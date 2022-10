Τσίπρας: Αδιανόητο ότι δεν έχουν μειωθεί ΦΠΑ και ΕΦΚ που επιβαρύνουν κυρίως μικρούς και μεσαίους

«Κάποιοι θησαυρίζουν ενώ η πλειοψηφία δεν μπορεί να επιβιώσει» ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συνάντησή του με την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος. Μετά τη συνάντηση με την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση προς τους εκπροσώπους του Τύπου: «Οι τρομακτικές αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος έχουν δημιουργήσει συνθήκες διάλυσης για τη μικρή και μεσαία επιχείρηση και ιδίως για τον κλάδο των αρτοποιών, όπου έχουν δει ακόμα και μετά τις αλλαγές που έγιναν στα τιμολόγια τον Αύγουστο, αύξηση στους λογαριασμούς τους και όχι μείωση. Η ρήτρα αναπροσαρμογής έφυγε, οι αυξήσεις δεν έφυγαν. Και σήμερα, Σεπτέμβρη-Οκτώβρη οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν στα τιμολόγια που καλούνται να πληρώσουν για τους λογαριασμούς του ρεύματος, του φυσικού αερίου, τιμές στις οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και τιμές που κάνουν απαγορευτική τη λειτουργία τους. Δεκάδες, εκατοντάδες αρτοποιεία κλείνουν σε όλη τη χώρα, ενώ και θέσεις εργασίας χάνονται διότι οι αυξήσεις για ένα μέσο αρτοποιείο αντιστοιχούν σε δύο και τρεις μισθούς εργαζόμενου. Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει από τον Μάρτιο που συναντήθηκα με τους αρτοποιούς μια επιδότηση η οποία ποτέ όμως δεν τους δόθηκε. Είναι η ώρα να δοθεί και μάλιστα αναδρομικά για να σταματήσει αυτό το κύμα των λουκέτων στα αρτοποιεία. Ταυτόχρονα οφείλει να δώσει εξηγήσεις. Είναι δυνατόν να είμαστε η πρώτη χώρα σε όλη την ΕΕ σε τιμές ρεύματος για μη οικιακούς καταναλωτές, δηλαδή για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις; Ακόμα και μετά τις επιδοτήσεις να είμαστε οι δεύτεροι χειρότεροι σε όλη την Ευρώπη; Είναι δυνατόν να μην έχει μειωθεί ούτε μισό τοις εκατό ο ΦΠΑ στα είδη βασικής κατανάλωσης αλλά και ο ΕΦΚ που επιβαρύνει μικρά και μεσαία εισοδήματα, ενώ ο πληθωρισμός έχει σκαρφαλώσει στο 12%, και ενώ οι περισσότερες χώρες στον κόσμο έχουν μειώσει τους έμμεσους φόρους; Όλα αυτά είναι πολιτική επιλογή. Και πράγματι κάποιοι θησαυρίζουν ενώ η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας δεν μπορεί να ατενίσει την επόμενη μέρα όχι με αισιοδοξία, αλλά ούτε καν με αντοχές. Δεν μπορεί να επιβιώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Χρειάζεται μια άλλη πολιτική στήριξης των μικρών και μεσαίων. Χρειάζεται δικαιοσύνη, δικαιοσύνη παντού. Αυτός είναι ο λόγος που σήμερα βρέθηκα εδώ δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής που έχουν ανάγκη στήριξης. Που πρέπει να στηριχθούν για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την τρομακτική δυσκολία». Ειδήσεις σήμερα: Κορωνοϊός: Χωρίς δεύτερη αναμνηστική δόση το 80% των άνω των 60 – Ανησυχία για την «διπλή απειλή» με γρίπη Ντρου Μπάριμορ: Αποκάλυψε γιατί έχει να κάνει σεξ από το 2016 Βιασμός 12χρονης: Με 35 ονόματα η «κόκκινη λίστα» της ΕΛΑΣ – Στο επίκεντρο ο 40χρονος διαχειριστής οίκου ανοχής

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )