Σπίρτζης: Θα καταργηθούν Πανεπιστημιακή Αστυνομία, ΔΡΑΣΗ, ΟΔΟΣ και «Μαύροι Πάνθηρες» «Θα καταργηθούν τα άθλια σώματα που έχει ιδρύσει η ΝΔ», ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Την πρόθεσή του ΣΥΡΙΖΑ, να καταργήσει την Πανεπιστημιακή Αστυνομία,τη ομάδα ΔΡΑΣΗ, ΟΔΟΣ και την ομάδα «Μαύροι Πάνθηρες», εξέφρασε ο βουλευτής του κόμματος, Χρήστος Σπίρτζης. Όπως είπε ο βουλευτής και τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας του ΣΥΡΙΖΑ, «θα καταργηθεί η Πανεπιστημιακή Αστυνομία, η ΟΔΟΣ, η ΔΡΑΣΗ, όλοι οι εσμοί της ακροδεξιάς αντίληψης στην αστυνομία που θέσπισε η Νέα Δημοκρατία». Θα καταργηθούν για να φτιαχτούν οι ειδικές ομάδες Dj στα λεωφορεία.Σπίρτζης: Θα καταργηθούν Πανεπιστημιακή Αστυνομία, ΔΡΑΣΗ, ΟΔΟΣ και Μαύροι Πάνθηρες pic.twitter.com/l49CCo9VYK— Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) October 19, 2022 «Θα καταργηθούν τα άθλια σώματα που έχει ιδρύσει η ΝΔ, όλα τα ακροδεξιά μορφώματα», σημείωσε. Ειδήσεις σήμερα: Τραγικός θάνατος για δύο άτομα σε τροχαίο στο ύψος της Ακράτας – Κάηκαν μέσα στο αυτοκίνητο Ανατριχιαστική πρόβλεψη επιστήμονα: «Η πιθανότητα πυρηνικού πολέμου είναι ίδια με τη ρωσική ρουλέτα» Σκότωσε την 3χρονη κόρη της συντρόφου του τρυπώντας το κεφάλι της με καρφιά ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα BEST OF NETWORK 18.10.2022, 18:30 19.10.2022, 10:31 18.10.2022, 12:37 19.10.2022, 09:30 19.10.2022, 09:20 18.10.2022, 17:00

