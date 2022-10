Καϊλή: «Για εγκλήματα όπως η παιδεραστία, τα ισόβια να είναι ισόβια»

Με αναφορές στην τουρκική προκλητικότητα, καθώς και στην προπαγάνδα της Τουρκίας, με «εργαλείο» το μεταναστευτικό, ξεκίνησε η συζήτηση μεταξύ της Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύας Καϊλή, και της δημοσιογράφου του Star Κεντρικής Ελλάδος, Λένας Παρασκευά, στο πλαίσιο του Olympia Forum III που συνδιοργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και την εφημερίδα Πατρίς. Άρτι αφιχθείσα, από τις Βρυξέλλες, η κυρία Καϊλη, τόνισε πως είναι πολύ σημαντικό η Ευρώπη να παρέχει στην Frontex, την απαραίτητη στήριξη, ώστε να συνεχίσει να βοηθά στη φρούρηση των συνόρων. Ενώ, όσον αφορά τον Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν, σημείωσε πως ειδικά το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας και της πίεσης που δέχεται λόγω των επερχόμενων εκλογών στην Τουρκία, δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο, εργαλειοποιώντας πολλαπλώς το μεταναστευτικό. Ωστόσο, όπως είπε, ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί, η Τουρκία να δείξει την απαραίτητη θέληση και η Ευρώπη να χτίσει μια κοινή εξωτερική πολιτική. Σε άλλο κλίμα, μετά από σχετική ερώτηση της κυρίας Παρασκευά, η ευρωβουλευτής, μίλησε για την παιδοφιλία, και την παιδεραστία, με αφορμή, τις πρόσφατες αποκαλύψεις για το 12χρονο κορίτσι στον Κολωνό. Η κυρία Καϊλή, αναφέρθηκε στα εντελως αποθαρρυντικά ποσοστά, αφού κάθε χρόνο, γίνονται γνωστά χιλιαδες περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, και το γεγονός αυτό, όπως είπε μας αποδεικνύει ότι έχουμε πολύ δουλειά να κάνουμε. Η ίδια, πριν λίγες ημέρες, κατέθεσε ερώτηση, που όπως υπογράμμισε, αφορά μονο τη μια πλευρά του προβλήματος, και έχει να κάνει με τον ψηφιακο κόσμο, όπου ένας ενήλικας μπορεί με μεγάλη ευκολία να προσεγγίσει ένα ανήλικο παιδί. Ως προς αυτό, η ευρωβουλευτής πρότεινε, την αυστηροποίηση των κανόνων που έχουν τα κοινωνικά δίκτυα, με την υιοθέτηση τεχνολογιών που μπορούν να προστατέψουν τους ανήλικους χρήστες. Κλείνοντας την τοποθέτησή της, αναφέρθηκε στις ποινές για αυτά τα ειδεχθη εγκλήματα. «Τα ισόβια να είναι ισόβια, στις περιπτώσεις αυτές. Ο νόμος πρέπει να είναι όσο αυστηρος γίνεται», είπε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας, η κυρία Καϊλή, έδωσε τέλος στις φήμες περί «ρήγματος» στις σχέσεις της με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, κ. Νίκο Ανδρουλάκη, ξεκαθαρίζοντας πως οι εσωτερικές διαφωνίες που μπορεί καμιά φορά να υπάρξουν, δεν σημαίνουν απαραίτητα ρήξη. Παραλληλα, όσο αφορά την παράταξή της, η ευρωβουλευτης, αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρχει μια σταθερή πολιτική ατζέντα, και εξέφρασε την αισιοδοξία της για τα ποσοστα που θα λαβει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, στις επόμενες εκλογές. Πολύ σημαντικό για τη χώρα μας να υπάρχουν επιλογές και για να γίνει αυτό πρέπει πραγματικά να οριστούν οι σύγχρονες και πολιτικές που είναι σχετικές με τις εξελίξεις και τις ανάγκες της κοινωνίας και φυσικά δεν συνθήκες με τις εκλογές στις ευρωεκλογές μπροστά μας και θα το έχουμε να δείξουμε ο καθένας. Ειδήσεις σήμερα: Πότε λήγει το πρόγραμμα «ανακυκλώνω – αλλάζω συσκευή» – Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι Νωρίτερα η πληρωμή των συντάξεων Νοεμβρίου – Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς Νεκρό εντοπίστηκε το ζευγάρι που αγνοούνταν στη Λευκάδα 20.10.2022, 20:45 UPD: 20.10.2022, 20:47

