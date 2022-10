Ρωμανός: Οι αστυνομικοί που θέλει να απολύσει ο κ. Σπίρτζης έχουν συνεισφέρει στη μείωση της εγκληματικότητας Η αστυνομία έχει αναμορφώσει πλήρως την εκπαίδευση και έχουν φύγει μόνο τα τελευταία χρόνια 33 αστυνομικοί των οποίων η συμπεριφορά δεν συνάδει με τους κανόνες και το ήθος της ΕΛ.ΑΣ., σημείωσε ο Διευθυντής του γραφείου τύπου της ΝΔ Στην ελληνική αστυνομία και στα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια με Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε ο Διευθυντής του γραφείου τύπου της ΝΔ, Νίκος Ρωμανός στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” στον ΑΝΤ1, και στους Γιώργο Παπαδάκη και Μαρία Αναστασοπούλου. “Ο κ. Σπίρτζης βγαίνει και λέει πως θα καταργήσουν τα σώματα, τα οποία έχουν εισφέρει στο να μειωθεί όλη η μικρή και μεσαία εγκληματικότητα πάνω από 20% -χάρη σε όλη την αστυνομία, στην αναδιάρθρωση που έχει γίνει, στις προσλήψεις, στα νέα σώματα έχει μειωθεί η εγκληματικότητα. Η αστυνομία έχει αναμορφώσει πλήρως την εκπαίδευση και έχουν φύγει μόνο τα τελευταία χρόνια 33 αστυνομικοί των οποίων η συμπεριφορά δεν συνάδει με τους κανόνες και το ήθος της ελληνικής αστυνομίας” δήλωσε ο Νίκος Ρωμανός. Ο Διευθυντής του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε: “Αυτή η Κυβέρνηση έχει καταφέρει να βγάλει πολύ περισσότερους αστυνομικούς στους δρόμους. Με αυτή την Κυβέρνηση άλλαξαν τα διάφορα διοικητικά προβλεπόμενα στην αστυνομία με αποτέλεσμα και οι έρευνες να γίνονται και οι ΕΔΕ και να έχουν αποτέλεσμα. Προφανώς, η κάθε καταγγελία πρέπει να διερευνάται και αυτό είναι δουλειά του κράτους δικαίου να το διασφαλίζει”. Τέλος, ο Νίκος Ρωμανός τόνισε πως: “Είναι ντροπή να λέει ο κ. Σπίρτζης ότι θα απολύσει 4.500 αστυνομικούς που δίνουν τη ζωή τους στους δρόμους για να είμαστε εμείς ασφαλείς” ενώ απευθυνόμενος στον κ. Σπίρτζη επισήμανε: “Σας ενοχλεί ο νόμος και η τάξη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλετε να ξαναφέρετε το μπάχαλο παντού-στα πανεπιστήμια, στους δρόμους, στις πορείες”. Ειδήσεις σήμερα: Βιασμός 12χρονης: «Όπως έστρωσε, ας κοιμηθεί» λένε πρώην σύζυγος και γιος του Ηλία Μίχου Ρωσία: Ο Πούτιν φοβάται ότι έχουν παρεισφρήσει Ουκρανοί σαμποτέρ Λευκάδα: Σε χαράδρα 200 μέτρων έπεσε το ζευγάρι – Γεωπόνος ο 75χρονος που έχασε τη ζωή του BEST OF NETWORK 20.10.2022, 13:30 20.10.2022, 12:44 17.10.2022, 15:44 20.10.2022, 08:45 20.10.2022, 08:44 20.10.2022, 10:12

