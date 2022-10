Τουρκία: «Η Ελλάδα βρίσκεται στην περιοχή κάλυψής μας» γράφει ο τουρκικός Τύπος για τον πύραυλο Tayfun

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην περιοχή κάλυψής μας» γράφει σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα, δημοσίευμα η εφημερίδα Turkiye παρουσιάζοντας τις δυνατότητες του βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς «Tayfun» να πλήξει στόχους και στην ελληνική επικράτεια. «Ο εγχώριος πύραυλος «Tayfun» έπληξε τον στόχο σε απόσταση 561 χλμ. με ακριβές χτύπημα. Μεγάλη περηφάνια για την άμυνα μας. Στο Ρίζε δοκιμάστηκε και ο εγχώριος πύραυλος που ανέπτυξε η Roketsan. Ο «Tayfun», πέτυχε τον στόχο του με εμβέλεια που μπορεί να χτυπήσει όλα τα σημεία της Ελλάδας» αναφέρει το δημοσίευμα, προσαρμόζοντας την είδηση στο «φιλοπολεμικό» κλίμα κατά της χώρας μας. Το δημοσίευμα παρουσιάζει χάρτη με την εμβέλεια και τις «δυνατότητες» του νέου βαλλιστικού πυραύλου, που δεν περιλαμβάνεται μόνο η Ελλάδα, αλλά και άλλες γειτονικές χώρες της Τουρκίας όπως η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Συρία, ο Λίβανος, το Ισραήλ, το Ιράκ και η Αρμενία. Ο βαλλιστικός πύραυλος μικρού βεληνεκούς (Short Range Ballistic Missile) «Tayfun» κατασκευάστηκε από την εταιρεία Roketsan, στο πλαίσιο έργου που υλοποιεί η Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Η εκτόξευση έγινε στο αεροδρόμιο Ρίζε- Αρτβίν, στην αποβάθρα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με κατεύθυνση τα ανοιχτά της θάλασσας του Σινώπης και ο πύραυλος φέρεται να έπληξε επιτυχώς τον στόχο σε απόσταση 561 χιλιομέτρων σε 458 δευτερόλεπτα. Δομικά ο «Tayfun» θυμίζει τον βαλλιστικό πύραυλο «Bora». Σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα θα ενταχθεί στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις αφού ολοκληρωθούν οι δοκιμές, ενισχύοντας την «αποτρεπτική ικανότητα» όπως αναφέρουν. Η δυνατότητα ανάπτυξης από την Τουρκία πλέγματος πυραυλικών συστημάτων, που θα αποτελείται επίσης και από πυραύλους τύπου «Yildirim» (εμβέλεια άνω των 150 χλμ) και «Bora» (άνω των 280 χλμ), θα θέσει σε κίνδυνο αστικά κέντρα, στρατηγικές εγκαταστάσεις, υποδομές κ.α. σε γειτονικές χώρες -ανάμεσά τους και η Ελλάδα- όπως εκτιμούν αναλυτές. χρήστες του διαδικτύου στη γειτονική χώρα δημοσιεύουν χάρτες που δείχνουν ότι το βεληνεκές του πυραύλου καλύπτει ολόκληρη την Ελλάδα, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και, ανάλογα με το σημείο της εκτόξευσής του, μπορεί να φτάσει νότια στο Ισραήλ και την Αίγυπτο, βόρεια στην Κριμαία και ανατολικά να καλύψει ολόκληρο το έδαφος της Αρμενίας και να φτάσει μέχρι το Αζερμπαϊτζάν. Roketsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Tayfun Balistik Füze’nin yaklaşık kapsama alanı.#YerliveMilliSanayi#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/qdcMCj5q07 — Deniz (@eurodolar1980x) October 18, 2022 Σύμφωνα πάντα με τα τουρκικά δίκτυα ο Τayfun – που αναπτύχθηκε από την τουρκική αμυντική εταιρεία ROKETSAN, πρόκειται να ενταχθεί στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μετά από μερικές ακόμη δοκιμές. Υπενθυμίζεται ότι η Άγκυρα προέβη, πριν από δύο χρόνια, στην υπογραφή συμφωνίας με τη Μόσχα για την αγορά των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων S-400, κάτι που προκάλεσε την ενόχληση των ΗΠΑ οι οποίες με τη σειρά τους ανακοίνωσαν την επιβολή κυρώσεων. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cnp6ypk1kds9) Οι νέες απειλές Να σημειωθεί ότι η σημερινή δοκιμή του βαλλιστικού πυραύλου συνοδεύτηκε και από νέες απειλές του τούρκου υπουργού Αμυνας Χουλουσί Ακάρ ο οποίος επανέφερε στο προσκήνιο την αξίωση της Άγκυρας για συνεκμετάλευση του Αιγαίου. Η Τουρκία, είπε ο Ακάρ, δεν είναι απειλή, αλλά ασφαλής σύμμαχος. Ωστόσο, πρόσθεσε με νόημα: «Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο γεγονός». Μιλώντας στο πλαίσιο στρατιωτικής άσκησης με το όνομα «Ελεύθερα Πυρά» ο Τούρκος αξιωματούχος επανέλαβε τα περί δίκαιης κατανομής του πλούτου του Αιγαίου. «Είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε. Λέμε ότι είμαστε υπέρ του να γίνει το Αιγαίο θάλασσα φιλίας και να μοιραστεί ακριβοδίκαια όλος ο πλούτος», είπε και πρόσθεσε: «Εμείς λέμε ότι είμαστε υπέρ του να γίνει το Αιγαίο θάλασσα φιλίας και δίκαιης κατανομής κάθε πλούτου. Η Τουρκία είναι ασφαλής σύμμαχος, δεν απειλεί κανέναν». Ειδήσεις σήμερα: Κορωνοϊός: Χωρίς δεύτερη αναμνηστική δόση το 80% των άνω των 60 – Ανησυχία για την «διπλή απειλή» με γρίπη Ντρου Μπάριμορ: Αποκάλυψε γιατί έχει να κάνει σεξ από το 2016 Βιασμός 12χρονης: Με 35 ονόματα η «κόκκινη λίστα» της ΕΛΑΣ – Στο επίκεντρο ο 40χρονος διαχειριστής οίκου ανοχής

