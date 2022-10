Ανδρουλάκης: Το μόνο άγχος Μητσοτάκη και Τσίπρα είναι η καρέκλα – Ο ελληνικός λαός αξίζει πολλά περισσότερα

Με την πρόβλεψη ότι το κόμμα του θα ενισχύσει σημαντικά το εκλογικό του ποσοστό στις προσεχείς κάλπες «έκλεισε» ο Νίκος Ανδρουλάκης τη σημερινή δημόσια παρέμβασή του, στο πλαίσιο του OLYMPIA FORUM στο Ζάππειο. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ αναφερόμενος στο διακύβευμα της εκλογικής αναμέτρησης δήλωσε ότι «ο ελληνικός λαός αξίζει πολύ περισσότερα από αυτά που του έχουν προσφέρει ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης, των οποίων το μόνο άγχος είναι η καρέκλα» και υποστήριξε στη συνέχεια ότι αντιθέτως στη Χαριλάου Τρικούπη το μόνο άγχος που έχουν είναι να υλοποιηθεί το πρόγραμμά τους για «να έχει ένα καλύτερο μέλλον ο ελληνικός λαός». Σχετικά με τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την πρότασή του «για μιας νέας μορφής Ταμείο Ανάκαμψης με επιδοτήσεις για να χρηματοδοτηθεί η ενεργειακή κρίση». Επεσήμανε την εκ νέου ανάγκη αξιοποίησης του προγράμματος SURE για τη στήριξη θέσεων εργασίας, όπως είχε γίνει στη διάρκεια της πανδημίας και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Ήταν 100 δισεκατομμύρια. Δεν είναι επιδοτήσεις ,είναι όμως χαμηλότοκα δάνεια και μπορούμε να το ξαναχρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο και σε αυτή την κρίση». Στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε για το πλαφόν στη λιανική τιμή του ρεύματος και αναρωτήθηκε σχετικά με το μοντέλο της κυβέρνησης: «Πώς είναι δυνατόν να προσδιορίζεται στα 320 ευρώ η μεγαβατώρα στο χρηματιστήριο ενέργειας και μετά να κάνει 800 ευρώ; Κάποιοι δεν κερδοσκοπούν μόνο ως μεγαλο-ηλεκτροπαραγωγοί, αλλά κερδοσκοπούν και ως προμηθευτές. Μιλάμε για ένα αποτυχημένο μοντέλο που δίνει φαραωνικές επιδοτήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με άλλο τρόπο ώστε να υπάρχει ακόμα περαιτέρω μείωση στο τιμολόγιο, που έρχεται στο νοικοκυριό και στον επιχειρηματία». Έκανε ειδική αναφορά στον αποκλεισμό ενεργειακών κοινοτήτων αγροτών, κτηνοτρόφων και μεταποιητών από τον εναπομείναντα χώρο του δικτύου για ΑΠΕ μετά τη νομοθετική παρέμβαση της Κυβέρνησης. «12 Αυγούστου μέσα στις καλοκαιρινές διακοπές, με ρύθμιση παρέδωσαν στα μεγάλα συμφέροντα τον ελάχιστο χώρο που υπήρχε στο δίκτυο ενώ συγχρόνως βγαίνουν και μιλούν για φωτοβολταϊκά στις στέγες. Κοροϊδεύουν ευθέως τον ελληνικό λαό. Ο κ. Σκρέκας πρέπει να απολογηθεί. Τους επόμενους μήνες θα δείτε πόσοι μικροπαραγωγοί στις ενεργειακές κοινότητες, θα μείνουν έξω και πως ότι είχε μείνει σε χώρο στο δίκτυο, θα το καπηλευτούν ισχυρά συμφέροντα. Εμείς έχουμε μία άλλη πολιτική που είναι και πράσινη και κοινωνικά δίκαιη», τόνισε και δίνοντας έμφαση στο κοινωνικό πρόβλημα της ακριβής στέγης ισχυρίστηκε ότι το κυβερνητικό σχέδιο είναι ένα “πρόγραμμα real estate”». «Αντιπαροχή κάνουν πάλι σε κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα. Αντίθετα, εμείς μιλάμε για συγκεκριμένα εργαλεία. Πρώτον: Περιορισμό στη βραχυχρόνια μίσθωση σε αστικά κέντρα και σε περιοχές με Πανεπιστήμια . Δεύτερο ζήτημα: Χιλιάδες σπίτια στην Ελλάδα είναι κλειστά. Δίνεις φορολογικά κίνητρα με πολύ μειωμένο ΕΝΦΙΑ ώστε να μπει το σπίτι αυτό σε μια δεξαμενή κοινωνικών κατοικιών με ρήτρα μακροχρόνιας χαμηλής μίσθωσης σε νέα ζευγάρια με κοινωνικά κριτήρια. Τί σχέση λοιπόν έχουν αυτά τα εργαλεία που λέω εγώ, που αξιοποιεί η σοσιαλδημοκρατία σε όλη την Ευρώπη, με αυτά που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης; Καμία σχέση», τόνισε. Ερωτηθείς για την υπόθεση των υποκλοπών ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε ότι «μέχρι τα τέλη Αυγούστου κάποιοι πολιτευτές της ΝΔ διέρρεαν ότι μπορεί να με παρακολουθούσαν γιατί έχω σχέση με τους “Ερντογανικούς”». «Έρχεται στην Ελλάδα ο μεγαλύτερος παγκοσμίως εχθρός του Ερντογάν, ο Ενές Καντέρ, και βλέπει έναν μόνο πολιτικό: Εμένα. Η υπόθεση των υποκλοπών είναι μια πολιτική κηλίδα στην ιστορία της ΝΔ και έχει τη σφραγίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της παρέας του Μαξίμου. Ποιοι εθνικοί λόγοι υπάρχουν για να επικαλούνται το απόρρητο; Εθνικοί λόγοι που ξεκινούν 15 Σεπτεμβρίου όταν αρχίζω την καμπάνια μου και τελειώνουν μόλις εκλέγομαι Πρόεδρος; Και δεν ντρέπονται να χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα; Δηλαδή με παρακολουθούσαν όσο καιρό μιλούσα και αγωνιζόμουν για να γίνω Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικαλούνται εθνικούς λόγους. Αγωνίζομαι για να μη ξανασυμβεί σε κανέναν Έλληνα πολιτικό. Αγωνίζομαι όμως και για κάτι περισσότερο. Τα λογισμικά αυτά, πέρα από την ΕΥΠ, εάν δεν υπάρξει πανευρωπαϊκή προσπάθεια να αντιμετωπιστούν, θα είναι εργαλεία υπονόμευσης της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Εδώ, καταθέτει μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή: “Αγόρασα την KRIKEL 5.000 ευρώ το 2017”. Γιατί δεν είναι μόνο η Κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά είναι και η Κυβέρνηση Τσίπρα. Το 2018 υπογράφει με την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 1 εκατομμύριο ευρώ απευθείας ανάθεση. Ο Υπουργός που υπογράφει με απευθείας ανάθεση, μετά διορίζει στην εταιρεία τον γιό του. Ενδιαφέρει αυτό που λέω κανέναν; Φεύγει ο ΣΥΡΙΖΑ και έρχεται η ΝΔ στην Κυβέρνηση και κάνει 9 εκατομμύρια ανάθεση. Μα η εταιρεία έκανε 5.000 ευρώ. Άρα η υποκλοπή και το predator δεν είναι μόνο μια υπόθεση παγίδευσης του τηλεφώνου μου, είναι και ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο. Ενδιαφέρει κανέναν ή τελικά επειδή ακουμπάει και τους δύο θέλουν να το κρύψουν κάτω από το χαλί; Επειδή πιστεύω ότι θέλουν να το κρύψουν κάτω από το χαλί, ζητώ εάν έχουν λίγη τσίπα όταν θα έρθει η PEGA, η επίσημη επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, να τους δει όλους», συνέχισε. Για την υπόθεση βιασμού του 12χρονου κοριτσιού στον Κολωνό υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι: «Πρόκειται για αποτρόπαια εγκλήματα. Έχουν έρθει στην επιφάνεια και άλλες περιπτώσεις, μάλιστα η μία είναι στο Αγρίνιο. Η καταγγελία έχει γίνει από το 2021 και επί της ουσίας δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Όλα αυτά δείχνουν την αδυναμία όχι μόνο των κοινωνικών δομών, του κοινωνικού κράτους αλλά άπτονται και θεμάτων που αφορούν στην προστασία του πολίτη και στην αστυνομία. Πρέπει να λειτουργήσει αλλιώς το κοινωνικό κράτος. Είμαστε μία ευρωπαϊκή χώρα, υπάρχουν πρότυπα λειτουργίας των κοινωνικών δομών σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ας τα ακολουθήσουμε για να περιφρουρήσουμε την κοινωνική ζωή και να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Είναι θλιβερό να δημοσιοποιούνται οι συζητήσεις του 12χρονου παιδιού με την ψυχολόγο της Αστυνομίας». Αναφερόμενος στο ίδιο θέμα έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα «είναι δυνατόν να εργαλειοποιείται αυτό το έγκλημα για να κάνουν κάποιοι πολιτικό παιχνίδι; Ποια είναι η ποιότητά τους; Διαμορφώνεται ένα τοξικό κλίμα. Δεν θέλω να ενοχοποιώ όλα τα στελέχη των κομμάτων, αλλά συγκεκριμένα πρόσωπα δεν έχουν κανένα μέτρο στο δημόσιο λόγο. Από τη μία «ΝΔ παιδοβιαστές» και από την άλλη απάντηση στελεχών της ΝΔ με fake news, ότι το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα δεν ψήφισαν την αυστηροποίηση των ποινών, κάτι που είναι ψέμα. Όποιος μπει στα πρακτικά της Βουλής, θα δει ότι έχουμε υπερψηφίσει την αυστηροποίηση των ποινών. Πρέπει όλοι μας να σταθούμε απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα και να αναπτύξουμε παράλληλα ουσιαστική δράση ενίσχυσης των κοινωνικών δομών». Ειδήσεις σήμερα: Βρετανία: Οι τέσσερις υποψήφιοι διάδοχοι της Λιζ Τρας Βορίδης για τους παιδοβιαστές: «Είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί» ο χημικός ευνουχισμός Αγρίνιο: Τι ζωγράφισε το 4χρονο αγόρι και οδήγησε στην αποκάλυψη της φρίκης Φώφη Γιωτάκη 20.10.2022, 18:37 UPD: 20.10.2022, 18:37

