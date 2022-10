Οικονόμου: Η διπλωματία της Ελλάδας έχει αποδομήσει τους ανιστόρητους ισχυρισμούς της Τουρκίας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, μίλησε στο «MEGA» για τα ελληνοτουρκικά αλλά και για την ενεργειακή κρίση. Ο Γιάννης Οικονόμου σχολίασε τις δηλώσεις του Τούρκου μπασκετμπολίστα, Ενές Καντέρ, που έδωσε αποκλειστική συνέντευξη στο «Κοινωνία Ώρα MEGA», για τον Ερντογάν, αλλά και για την φιλία των δύο λαών. «Είναι πολύ δυνατά τα μηνύματα του Ενές Καντέρ για την φιλία των δύο λαών, για το γεγονός ότι οι δύο λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, νομίζω ότι είναι κάτι ξεκάθαρο αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει αναδείξει μέσα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αλλά και με κάθε ευκαιρία του, ότι οι Έλληνες και οι τούρκοι είναι «καταδικασμένοι» από τη γεωγραφία να ζουν μαζί, και θα πρέπει να αξιοποιήσουν αυτό το γεγονός, για αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις. Ο πρωθυπουργός έχει απευθυνθεί στον τουρκικό λαό από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ», ανέφερε αρχικά. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnpmzg453bkp) «Από εκεί και πέρα, διατύπωσε μία σειρά από πολύ βαριές κατηγορίες για αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία, πέρα από τα μηνύματα φιλίας των δύο λαών, και νομίζω ότι και αυτή η φωνή αναδεικνύει ότι η Τουρκία, υπό την ηγεσία του κ. Ερντογάν αντί να είναι μία χώρα που να μπορεί να συμβάλλει στην σταθερότητα, στην ευρύτερη περιοχή ως μέλος του ΝΑΤΟ, είναι μία χώρα που αποτελεί ακόμα έναν παράγοντα αστάθειας, σερ πολύ ταραγμένους καιρούς», επεσήμανε ο κ. Οικονόμου. Για την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από την πλευρά της Τουρκίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως, «η κίνηση αυτή εντάσσεται στα βερμπαλιστικά σχέδια του Ερντογάν, στην άσκηση προπαγάνδας και στην δημιουργία εντυπώσεων που προφανώς κανέναν δεν τρομοκρατούν και κανέναν δεν πανικοβάλλουν. Η πραγματικότητα είναι ότι μετά την Πράγα, η Τουρκία έχει μία αντιφατική στάση. Από τη μία πλευρά έχουμε τον υπουργό Άμυνας, τον κ. Ακάρ, ο οποίος δείχνει να αντιλαμβάνεται, ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας είναι προς όφελος και των δύο χωρών, εκπέμπει αυτά τα μηνύματα, τα είπε και με τον κ. Παναγιωτόπουλο. Φάνηκε ότι κατάλαβε και ο ίδιος ότι δεν οδηγεί πουθενά αυτή η προκλητική ρητορική της Τουρκίας. Από την άλλη, έχουμε την συνέχιση μίας έκφρασης προκλητικής συμπεριφοράς, της έντασης και της κλιμάκωσης, από τον κ. Μπαχτσελί και το απαράδεκτο περιστατικό με τους ανθρώπους που ξεγύμνωσαν στον Έβρο και τους έσπρωξαν κακοποιημένους προς την ελληνική πλευρά». «Σε κάθε περίπτωση, εμείς ένα πράγμα πρέπει να κάνουμε, να μην αποπροσανατολιστούμε από τη βασική μας στρατηγική απέναντι στην Τουρκία. Αυτή η στρατηγική είναι αυστηρή, ουσιαστική, αποτελεσματική αποδόμηση της προκλητικής ρητορικής σε επίπεδο διπλωματίας, σε επίπεδο σχέσεων με τους ηγέτες των δύο χωρών, νομίζω ότι κανείς δεν αμφιβάλει ότι η επιδραστική ισχύ των απόψεών μας είναι στο μεγαλύτερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Έχουμε καταφέρει να μην συναντά ευήκοα ώτα πουθενά η τουρκική προκλητική στρατηγική, σε επίπεδο ηγετών, συμμαχίας, ΕΕ, σε επίπεδο διεθνών χωρών, η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει αποδομήσει πλήρως τους ανιστόρητους και ανυπόστατους ισχυρισμούς. Έχουμε την αυτοπεποίθηση μίας χώρας που έχουμε φροντίσει πολύ μεθοδικά όλο το προηγούμενο διάστημα να ενισχύσουμε την αποτρεπτική ισχύ σε πολύ μεγάλο βαθμό», πρόσθεσε. «Η χώρα ήταν πάντα υπέρ της λογικής, ότι είναι καλύτερο να συζητάμε από το να αναλωνόμαστε σε μία αδιέξοδη τακτική προκλήσεων και ύβρεων από την πλευρά της Τουρκίας. Η χώρα μας ποτέ δεν έχει απαντήσει με αυτόν τον τρόπο και αυτό το ύφος. Υπάρχουν όμως κάποια βασικά προαπαιτούμενα του διαλόγου. Σέβεσαι το διεθνές δίκαιο, σέβεσαι την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα του γείτονά σου, απέχεις από απειλές. Διαπιστώνει ο καθένας ότι όλο αυτό διάστημα, είναι απολύτως αδιέξοδη η στρατηγική της Τουρκίας. Είναι επίμονη στη λογική της διαστρέβλωσης, της πρόκλησης, των ανυπόστατων ισχυρισμών, αλλά είναι απολύτως αδιέξοδη. Αναπαράγοντας μύθους και ψέματα προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Η ελληνική διπλωματία δεν το έχει επιτρέψει αυτό, και δεν υπάρχει περίπτωση να το επιτρέψει. Πρέπει να καταλάβουν στην Τουρκία ότι όσες φορές και εάν επαναλαμβάνεις ένα ψέμα, αυτό δεν γίνεται αλήθεια», είπε ο Γιάννης Οικονόμου για την συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα. Ειδήσεις σήμερα: Κορωνοϊός: Χωρίς δεύτερη αναμνηστική δόση το 80% των άνω των 60 – Ανησυχία για την «διπλή απειλή» με γρίπη Ντρου Μπάριμορ: Αποκάλυψε γιατί έχει να κάνει σεξ από το 2016 Βιασμός 12χρονης: Με 35 ονόματα η «κόκκινη λίστα» της ΕΛΑΣ – Στο επίκεντρο ο 40χρονος διαχειριστής οίκου ανοχής

