Νότης Μηταράκης: Ευρωπαϊκή και ελληνική Αριστερά κάνουν πόλεμο στη Frontex για να ανοίξουν τα σύνορα της ΕΕ

Για τις πιέσεις που δέχεται στο μεταναστευτικό η Ελλάδα από την Τουρκία, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν μετουσιωθεί σε αφίξεις, το πρόσφατο περιστατικό με τους 92 μετανάστες στον Έβρο αλλά και τον «πόλεμο» της ευρωπαϊκής και ελληνικής Αριστεράς στη Frontex, μίλησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης. Όπως είπε στην ΕΡΤ το πρωί της Πέμπτης αυτή τη στιγμή οι 92 που βρέθηκαν γυμνοί στον Έβρο και διασώθηκαν από τις ελληνικές αρχές, βρίσκονται ασφαλείς στο ΚΥΤ Φυλακίου στον Έβρο, που αποτελεί δομή πρώτης υποδοχής. Στην συνέχεια θα εξεταστούν τα αιτήματά τους και όσοι δικαιούνται διεθνούς προστασίας θα τη λάβουν και όσοι όχι θα απελαθούν. Συνεχίζοντας και αναφερόμενος στην Τουρκία ο κ. Μηταράκης επεσήμανε πως η Τουρκία προσπαθεί τις τελευταίες εβδομάδες, ξεκινώντας και από την παρουσία του Τούρκου Προέδρου, του κ. Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, να καλλιεργήσει το αφήγημα της καλής Τουρκίας και της κακής Ελλάδας. Όπως σημείωσε, αυτό δεν περνάει στη διεθνή κοινότητα και συμπλήρωσε πως «θα πρέπει να ξαναβρούμε ως Ευρώπη την καλή συνεργασία με την Τουρκία. Όλα όσα συνέβησαν, εμείς τα διεθνοποιούμε. Σχετικά με το πρόσφατο συμβάν με τους 92 του Έβρου, ενημέρωσα και την ΕΕ και θα πάω ΟΗΕ. Θα πρέπει να υπάρχει συζήτηση με Τουρκία». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cnqjm67e2yu1) Παράλληλα επεσήμανε πως «η Τουρκία έχει δύο βασικές υποχρεώσεις βάσει της Κοινής Δήλωσης του ’16 με την ΕΕ. Από την μία είναι περιορίζει τις μεταναστευτικές ροές και από την άλλη να δέχεται τις επιστροφές. Το πρώτο σκέλος κάποιες φορές το κάνει και κάποιες όχι, όπως με το να αφήνει τουρκικά αλιευτικά να συνοδεύουν βάρκες σε δύσκολες συνθήκες, όπως έγινε για παράδειγμα στο ναυάγιο στη Λέσβο». Παραθέτοντας στην συνέχει αριθμούς ξεκαθάρισε πως πέρυσι, περίπου 12.000 μετανάστες από Τουρκία κατευθύνθηκαν στην Ιταλία. «Αυτό σημαίνει ότι το 90% των ροών της Τουρκίας μεταφέρθηκε στην Ιταλία», είπε. Αναφερόμενος στη Frontex, είπε πως έχει συγκεκριμένη αποστολή: να προστατεύει τα σύνορα. Συνεχίζοντας επανέλαβε όσα είπε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο οποίος σημείωσε πως υπάρχει πολιτικό παιχνίδι πίσω από την απόρριψη της απαλλαγής της χρηματoδότησης της Frontex έτσι ώστε να ανοίξει η ΕΕ τα σύνορα. Στην συνέχεια σημείωσε: «Η Ευρωπαϊκή Αριστερά κάνει πόλεμο στη Frontex, πιστεύουν ότι η ΕΕ δεν πρέπει να φυλάει τα σύνορα της και ότι πρέπει να είναι ελεύθερα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν θέλουν να έρθουν 4 εκατομμύρια άνθρωποι από την Τουρκία εμείς πρέπει να ανοίξουμε τα σύνορα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι η θέση της Ελλάδας, ούτε της ΕΕ συνολικά». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε πως το μεταναστευτικό είναι αυτή την στιγμή από τα πρώτα θέματα συζήτησης στην Ευρώπη. «Αυτό συμβαίνει λόγω των ροών που έρχονται από τα Δυτικά Βαλκάνια, εκτός της Ουκρανίας. Η Ευρώπη βιώνει τη χειρότερη χρονιά από το ’16. Βλέπουμε σκηνές στην Αυστρία, νέα camps στην Ολλανδία. Αυτό που έχει αλλάξει, είναι ότι η Ελλάδα κατέχει πλέον κάτω του 5% των αφίξεων στην ΕΕ, όταν κάποτε κατείχαμε το 60%». Ειδήσεις σήμερα: Ο Ακάρ ζήτησε διάλογο, επανέλαβε απειλές και προσκάλεσε Παναγιωτόπουλο στην Τουρκία Οι φρικιαστικές στιγμές της 12χρονης για 120 ημέρες στα χέρια του Ηλία Μίχου – Οι δύο καταθέσεις της Ο Γεράσιμος Γεννατάς αποκάλυψε τον λόγο που δεν θέλει να μιλάει για τον γιο του

