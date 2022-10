Ελληνοτουρκικά: Ο Ακάρ ζήτησε διάλογο, επανέλαβε απειλές και προσκάλεσε Παναγιωτόπουλο στην Τουρκία Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας επανέλαβε προκλητικά το αφήγημα περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών – Al Jazeera: Μπορούν να φτάσουν Ελλάδα και Τουρκία σε πολεμική σύγκρουση; Υπέρ του διαλόγου με την Ελλάδα ζητώντας να συνεχιστούν οι επαφές στρατιωτικών αντιπροσωπειών των δύο χωρών, στο πλαίσιο συζήτηση για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τάχθηκε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, κάνοντας γνωστό πως προσκάλεσε τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Παναγιωτόπουλο, να επισκεφθεί επίσημα την Τουρκία. Ο ίδιος ωστόσο επανέλαβε προκλητικά το αφήγημα περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών και πως η Τουρκία δεν θα δεχτεί τετελεσμένα, προστατεύοντας τα δικαιώματά της. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, στη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης στο Πόλατλι της Άγκυρας, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε στην ένταση με την Ελλάδα, λέγοντας πως η χώρα του είναι εκείνη που επιδιώκει τον διάλογο. Αυτό βέβαια την ώρα που η Τουρκία προχωρούσε στη δοκιμαστική εκτόξευση του νέου βαλλιστικού πυραύλου «Tayfun», με τουρκικές εφημερίδες να επισημαίνουν με πηχυαίους τίτλους πως : «Η Ελλάδα βρίσκεται στην περιοχή κάλυψης» και πως μπορεί να πλήξει και την Αθήνα, και το ερευνητικό σκάφους «Oruc Reis» να έχει αποπλεύσει από το λιμάνι της Αττάλειας, κινούμενο Ν.Α. προς την Κύπρο. Ο Ακάρ δήλωσε πως η Τουρκία σέβεται τα σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών χωρών, αλλά δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα γεγονότα σε βάρος της. «Δεν θα επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο γεγονός. Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας. Δεν είμαστε εισβολείς. Σεβόμαστε τα σύνορα και τα δικαιώματα κυριαρχίας όλων των γειτόνων μας. Μιλάμε για διάλογο, φιλία και αδελφοσύνη και αυτό δεν δείχνει αδυναμία» τόνισε, συνεχίζοντας: «Η στρατιωτική μας αντιπροσωπεία πήγε στην Ελλάδα δύο φορές, ενώ η ελληνική ήρθε μια φορά στην Άγκυρα. Περιμένουμε την ελληνική αποστολή για την τέταρτη συνάντηση. Ενώ εμείς ζητάμε αυτές τις συναντήσεις, κάποιοι μας λένε : «οι Τούρκοι να έρθουν σε διάλογο». Στην πραγματικότητα, εμείς είμαστε αυτοί που θέλουμε τον διάλογο» είπε. Σύμφωνα με την φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni Safak ο Ακάρ, κατά την πρόσφατη συνάντησή που είχε στις Βρυξέλλες με τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον προσκάλεσε να επισκεφθεί επίσημα την Τουρκία λέγοντάς του πως τα προβλήματα ανάμεσα στις δύο χώρες ακόμη και εάν δεν μπορούν να επιλυθούν, μπορούν να τεθούν υπό έλεγχο και να διαχειριστούν : «με τρόπο που να μην βλάπτει τις χώρες μας, την περιοχή και το ΝΑΤΟ» όπως δήλωσε. Στην τελευταία σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, ο ίδιος παρέδωσε έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία για τις ελληνικές «παρενοχλήσεις», υποστηρίζοντας προκλητικά πως η Τουρκία αντιδράει στον αέρα ή στη θάλασσα λόγω των «παρενοχλήσεων και παραβιάσεων από τους Έλληνες». O Τούρκος υπουργός Άμυνας επανέλαβε πως δεν μπορεί η Ελλάδα να έχει διαφορετικό εύρος εναέριου χώρου σε σχέση με τα θαλάσσια χωρικά ύδατα, ενώ επανέλαβε το τουρκικό αφήγημα περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών, τονίζοντας κατηγορηματικά πως : «Τα νησιά πρέπει να αφοπλιστούν στο πλαίσιο των συνθηκών». Στη διάρκεια της συνομιλίας του με τους δημοσιογράφους, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε και στην αμερικανική παρουσία στην Ελλάδα, κάνοντας αναφορά στην βάση της Αλεξανδρούπολης και πως η Τουρκία παρακολουθεί όλες τις κινήσεις. «Είπαν πως θα ιδρύσουν ένα κέντρο logistics και πως στόχος τους είναι η Ρωσία. Είπαν πως θα φτιάξουν αποθήκες LNG για να μειώσουν την εξάρτηση από το ρωσικό αέριο και από εκεί θα μπορούν να προμηθεύουν αέριο στην Ευρώπη. Εμείς λέμε επίσης πως η άμυνα μας και η ασφάλεια μας είναι θέμα προφύλαξης και παρακολούθησης. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις» δήλωσε. Ειδήσεις σήμερα:Καιρός: Στους 26 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα και βοριάδες στα 7 μποφόρ Τα στοιχεία που αποκάλυψαν τον εφιάλτη του 4χρονου στο Αγρίνιο – «Έβλεπε αγκαλιές και έτρεμε» Στρατιωτικός νόμος πριν την αποφασιστική μάχη στην Ουκρανία – Γιατί τον επέβαλε ο Πούτιν Best of Network 19.10.2022, 19:51 19.10.2022, 13:06 19.10.2022, 15:04 20.10.2022, 08:45 20.10.2022, 08:44 19.10.2022, 10:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )