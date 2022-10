Ο «Dr Doom» επέστρεψε: Ο Ρουμπινί προβλέπει κρίση χειρότερη από αυτή του 1970

Νέες ζοφερές προβλέψεις από τον απαισιόδοξο της Wall Street, Νουριέλ Ρουμπινί. Προειδοποιεί για νέες χρεοκοπίες.

Γνωστός ιδιαίτερα από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, ο Νουριέλ Ρουμπινί δεν θα μπορούσε να μην τοποθετηθεί εκ νέου για την πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, προβλέποντας μάλιστα ότι θα έρθουν πολύ χειρότερα.

Σύμφωνα με το -, ο πασίγνωστος οικονομολόγος και συγγραφές του βιβλίου «MegaThreats: Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future, And How to Survive Them», έδωσε συνέντευξη σε γνωστό podcast και εξέφρασε τις εκτιμήσεις του για τα δυσοίωνα που έρχονται.

Όπως λέει ο ίδιος, σε αντίθεση με τη δεκαετία του 1970, τα υψηλά επίπεδα χρέους του ιδιωτικού τομέα θα καταστήσουν πιο δύσκολη την καταπολέμηση των υψηλότερων τιμών, ενώ η κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη για να τη διαχειριστούν οι κεντρικές τράπεζες. Και κάπως έτσι, θα αρχίσουν να «χαλάνε» τα πράγματα στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Σε άρθρο του στο Time παράλληλα, αναφέρεται σε μια «στασιμοπληθωριστική κρίση που δεν μοιάζει με ο,τιδήποτε έχουμε δει ποτέ».

Κάνει λόγο για έναν τοξικό οικονομικό συνδυασμό «χαμηλής ανάπτυξης και υψηλού πληθωρισμού» ο οποίος τελικά θα οδηγήσει σε «τεράστιες αφερεγγυότητες και διαδοχικές χρηματοπιστωτικές κρίσεις» σε παγκόσμιο επίπεδο τα επόμενα χρόνια.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως το 2006, ο Ρουμπινί προειδοποιούσε πως η κατάρρευση στην αγορά ακινήτων στις ΗΠΑ βρισκόταν καθ’ οδόν. Τελικά επιβεβαιώθηκε με τη φούσκα των ακινήτων που «έσκασε» στις ΗΠΑ και ξεδίπλωσε τη μακρόχρονη παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.