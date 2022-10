Οικονόμου: Ο πρωθυπουργός θα επαναλάβει ότι η Ευρώπη πρέπει να στείλει μήνυμα προς τις αγορές ενέργειας

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στις Βρυξέλλες όπου πραγματοποιείται σήμερα και αύριο η τακτική Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Είπε ότι στο επίκεντρο της ατζέντας του Συμβουλίου είναι η ενεργειακή κρίση και ειδικότερα οι τρεις κατευθύνσεις στις οποίες κινείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: η μείωση της ζήτησης, η διασφάλιση του εφοδιασμού αλλά και η συγκράτηση των τιμών. «Είναι σημαντικό το γεγονός ότι δυο μέρες πριν από την έναρξη της Συνόδου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατέθεσε ένα συγκροτημένο πακέτο προτάσεων στη διαμόρφωση του οποίου έχει συμβάλει σημαντικά η χώρα μας, συστηματικά από τον περασμένο Μάρτιο. Οι προτάσεις που κατέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης υιοθετούνται στη φιλοσοφία τους από την πρόταση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προτάσεις αυτές αφορούν το μηχανισμό διόρθωσης των τιμών στο TTF και τον περιορισμό της διακυμάνσεως στις αγορές παραγωγών ενέργειας. Πακέτο προτάσεων υπάρχει επίσης και για την ενιαία προμήθεια φυσικού αερίου. Την κατάθεση του πακέτου προτάσεων χαιρέτισε από την πρώτη στιγμή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζοντας ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει τώρα την ευκαιρία να προχωρήσει σε αποφάσεις για τον έλεγχο στις αγορές ενέργειας. Αποφάσεις οι οποίες είναι κρίσιμες για τη συγκυρία που βρισκόμαστε», τόνισε ο κ. Οικονόμου. Ανέφερε ότι «ο πρωθυπουργός θα επαναλάβει πως η Ευρώπη οφείλει να στείλει ένα σαφές και ενιαίο μήνυμα προς τις αγορές ενέργειας ότι θα προστατεύσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις απέναντι στις ακραίες διακυμάνσεις των τιμών και ότι θα δράσει αποφασιστικά έχοντας στο οπλοστάσιό της κι έναν μηχανισμό που θα θέτει ανώτατες τιμές στο φυσικό αέριο». Στη συνέχεια ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στην παρουσία του πρωθυπουργού στη χθεσινή εκδήλωση της ΕΛ.ΑΣ επισημαίνοντας ότι ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τις γυναίκες και τους άνδρες του Σώματος για τις προσπάθειες που καταβάλλουν στους τομείς της ασφάλειας και της μείωσης της εγκληματικότητας. Στην ομιλία του τόνισε ότι «η ασφάλεια όλων μας παραμένει η πρώτη προτεραιότητα. Να πολεμήσουμε το φόβο μέσα από μια αποτελεσματική πολιτική ασφάλειας. Η ασφάλεια αποτελεί ατομικό και κοινωνικό αγαθό που συνδέεται άρρηκτα με τη σταθερότητα, την κοινωνική ειρήνη, την ανάπτυξη και το δικαίωμα όλων μας στην προκοπή». Είπε ότι ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα τρία τελευταία χρόνια η ΕΛ.ΑΣ εκσυγχρονίστηκε και αναβαθμίστηκε γεγονός που αποτυπώνεται και από την επιτυχία της σε όλες τις αποστολές που ανέλαβε αυτή την τριετία όπως την τήρηση των υγειονομικών μέτρων, τη σημαντική της συμβολή στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών αλλά και στην υπεράσπιση της εθνικής μας επικράτειας. Ανέφερε ότι τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν μείωση της μικρής και μεσαίας εγκληματικότητας, ότι καταργήθηκαν μια σειρά από άβατα, όπως ενδεικτικά τα Εξάρχεια, παραδόθηκαν στους κατοίκους και τους επισκέπτες τους και έγιναν αποφασιστικές παρεμβάσεις σε φοιτητικές εστίες που είχαν γίνει άντρο παραβατικών συμπεριφορών. Ο πρωθυπουργός εξήρε και την αλλαγή της πολιτικής κουλτούρας καθώς όπως είπε είναι δείγμα ωριμότητας της ελληνικής κοινωνίας ότι η κακοποίηση γυναικών, η κακοποίηση των παιδιών αλλά και η παρενόχληση στο χώρο εργασίας αναδεικνύονται πια και αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη ευαισθησία, αυστηρότητα και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Όλοι όσοι πρέπει να λογοδοτήσουν στην Ελληνική Δικαιοσύνη θα το κάνουν, επεσήμανε επίσης ο πρωθυπουργός με αφορμή πρόσφατα ζητήματα. Στο σημείο αυτό έκανε αναφορά στη χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνοντας ότι με αυτή αλλά και την εν γένει στάση του δείχνει να μην αντιλαμβάνεται το μέγεθος των προκλήσεων και επιδίδεται σε μια συστηματική κατασυκοφάντηση και υποτίμηση του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας. Περνώντας στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου μάθηση, ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε ότι «κατά το εξάμηνο που διανύουμε το επιχειρησιακό αυτό πρόγραμμα, προϋπολογισμού 3,3 δισεκ ευρώ, το μεγαλύτερο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα, μπαίνει στην τελική ευθεία της προγραμματικής περιόδου που ολοκληρώνεται την επόμενη χρονιά, το 2023. Μέχρι σήμερα το πρόγραμμα αυτό έχει εισφέρει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στη χώρα μας συμβάλλοντας στους εθνικούς στόχους για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες αλλά και τη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της κοινωνικής στήριξης. Είναι σημαντικό ότι η Ελλάδα κατέχει σήμερα τη δεύτερη θέση στην κατάταξη των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά την απορρόφηση του προγράμματος αυτού. Είμαστε πάνω από το 80%». 