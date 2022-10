Eπίσκεψη Πλεύρη στη Σχοινούσα για τη μεταφορά φαρμάκων μέσω drone Βούλησή μας είναι να επεκταθεί το πρόγραμμα από τις Μικρές Κυκλάδες σε όλα τα μικρά νησιά ανέφερε ο υπουργός Υγείας που παρακολούθησε την επίδειξη Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης συμμετείχε σήμερα στην επίδειξη μεταφοράς φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού μέσω drone για την κάλυψη των αναγκών σε υπηρεσίες υγείας των κατοίκων των μικρών νησιών του Αιγαίου. Ειδικότερα η εταιρεία Nova σε συνεργασία με την ελληνική start-up UCANDRONE μεταφέρουν ιατροφαρμακευτικό υλικό μέσω drone στις Μικρές Κυκλάδες. Στην εκδήλωση για την παρουσίαση του πιλοτικού προγράμματος στη Σχοινούσα παρευρέθηκαν ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο CEO της NOVA Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, ο CEO της UCANDRONE Δημήτρης Στεφανάκης, ο δήμαρχος Νάξου Δημήτριος Λιανός, ο Διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός και ο Προϊστάμενος Τμήματος βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου Γιώργος Κουκουλάς. Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ευχαρίστησε τη Nova και ανέφερε «Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και οι κάτοικοι των πιο απομακρυσμένων περιοχών έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, χωρίς να στερούνται παροχές. Πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία που έχει να κάνει με την αποστολή φαρμάκων και βιολογικού υλικού για την εξυπηρέτηση των κατοίκων των μικρών νησιών. Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται πιλοτικά στις Μικρές Κυκλάδες, αλλά βούληση του Υπουργείου Υγείας είναι να επεκταθεί σε όλα τα μικρά μας νησιά, ώστε οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι τουρίστες να αισθάνονται ασφάλεια». Ο Διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, κ. Χρήστος Ροϊλός, δήλωσε τα εξής: «Το πιλοτικό πρόγραμμα για την μεταφορά φαρμάκων και βιολογικού υλικού από την Νάξο προς Σχοινούσα, Ηρακλειά και Κουφονήσια ξεκίνησε στις 18/3/2022. Tο Μη Επανδρωμένο Όχημα πετούσε καθημερινά, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επέτρεπαν, από τη Νάξο στις Μικρές Κυκλάδες. Στόχος μας, ήταν η αξιολόγηση των δυνατοτήτων του Μη Επανδρωμένου Οχήματος για την κάλυψη υγειονομικών αναγκών των κατοίκων των Μικρών Κυκλάδων. Η πιλοτική λειτουργία κατέδειξε και ανέδειξε την ανάγκη αξιοποίησης των δυνατοτήτων που δίνουν οι νέες τεχνολογίες στην ικανοποίηση ζωτικών αναγκών των συνανθρώπων μας, που μένουν μόνιμα σε νησιά. Θεωρώ βέβαιο ότι, αυτό που ξεκινήσαμε, θα συνεχιστεί σε μεγαλύτερη κλίμακα και σε συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις που ήδη κάνουμε, όπως η τηλεϊατρική, θα ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας όλων των νησιωτών μας και θα δημιουργήσει προϋποθέσεις ισότιμης πρόσβασης όλων σε υπηρεσίες υγείας». Ο κ. Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, CEO, Nova δήλωσε: «Η Nova, είναι ένας ανερχόμενος πάροχος υποδομών ευρείας κλίμακας που όχι μόνο προσφέρει νέες επιλογές στους Έλληνες ιδιώτες και τις επιχειρήσεις μετά από πολλές δεκαετίες, αλλά βοηθά και τις τοπικές κοινωνίες να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία του αύριο, σήμερα. Το διαρκώς εξελισσόμενο δίκτυο 5G μαζί με το ευρύ οικοσύστημα συνεργατών βοηθά την χώρα μας να εισέλθει στην ψηφιακή εποχή, όπου όλοι οι πολίτες, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται, μπορούν να αποκομίσουν τα οφέλη της τεχνολογίας. H εφαρρμογή του καινοτόμου αυτού έργου στα αγαπημένα μας νησιά του Αιγαίου αναδεικνύει ακριβώς αυτό». Παράλληλα ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης εγκαινίασε το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σχοινούσας, το οποίο ανεγέρθηκε με δωρεά της οικογένειας Μαρτίνου. Στο πλαίσιο των εγκαινίων ο υπουργός παρακολούθησε την ψηφιακή σύνδεση του ΠΠΙ Σχοινούσας με το Αττικό νοσοκομείο της Αθήνας μέσω του δικτύου της τηλεϊατρικής. Ο Υπουργός Υγείας δήλωσε «Το περιφερειακό ιατρείο το οποίο αναβαθμίζεται, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το νησί. Η πρόληψη γίνεται μέσα από τα περιφερειακά ιατρεία και είναι σημαντικό να έρχονται οι πολίτες να κάνουν γρήγορα τις εξετάσεις και να βρίσκουμε εγκαίρως όποιο πρόβλημα υγείας μπορεί να υπάρξει. Θέλω να ευχαριστήσω και το δήμο για την παραχώρηση την οποία έχει κάνει και φυσικά την οικογένεια του Κωνσταντίνου Μαρτίνου, ειδικά για την περίπτωση και γενικότερα επειδή η οικογένεια έχει αγκαλιάσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με δωρεές. Αναφερθήκατε στην ανάγκη ενίσχυσης του ΕΣΥ και πράγματι από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας, έχουν διασφαλιστεί περί των 700 εκατομμυρίων ευρώ που είναι για τα νοσοκομεία μας και για τα κέντρα υγείας. Ειδικά για τα κέντρα Υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία, το ποσό αυτό ανέρχεται γύρω στα 300 εκατομμύρια. Θέλω να σκεφτείτε ότι αυτό το οποίο γίνεται εδώ πέρα με την ιδιωτική πρωτοβουλία θα υλοποιηθεί σε 157 κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία σε όλα τα νησιά μας, σε όλες τις περιοχές, ώστε να υπάρχει καλύτερη κτιριακή υποδομή και εξοπλισμός. Πέρα από αυτά, ορθώς τίθεται το ζήτημα της στελέχωσης, ειδικά στην νησιωτική Ελλάδα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε επισημάνει και για αυτό το λόγο θα υπάρξουν συγκεκριμένα κίνητρα, αλλά θα υπάρξει και η εκμετάλλευση της τεχνολογίας. Είναι βέβαιο ότι χρειάζεται ενίσχυση το νοσοκομείο της Νάξου. Αυτή η ενίσχυση θα γίνει βάσει των αναγκών, οι οποίες διαμορφώνονται από το χάρτη υγείας. Στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης εντάσσεται και το νοσοκομείο της Νάξου και από εκεί και πέρα θα γίνουν παρεμβάσεις κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται οι δημότες αλλά και όλες τις μικρές Κυκλάδες». Ο Υπουργός συνομίλησε με τον αγροτικό γιατρό του Περιφερειακού Ιατρείου και τη νοσηλεύτρια. Στην συνέχεια ο Υπουργός Υγείας μετέβη στην Νάξο όπου πραγματοποίησε επίσκεψη στο Νοσοκομείο Νάξου. Εκεί τον υποδέχθηκαν η Αναπληρώτρια διοικήτρια Καλίτσα Φραγκίσκου και ο έπαρχος της Νάξου Ιωάννης Μαργαρίτης. Ειδήσεις σήμερα: Σταϊκούρας: «Όχι» σε πλειστηριασμούς από funds κόκκινων δανείων Βιασμός 12χρονης: Οι διάλογοι με τη μάνα της – «Ψάχνω €15 για μαύρο» – «Μαμά άσε με να ηρεμήσω» Λιζ Τρας: Έθαψε πρώτα τη βασίλισσα και μετά την πρωθυπουργία της BEST OF NETWORK 20.10.2022, 16:53 17.10.2022, 15:44 20.10.2022, 08:45 20.10.2022, 08:44 20.10.2022, 15:00 20.10.2022, 20:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )