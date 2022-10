Γεωργιάδης: Την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή η διάταξη νόμου για το καλάθι του νοικοκυριού «Η Ελλάδα θα πάει καλύτερα από ό,τι πιστεύαμε», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Την επόμενη εβδομάδα θα πάει στη Βουλή η διάταξη νόμου για το καλάθι του νοικοκυριού όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης στο πλαίσιο του Olympia Forum III. Σε ερώτηση σχετικά με την ακρίβεια, ο υπουργός επισήμανε ότι οι συλλογικές αντιδράσεις θα ενταθούν τον χειμώνα διεθνώς, ενώ τόνισε ότι η Ευρώπη έχει μεν πάρει πρωτοβουλίες, αλλά με καθυστέρηση καθώς δεν είναι εύκολο να βρεθεί η κοινή συνισταμένη που απαιτείται. Χαρακτήρισε το ζήτημα των τιμών και τον τρόπο που καθορίζεται διεθνώς «σύνθετο», επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη δεν είναι γραμμική αφού δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τις τιμές του φυσικού αερίου σε μία βδομάδα. «Η Ελλάδα θα πάει καλύτερα από ό,τι πιστεύαμε», τόνισε, προσθέτοντας ότι «τα όρια των κυβερνητικών παρεμβάσεων είναι συγκεκριμένα». Ο κ. Γεωργιάδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους ελέγχους που διεξάγονται κατά της αισχροκέρδειας, θυμίζοντας ότι όταν ανέλαβε το υπουργείο η σχετική υπηρεσία ήταν αποδυναμωμένη και είχαν δεκαετίες να γίνουν έλεγχοι. Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πορεία της διαδικασίας, σημείωσε ότι στην πρώτη φάση μία στις τέσσερις επιχειρήσεις παρανομούσαν και λάμβαναν πρόστιμο, ενώ σήμερα το ποσοστό αυτό έχει πέσει κάτω από το 6%. Ερωτηθείς για το καλάθι του νοικοκυριού, τόνισε ότι η διάταξη νόμου θα έρθει στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα, ενώ εξήγησε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που ο ίδιος εκτιμά ότι θα βγάλει απόφαση μέσα στις επόμενες ημέρες. Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο Ελληνικό το οποίο χαρακτήρισε «το μεγαλύτερο στοίχημα» της κυβέρνησης, ενώ περιέγραψε ως Γολγοθά την γραφειοκρατική διαδικασία που έπρεπε να ολοκληρωθεί και άθλο για την δημόσια διοίκηση. Σημείωσε ότι το έργο θα γίνει «η βιτρίνα της χώρας», τονίζοντας ότι «αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε». Ειδήσεις σήμερα: Πότε λήγει το πρόγραμμα «ανακυκλώνω – αλλάζω συσκευή» – Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι Νωρίτερα η πληρωμή των συντάξεων Νοεμβρίου – Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς Νεκρό εντοπίστηκε το ζευγάρι που αγνοούνταν στη Λευκάδα BEST OF NETWORK 20.10.2022, 12:15 20.10.2022, 12:43 17.10.2022, 15:44 20.10.2022, 08:45 20.10.2022, 08:44 20.10.2022, 10:12

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )