Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου εγκαινίασε την έκθεση «Βασίλης Θεοχαράκης – Στην Άκρη»

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου εγκαινίασε απόψε την έκθεση «Βασίλης Θεοχαράκης. Στην Άκρη» στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη, με έργα που φιλοτεχνήθηκαν την τελευταία δεκαετία. Κατά τον χαιρετισμό της, η κυρία Σακελλαροπούλου υπογράμμισε ότι ο Βασίλης Θεοχαράκης είναι ένας χαλκέντερος επιχειρηματίας και ιδρυτής μιας κιβωτού γνώσης και πνευματικής καλλιέργειας, όπως είναι το πολιτιστικό Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής και συνάμα ένας σπουδαίος και αναγνωρισμένος ζωγράφος. «Έξοχος τοπιογράφος, εστιασμένος στην προσέγγιση και την απόδοση του μεγαλείου της ελληνικής φύσης, άξιος μαθητής μεγάλων δασκάλων, όπως ο Σπύρος Παπαλουκάς, πλούτισε με τα στοιχεία της παράδοσής μας τη σύγχρονη εικαστική ματιά του και εδραίωσε μια απολύτως διακριτή ζωγραφική ιδιόλεκτο. Για εκείνον το ελληνικό φυσικό και κατοικημένο τοπίο προσφέρει το μέτρο για μια εικαστική δημιουργία που συνομιλεί με τους προβληματισμούς της σύγχρονης τέχνης, χωρίς ποτέ να απομακρύνεται από το στοιχείο της παραστατικότητας» σημείωσε η Πρόεδρος. Αναφερόμενη στο έργο του, τόνισε ότι «ο Βασίλης Θεοχαράκης εμπνέεται από το ύπαιθρο, όχι για να αποτυπώσει απλώς τα θέλγητρά του, όχι για να το «μεταγράψει» στον καμβά, αλλά για να αποδώσει την ουσία του, όπως την αντιλαμβάνεται το αισθαντικό του βλέμμα. Χρησιμοποιεί το χρώμα ως μέσο έκφρασης των συναισθημάτων. Παγιδεύει αριστοτεχνικά με τον χρωστήρα του τα παιχνιδίσματα του φωτός. Και καθώς διατηρεί μια εσωτερική, ενδόμυχη σχέση με τα πρότυπά του, προσδίδει έναν εντελώς προσωπικό, εσωτερικό χαρακτήρα στις ακριβείς, κατά τα άλλα, αναπαραστάσεις του, μετατρέποντας το ορατό σε ονειρικό και δημιουργώντας γέφυρες από τους φυσικούς χώρους προς τα ανεξερεύνητα εδάφη της μεταφυσικής». Τέλος, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τη σεμνότητα, με την οποία διακονεί την τέχνη του. Όπως είπε: «Παθιασμένος με τη ζωγραφική, ερωτευμένος με τα χρώματα και τα πινέλα από την παιδική του ηλικία, είναι ένας σημαντικός δημιουργός που εκφράζει έναν κόσμο πλατύτερο από τους ορίζοντες του εγώ, κι ένας γνήσιος πρεσβευτής της ελληνικής εικαστικής ιθαγένειας».

