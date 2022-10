Στη Γερμανία ο Νίκος Δένδιας για τη Σύνοδο της «Διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια» Στο περιθώριο της Συνόδου, αναμένεται να έχει συνάντηση με τη Γερμανίδα ομόλογό του, Αναλένα Μπέρμποκ Στην πρωτεύουσα της Γερμανίας θα μεταβεί την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια. Η Σύνοδος αυτή φιλοξενείται φέτος από τη Γερμανίδα υπουργό Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ, και θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας. Η Διαδικασία του Βερολίνου αποτελεί πρωτοβουλία διακυβερνητικής συνεργασίας που εγκαινιάσθηκε το 2014 και αποσκοπεί στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια και στην υποβοήθηση της ευρωπαϊκής τους προοπτικής, δίδοντας έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη και στις μεταρρυθμίσεις. Οι συνομιλίες κατά την αυριανή Σύνοδο αναμένεται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, θέματα ενέργειας, κλιματικής αλλαγής, πρωτοβουλιών συμφιλίωσης, και νεολαίας. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Νίκος Δένδιας αναμένεται να έχει συνάντηση με τη Γερμανίδα ομόλογό του, Αναλένα Μπέρμποκ, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Ειδήσεις σήμερα: Βρετανία: Οι τέσσερις υποψήφιοι διάδοχοι της Λιζ Τρας Βορίδης για τους παιδοβιαστές: «Είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί» ο χημικός ευνουχισμός Αγρίνιο: Τι ζωγράφισε το 4χρονο αγόρι και οδήγησε στην αποκάλυψη της φρίκης BEST OF NETWORK 20.10.2022, 17:49 20.10.2022, 16:53 17.10.2022, 15:44 20.10.2022, 08:45 20.10.2022, 08:44 20.10.2022, 15:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )