Ντράγκι – Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Χρειάζεται πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου Mεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος, κοινές ευρωπαϊκές δαπάνες και ένα ισχυρό ευρωπαϊκό ταμείο ζήτησε στην Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο Ιταλός πρωθυπουργός O Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι κατά τη σημερινή παρέμβασή του στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρθηκε στην ανάγκη να υιοθετηθεί πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου και να γίνει πράξη η μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο απερχόμενος Ιταλός πρωθυπουργός τάχθηκε κατά των αυτόνομων πρωτοβουλιών εκ μέρους χωρών που διαθέτουν μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο, διότι η προσέγγιση αυτή μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά την ενότητα της Ευρώπης. Ο Ντράγκι τάχθηκε, επίσης, υπέρ της έγκρισης κοινών, ευρωπαϊκών δαπανών, ώστε να αντιμετωπιστεί η φάση της οικονομικής ύφεσης. «Δεν πρόκειται για θέμα αλληλεγγύης, αλλά για προστασία της εσωτερικής αγοράς», υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Ο Ιταλός τεχνοκράτης πρωθυπουργός, τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη να εγκριθεί ένα ισχυρό ευρωπαϊκό ταμείο, με στόχο όχι μόνον τις επενδύσεις, αλλά και την συγκράτηση των τιμών. Ειδήσεις σήμερα: Σταϊκούρας: «Όχι» σε πλειστηριασμούς από funds κόκκινων δανείων Βιασμός 12χρονης: Οι διάλογοι με τη μάνα της – «Ψάχνω €15 για μαύρο» – «Μαμά άσε με να ηρεμήσω» Λιζ Τρας: Έθαψε πρώτα τη βασίλισσα και μετά την πρωθυπουργία της BEST OF NETWORK 20.10.2022, 16:53 17.10.2022, 15:44 20.10.2022, 08:45 20.10.2022, 08:44 20.10.2022, 15:00 20.10.2022, 20:00

