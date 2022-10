DW: Δεύτερη φάση προειδοποιήσεων των ΗΠΑ για κυρώσεις κατά της Τουρκίας

Οξύνεται το κλίμα στις διμερείς σχέσεις Άγκυρας-Ουάσινγκτον λόγω της στάσης του Ταγίπ Ερντογάν πάνω στο θέμα της μη επιβολής κυρώσεων προς τη Μόσχα. Σε νέο γύρο προειδοποιήσεων προς την Τουρκία φέρεται να προχώρησαν, συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ όπως αναφέρει ρεπορτάζ της τουρκικής έκδοσης της DW με τίτλο «δεύτερη φάση των προειδοποιήσεων των ΗΠΑ για κυρώσεις κατά της Τουρκίας». Στο δημοσίευμα σημειώνεται ότι αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων αξιωματούχων των ΗΠΑ, η οποία πραγματοποίησε συναντήσεις με εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη ενημέρωσε την τουρκική κυβέρνηση για τις λεγόμενες «εταιρείες-βιτρίνα» που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία ώστε να αποφεύγουν τις κυρώσεις. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Elizabeth Rosenberg, βοηθός υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και ο Erik Woodhouse, υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, επισκέφθηκαν τη Δευτέρα την Ένωση Επιμελητηρίων και Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων της Τουρκίας (TOBB) και το Συμβούλιο Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων (DEİK) για να ζητήσουν από τις τουρκικές εταιρείες να μην εμπλέκονται στην παράκαμψη των κυρώσεων. Αυστηρή προειδοποίηση «Οι αμερικανικές τράπεζες και οι αμερικανικές εταιρείες θέλουν να βεβαιωθούν ότι οι εταιρείες με τις οποίες συναλλάσσονται στην Τουρκία δεν εμπλέκονται στην παράκαμψη των κυρώσεων και είμαστε εδώ για να καθορίσουμε την τρέχουσα κατάσταση, ώστε να τους βοηθήσουμε να πάρουν μια απόφαση», δήλωσε η Rosenberg. Οι δηλώσεις της ερμηνεύτηκαν από τους εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα ως ενδεχόμενο «να υπάρξουν εταιρείες στις οποίες οι ΗΠΑ θα επιβάλουν κυρώσεις», με άλλα λόγια, ως «πολύ αυστηρή προειδοποίηση». Οι τομεακές δραστηριότητες ήταν μεταξύ των κύριων θεμάτων στα οποία επικεντρώθηκε η αμερικανική αντιπροσωπεία. Οι αξιωματούχοι επέστησαν ιδιαίτερα την προσοχή στις εταιρείες ναυτιλίας, αερομεταφορών, ακινήτων και τεχνολογίας και ζήτησαν από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς να είναι προσεκτικές ώστε να μην παραβιάσουν τις κυρώσεις. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, κατανόησαν την ιδιαίτερη κατάσταση της Τουρκίας, αλλά τόνισαν την ανάγκη να είναι κανείς προσεκτικός σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Ειδήσεις σήμερα: Τα στοιχεία που αποκάλυψαν τον εφιάλτη του 4χρονου στο Αγρίνιο – «Έβλεπε αγκαλιές και έτρεμε» Προφυλακιστέοι οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους για τον βιασμό της 12χρονης Κατηγορητήριο καταπέλτης για τη μητέρα της 12χρονης – Blindchat, SMS και ο μυστηριώδης «ΑΜ»

