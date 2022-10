Θεοδωρικάκος: Σκληρή απάντηση σε Σοϊλού από τη Σύνοδο στο Βερολίνο – «Βάρβαρη εργαλειοποίηση μεταναστών από την Τουρκία»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος κατήγγειλε σήμερα στη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της «Διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια» την προκλητική και συνεχή εργαλειοποίηση μεταναστών από την Τουρκία. Ενημερώνοντας εκτενώς τους ομολόγους του για τις επικρατούσες συνθήκες στα Ευρωπαϊκά σύνορα της Ε.Ε. με την Τουρκία στον Έβρο, ο υπουργός αναφέρθηκε και στο θλιβερό περιστατικό με τους 92 μετανάστες, τους οποίους η τουρκική στρατοχωροφυλακή οδήγησε γυμνούς και τραυματισμένους στην ελληνική όχθη του ποταμού. Διαβεβαίωσε δε, πως η Ελλάδα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική φύλαξη των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της Ε.Ε. με την Τουρκία. Εξερχόμενος από τη Σύνοδο, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος προέβη στην κάτωθι δήλωση: «Η Ελλάδα μετέχει στη Σύνοδο των Υπουργών στη διαδικασία του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια, όπου κεντρικό θέμα της ατζέντας αποτελεί το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης. Είμαστε σε στενή συνεργασία με τα γειτονικά κράτη στα Δυτικά Βαλκάνια των οποίων υποστηρίζουμε την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε στενότατη και δημιουργική συνεργασία σε όλα τα ζητήματα αστυνόμευσης και αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης. Ωστόσο συνολικά, το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης είναι τεράστιο για ολόκληρη την Ευρώπη και η αντιμετώπισή του απαιτεί την ενίσχυση της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα φυλάει αποτελεσματικά τα σύνορα της πατρίδας μας με την Τουρκία και στον Έβρο και στη θάλασσα του Αιγαίου. Σύνορα που αποτελούν και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Και αυτό γίνεται ενάντια στη συνεχή, προκλητική εργαλειοποίηση των παράνομων μεταναστών από την Τουρκική ηγεσία, η οποία ορισμένες φορές συμπεριφέρεται με απολύτως απάνθρωπο και βάρβαρο τρόπο, όπως αποδεδειγμένα συνέβη στο πρόσφατο περιστατικό με τους 92 μετανάστες στον Έβρο, που η τουρκική στρατοχωροφυλακή οδήγησε γυμνούς και τραυματισμένους στα σύνορα Ελλάδας και Τουρκίας. Πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να δείξει στην πράξη την αλληλεγγύη της, ενισχύοντας τον Frontex, δηλώνοντας ξεκάθαρα τη θέση της για τα πραγματικά περιστατικά και ενισχύοντας τις δομές αποτροπής της παράνομης μετανάστευσης, περιλαμβανομένης της οικονομική στήριξης του φράχτη που κατασκευάζεται στα σύνορα της Ελλάδος με τη Τουρκία κατά μήκος του ποταμού Έβρου». Ειδήσεις σήμερα: Φωτοβολταϊκά στις στέγες: Έρχεται επιδότηση που θα φτάνει στο 60% Ελληνοτουρκικά: Οι Τούρκοι έκοψαν στη μέση τον ελληνικό εθνικό ύμνο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χειροπάλης Βιασμός 12χρονης: «Όπως έστρωσε, ας κοιμηθεί» λένε πρώην σύζυγος και γιος του Ηλία Μίχου

