Νότης Μηταράκης: Ενημέρωσε τους πρέσβεις των κρατών-μελών της ΕΕ για το μεταναστευτικό Μίλησε για τη μείωση των ροών και τις προσπάθειες που γίνονται για τις διασώσεις των ζωών – Δείτε φωτογραφίες Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, συναντήθηκε σήμερα με τους Πρέσβεις στην Ελλάδα των κρατών – μελών της Ε.Ε, της Ελβετίας και με την κυρία Νιόβη Ρίγκου, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, παρουσίασε στους Ευρωπαίους Πρέσβεις τις τελευταίες εξελίξεις στη διαχείριση του μεταναστευτικού στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη συνέχιση της θετικής πορείας σε τομείς όπως ο αριθμός αφίξεων, η επίσπευση των διαδικασιών ασύλου και βελτίωσης των συνθηκών υποδοχής αλλά και στα τελευταία γεγονότα στα σύνορα με την Τουρκία. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρθηκε, επίσης και στην θωράκιση των συνόρων και τις διασώσεις που έχει κάνει το Λιμενικό Σώμα, οι οποίες ανέρχονται τον Σεπτέμβριο του 2022 σε 1.361. Αναφορικά με τον Έβρο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επεσήμανε πως θωρακίζεται με την επέκταση του φράχτη, ενώ αναβαθμίζονται και τα συστήματα παρακολούθησης και επιτήρησης. Η συζήτηση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με τους Ευρωπαίους Πρέσβεις επικεντρώθηκε επίσης, στη συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση του ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, με τον κ. Μηταράκη να επαναλαμβάνει τις βασικές θέσεις της χώρας υπέρ ενός νέου δίκαιου και ανθεκτικού κοινού συστήματος μετανάστευσης και ασύλου που θα εξισορροπεί τις υποχρεώσεις των κρατών μελών πρώτης γραμμής με την απαραίτητη αλληλεγγύη εκ μέρους όλων. Ο κ. Μηταράκης, τόνισε επίσης τις δράσεις της Ελλάδας στο θέμα των μεταναστευτικών ροών που προέκυψε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και στο Αφγανιστάν, υπογραμμίζοντας το γεγονός πως η χώρα μας έχει δεχτεί τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Ειδήσεις σήμερα: Σταϊκούρας: «Όχι» σε πλειστηριασμούς από funds κόκκινων δανείων Βιασμός 12χρονης: Οι διάλογοι με τη μάνα της – «Ψάχνω €15 για μαύρο» – «Μαμά άσε με να ηρεμήσω» Λιζ Τρας: Έθαψε πρώτα τη βασίλισσα και μετά την πρωθυπουργία της BEST OF NETWORK 20.10.2022, 17:49 20.10.2022, 16:53 17.10.2022, 15:44 20.10.2022, 08:45 20.10.2022, 08:44 20.10.2022, 15:00

