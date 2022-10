Στην Τουρκία ενοχλήθηκαν από την παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας στην Σαμοθράκη

H κοινή ελληνοαμερικανική άσκηση «Ολυμπιακή συνεργασία 2022» (Olympic Cooperation 2022) που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Θράκη, αλλά και η πρόσφατη επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου στην Σαμοθράκη, ενοχλεί την Τουρκία που δεν κρύβει τον εκνευρισμό της, μέσω αναφορών των φιλοκυβερνητικών ΜΜΕ. Η στρατιωτική άσκηση -με τη συμμετοχή ελληνικών και αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή της Ξάνθης- χαρακτηρίζεται ως «προβοκάτσια», αφήνοντάς να εννοηθεί πως στοχεύει στον εκφοβισμό της μουσουλμανικής μειονότητας η οποία χαρακτηρίζεται προκλητικά ως «τουρκική». Χαρακτηριστικά είναι τα όσα υποστήριξε δημοσιογράφος του φιλοκυβερνητικού δικτύου Haber Global. «Ελληνικά μαχητικά και ελικόπτερα έκαναν χαμηλές πτήσεις πάνω από τουρκικά χωριά στην Ξάνθη Η Ελλάδα που έχει εξοπλίσει παράνομα τα νησιά στο Αιγαίο και στην Μεσόγειο, έκανε μία νέα προβοκάτσια στην Ξάνθη. Ο αμερικανικός και ο ελληνικός στρατός, πραγματοποιούν στο χωριό Πετροχώρι, την άσκηση «Ολυμπιακή Συνεργασία 2022». Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώθηκε πως απογειώθηκαν και τα αεροσκάφη. Και κατά καιρούς τα μαχητικά αεροσκάφη, με αυτό τον τρόπο, κάνουν χαμηλές πτήσεις πάνω από τουρκικά χωριά της περιοχής». Βολές δέχεται και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Στασινοπούλου, για την πρόσφατη επίσκεψή της στην Σαμοθράκη, στο πλαίσιο εορτασμού της επετείου για τα 110 χρόνια απελευθέρωσης του νησιού από τους Τούρκους. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας «βάλλεται» επειδή έλαβε μέρος στις «εορταστικές εκδηλώσεις» σε ένα νησί που θα πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο και βρίσκεται απέναντι από τα στενά των Δαρδανελίων. «Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ελλάδας, μετέχει στις εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση από τους Οθωμανούς της Σαμοθράκης, που βρίσκεται απέναντι από τα στενά του Τσανάκαλε. Η πτήση που έκαναν τα μαχητικά αεροσκάφη πάνω από τα τουρκικά χωριά συνέπεσε χρονικά με αυτήν την επίσκεψη» συνέχισε η δημοσιογράφος του Haber Global. Δείτε φωτογραφίες από την επίσκεψη της Κατερίνας Σακελλαροπούλου στη Σαμοθράκη Ειδήσεις σήμερα: Ο Ακάρ ζήτησε διάλογο, επανέλαβε απειλές και προσκάλεσε Παναγιωτόπουλο στην Τουρκία Οι φρικιαστικές στιγμές της 12χρονης για 120 ημέρες στα χέρια του Ηλία Μίχου – Οι δύο καταθέσεις της Ο Γεράσιμος Γεννατάς αποκάλυψε τον λόγο που δεν θέλει να μιλάει για τον γιο του

