή μπορεί να γίνουν τριεδρικές. Αυτό σημαίνει ότι η Ν.Δ. που έχει τρεις βουλευτές (Γιώργος Καρασμάνης, Διονύσιος Σταμενίτης, Βασίλης Βασιλειάδης), θα μπορεί, στο καλύτερο σενάριο, να βγάλει δύο. Ακριβώς ίδιο είναι και το πρόβλημα στην Πιερία, όπου εκλέγονται τρεις βουλευτές (Ξενοφών Μπαραλιάκος, Σάββας Χιονίδης, Αννα Μάνη-Παπαδημητρίου), στην Καρδίτσα, μεταξύ του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα και του βουλευτή Γιώργου Κωτσού, ενώ υπάρχει και η Ασημίνα Σκόνδρα. Στα Τρίκαλα, επίσης, τρεις έδρες σημαίνουν μάχη μεταξύ του υπουργού Ενέργειας Κώστα Σκρέκα και των άλλων δύο βουλευτών Θανάση Λιούτα και Κατερίνας Παπακώστα. Στις Κυκλάδες, ο Γιάννης Βρούτσης δύσκολα χάνει, οπότε αλλαγή χάρτη θα σήμαινε δυσκολίες για την Κατερίνα Μονογυιού και τον Φίλιππο Φόρτωμα. Επίσης, ορισμένες περιφέρειες μπορεί να γίνουν από πενταεδρικές, τετραεδρικές, κάτι που, βεβαίως, σημαίνει ότι οι έδρες σπάνε συνήθως 3-1 υπέρ του πρώτου κόμματος. Στις Σέρρες, πάντως, η Ν.Δ. έχει τέσσερις βουλευτές (Καραμανλής, Αραμπατζή, Χατζηβασιλείου, Λεονταρίδης), ενώ στην Ηλεία η αποχώρηση του Κώστα Τζαβάρα από το ψηφοδέλτιο αμβλύνει το πρόβλημα. Στη Μεσσηνία, με δεδομένη την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά, ένας εκ των Ιωάννη Λαμπρόπουλου, Μίλτου Χρυσομάλλη και Περικλή Μαντά θα μπορούσε να έχει πρόβλημα αν γινόταν τετραεδρική, ενώ το ίδιο ισχύει για την Κοζάνη, στην οποία η Ν.Δ. εκλέγει τέσσερις βουλευτές (Ευστράτιος Κωνσταντινίδης, Γιώργος Αμανατίδης, Μιχάλης Παπαδόπουλος, Παρασκευή Βρυζίδου), αλλά και για τη Φθιώτιδα των δύο υπουργών (Χρήστος Σταϊκούρας, Γιάννης Οικονόμου, Γιώργος Κοτρωνιάς, Θέμης Χειμάρας) και τα Ιωάννινα (Κώστας Τασούλας, Σταύρος Καλογιάννης, Γιώργος Αμυράς, Μαρία Κεφάλα). Πρόβλημα μπορεί να μην ανακύψει, εντέλει, στην Αιτωλοακαρνανία που γίνεται πενταεδρική από επταεδρική, όπου η Ν.Δ. έχει τρεις βουλευτές (Κώστας Καραγκούνης, Μάριος Σαλμάς, Σπύρος Λιβανός), ενώ ζήτημα μπορεί να ανακύψει με μία από τις τέσσερις γαλάζιες έδρες στην Αχαΐα που χάνει μία (Ιάσωνας Φωτήλας, Αγγελος Τσιγρής, Ανδρέας Κατσανιώτης, Χριστίνα Αλεξοπούλου), τις επίσης τέσσερις στη Μαγνησία (Χρήστος Μπουκώρος, Ζωή Μακρή, Αθανάσιος Λιούπης, Κώστας Μαραβέγιας) και τις τρεις στη Λάρισα (Χρήστος Κέλλας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Στεργιανή Μπίζιου). ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

