Επιστολή Οικονόμου στο ΕΣΡ για τον τρόπο κάλυψης της υπόθεσης της 12χρονης «Θεωρούμε αδήριτη ανάγκη την άμεση και κατά προτεραιότητα παρέμβαση του Συμβουλίου σας» επισημαίνει στην επιστολή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Επιστολή στον πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για τον τρόπο κάλυψης της υπόθεσης της 12χρονης, με αφορμή τη διακίνηση «βίντεο και πληροφοριών γενετήσιου χαρακτήρα από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και διαδικτυακούς τόπους», έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Σε αυτή, ο Οικονόμου ζητά την «άμεση και κατά προτεραιότητα παρέμβαση του Συμβουλίου». Αναλυτικά, η επιστολή του κυβερνητικού εκπροσώπου αναφέρει: «ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε όλοι κοινωνοί μιας ακραίας κατάστασης σε βάρος θυμάτων, ιδιαιτέρως παιδιών, με την διακίνηση βίντεο και πληροφοριών γενετήσιου χαρακτήρα από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και διαδικτυακούς τόπους. Τίθεται ζήτημα ηθικό αλλά και παραβίασης του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου για την προστασία της νεότητας, όπως ιδίως προσδιορίζεται από το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, τον ν. 2101/1992 με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το άρθρο 9 του ν. 4479/2021 με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το άρθρο 10 του π.δ. 77/2003 που αφορά τον κώδικα δεοντολογίας ειδησεογραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών. Κατόπιν αυτού θεωρούμε αδήριτη ανάγκη την άμεση και κατά προτεραιότητα παρέμβαση του Συμβουλίου σας, βάσει της αρμοδιότητας που σας απονέμεται από το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, τον ν. 2863/2000 και τη λοιπή σχετική νομοθεσία. Με εκτίμηση, Οικονόμου Γιάννης Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ – Κυβερνητικός Εκπρόσωπος»

