Συνάντηση Μητσοτάκη – Δένδια στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας για τις επόμενες κινήσεις της ελληνικής διπλωματίας Το τετ-α-τετ πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο, λίγο πριν αναχωρήσει ο πρωθυπουργός για τις Βρυξέλλες – Τι αποφασίστηκε – Οι κρίσιμες συνομιλίες με το Βερολίνο Γιώργος Ευγενίδης 20.10.2022, 22:20 Τις επόμενες κινήσεις της ελληνικής διπλωματίας υπό το πρίσμα της απροκάλυπτης επιθετικής ρητορικής της Άγκυρας συζήτησαν σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, λίγο πριν ο πρωθυπουργός πετάξει για τις Βρυξέλλες όπου διεξάγεται η κρίσιμη σύνοδος κορυφής της ΕΕ με αποκλειστικό αντικείμενο την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Ο υπουργός Εξωτερικών, που επέστρεφε από την Ουκρανία ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις σε διπλωματικό επίπεδο όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά αλλά και για το περιεχόμενο των συνομιλιών που είχε στο Κίεβο με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολόντίμιρ Ζελένσκι και τον ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα. Οι κ.κ. Μητσοτάκης και Δένδιας συμφώνησαν στα επόμενα βήματα που απαιτούνται από διπλωματικής πλευράς για να αναδειχθεί η αποσταθεροποιητική συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής διπλωματίας είναι το περιεχόμενο των συνομιλιών που θα έχει η Αθήνα με το Βερολίνο. Ο υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί αύριο στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια. Η Σύνοδος αυτή φιλοξενείται φέτος από τη Γερμανίδα υπουργό Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ με την οποία ο υπουργός Εξωτερικών αναμέμενεται να έχει μια σύντομη συνομιλία προκειμένου να καθορίσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για την σημαντική επίσκεψη που θα πραγματοποίησει την ερχόμενη εβδομάδα ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς στην Αθήνα. Σε αυτήν την επίσκεψη η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να επαναλάβει στον Γερμανό Καγκελάριο ότι η ΕΕ και οι χώρες μέλη της οφείλουν να σταθούν χωρίς ενδοιασμούς απέναντι και σε κάθε αναθεωρητική ιδεολογία και πολιτική που καταστρατηγεί το Διεθνές Δίκαιο και απειλεί την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Ειδήσεις σήμερα: Σταϊκούρας: «Όχι» σε πλειστηριασμούς από funds κόκκινων δανείων Βιασμός 12χρονης: Οι διάλογοι με τη μάνα της – «Ψάχνω €15 για μαύρο» – «Μαμά άσε με να ηρεμήσω» Λιζ Τρας: Έθαψε πρώτα τη βασίλισσα και μετά την πρωθυπουργία της Γιώργος Ευγενίδης 20.10.2022, 22:20 BEST OF NETWORK 20.10.2022, 17:49 20.10.2022, 16:53 17.10.2022, 15:44 20.10.2022, 21:55 20.10.2022, 21:56 20.10.2022, 15:00

