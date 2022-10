Βρυξέλλες – Μητσοτάκης: Δεν έχουμε την πολυτέλεια να διστάζουμε άλλο

Στην παρέμβασή του στη συζήτηση για την ενέργεια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη να επιτευχθεί συμφωνία. «Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι η Ευρώπη ανακτά τον έλεγχο. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να διστάζουμε άλλο», τόνισε χαρακτηριστικά, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Υπογράμμισε ότι η διαρροή και μόνο του σχεδίου για παρέμβαση στην τιμή του φυσικού αερίου (πλαφόν) στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο ενέργειας αποτέλεσε μήνυμα προς την αγορά που είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι τιμές. «Οι αγορές βλέπουν την αποφασιστικότητά μας. Αν δεν στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα και την εντολή στην Επιτροπή να προχωρήσει στη δέσμη προτάσεων, οι αγορές θα αντιδράσουν.Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Δεν μπορούμε να αποτύχουμε», τόνισε. Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός, μπαίνοντας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο χαρακτήρισε «κρίσιμο», δήλωσε πως «έχει έρθει πια η ώρα να πάρουμε ευρωπαϊκές αποφάσεις για την αντιμετώπιση του πιο κρίσιμου ζητήματος που απασχολεί όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες». «Και αναφέρομαι στο υψηλό κόστος ενέργειας, το οποίο προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις σε πολύ υψηλά επίπεδα πληθωρισμού. Θεωρώ ότι μετά από πολλή δουλειά προεργασίας έχουμε φτάσει πια στο σημείο να έχουμε στη διάθεσή μας ένα πακέτο προτάσεων από την ευρωπαΐκή επιτροπή που κινείται στην σωστή κατεύθυνση», πρόσθεσε. Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη: Αναλυτικά η δήλωσή του: «Το ευρωπαϊκό συμβούλιο το οποίο ξεκινά σήμερα θα είναι κρίσιμο γιατί έχει έρθει πια η ώρα να πάρουμε ευρωπαϊκές αποφάσεις για την αντιμετώπιση του πιο κρίσιμου ζητήματος που απασχολεί όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Και αναφέρομαι στο υψηλό κόστος ενέργειας, το οποίο προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις σε πολύ υψηλά επίπεδα πληθωρισμού. Θεωρώ ότι μετά από πολλή δουλειά προεργασίας έχουμε φτάσει πια στο σημείο να έχουμε στη διάθεσή μας ένα πακέτο προτάσεων από την ευρωπαΐκή επιτροπή που κινείται στην σωστή κατεύθυνση. Και πιστεύω πραγματικά ότι θα μπορέσουμε να πείσουμε και τους πιο καχύποπτους μετέχοντες στο ευρωπαϊκό συμβούλιο ότι τώρα είναι η ώρα να πάρουμε αυτές τις τολμηρές αποφάσεις, να επιβάλουμε ένα πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου στο επίπεδο του TTF, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μία απάντηση σε όσους εργαλείοποιουν την ενέργεια για να επιβάλουν να χρειαστώ πόνο στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Σε κάθε περίπτωση θέλω να επαναλάβω την ελληνική κυβέρνηση θα εξακολουθεί να στηρίζει την ελληνική κοινωνία και κυρίως τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας για να ξεπεράσουμε όλοι μαζί αυτόν τον δύσκολο χειμώνα. Έχουμε δαπανήσει πάνω από 7 δισεκατομμύρια μόνο το 2022, ένα σημαντικό μέρος των οποίων έχει προέλθει από τους ίδιους τους παραγωγούς ενέργειας και με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει να συγκρατήσουμε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος σε αποδεκτά επίπεδα. Είναι εξάλλου κάτι που διαπιστώνουν όλοι οι έλληνες πολίτες, όταν λαμβάνω τους λογαριασμούς τους και βλέπουν το ποσό της επιδότησης και αντιλαμβάνονται τι θα πλήρωναν αν δεν υπήρχε αυτή η σημαντική κρατική παρέμβαση». Ειδήσεις σήμερα: Σταϊκούρας: «Όχι» σε πλειστηριασμούς από funds κόκκινων δανείων Βιασμός 12χρονης: Οι διάλογοι με τη μάνα της – «Ψάχνω €15 για μαύρο» – «Μαμά άσε με να ηρεμήσω» Λιζ Τρας: Έθαψε πρώτα τη βασίλισσα και μετά την πρωθυπουργία της

