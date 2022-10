Οι πόλεμοι δεν κερδίζονται με οικονομίες… ειρήνης – JOSEPH E. STIGLITZ

Από τότε που ξεκίνησε τον επιθετικό του πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν περιέγραψε το βάρβαρο εγχείρημά του ως αντιπαράθεση με ολόκληρη τη Δύση. Όμως, ενώ οι δυτικές κυβερνήσεις έχουν ανταποκριθεί πολιτικά και διπλωματικά, δεν έχουν κάνει ακόμη ό,τι χρειάζεται οικονομικά.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Πολιτικά, η G7 και οι ομοϊδεάτες χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν υιοθετήσει μια πολεμική βάση για να σταματήσουν τη ρωσική επιθετικότητα. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παραβίασε την πιο θεμελιώδη αρχή του διεθνούς δικαίου εξαπολύοντας απρόκλητη επίθεση σε άλλο μέλος των Ηνωμένων Εθνών – ένα όργανο που δημιουργήθηκε ρητά για να αποτρέψει μια τέτοια επιθετικότητα. Οι κίνδυνοι του κατευνασμού πρέπει να είναι προφανείς. Ακόμη και λίγη ενσυναίσθηση θα πρέπει να μας κάνει να ανατριχιάζουμε από τη φρίκη στην προοπτική να ζήσουμε υπό την κυριαρχία του Πούτιν.

Είναι ένας ιδιότυπος πόλεμος. Ενώ ο Πούτιν έχει περιγράψει το σχέδιό του ως μια αντιπαράθεση με ολόκληρη τη Δύση , μόνο οι Ουκρανοί κάνουν όλες τις μάχες και φέρουν όλο το βάρος των ρωσικών επιθέσεων εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Εν τω μεταξύ, η Ευρώπη και η Αμερική έχουν παράσχει οικονομική και στρατιωτική βοήθεια και ο υπόλοιπος κόσμος αντιμετωπίζει τις συνέπειες του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων τιμών ενέργειας και τροφίμων.

Αλλά είναι λάθος να πιστεύουμε ότι ο πόλεμος μπορεί να κερδηθεί με μια οικονομία εν καιρώ ειρήνης. Καμία χώρα δεν επικράτησε ποτέ σε έναν σοβαρό πόλεμο αφήνοντας μόνες τις αγορές. Οι αγορές απλώς κινούνται πολύ αργά για το είδος των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών που απαιτούνται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον Νόμο Αμυντικής Παραγωγής, ο οποίος θεσπίστηκε το 1950 και επικαλέστηκε πρόσφατα στον «πόλεμο» κατά του COVID-19, και πάλι για να αντιμετωπίσει μια κρίσιμη έλλειψη σε βρεφικό γάλα .

Οι πόλεμοι αναπόφευκτα προκαλούν ελλείψεις και δημιουργούν απροσδόκητα κέρδη για κάποιους σε βάρος άλλων. Ιστορικά, οι κερδοσκόποι του πολέμου έχουν συνήθως εκτελεστεί. Σήμερα, όμως, περιλαμβάνουν πολλούς παραγωγούς και εμπόρους ενέργειας που, αντί να οδηγηθούν στην αγχόνη, θα πρέπει να υποβληθούν σε φόρο κερδοφορίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτείνει ένα τέτοιο μέτρο, αλλά θα ερχόταν πολύ αργά, και είναι πολύ αδύναμο και πολύ λίγο για την πρόκληση. Ομοίως, ενώ αρκετά μέλη του Κογκρέσου έχουν υποβάλει νομοσχέδια για τη φορολογία των υπερκέρδους των Big Oil, η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής στο θέμα.

Αυτό είναι κατανοητό, δεδομένου ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ήταν απασχολημένος με την παροχή υποστήριξης για επιτεύγματα σηματοδότησης όπως ο νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού και ο νόμος CHIPS. Επιπλέον, επιδιώκοντας τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα για τον περιορισμό των αυξήσεων τιμών, μπήκε στον κόπο να μην εμφανιστεί « αντιεπιχειρηματικός.» Όμως, η φορολόγηση των απροσδόκητων κερδών και η χρήση των εσόδων για τη χρηματοδότηση των απαραίτητων πολεμικών δαπανών και υποστήριξης για όσους πλήττονται από τις υψηλές τιμές δεν είναι αντίθετη προς τις επιχειρήσεις. Είναι η υπεύθυνη διακυβέρνηση εν καιρώ πολέμου, η οποία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της λαϊκής υποστήριξης στην πολεμική προσπάθεια. Τέτοιοι προσωρινοί φόροι δεν βλάπτουν ούτε τις επενδύσεις ούτε την απασχόληση και δεν υπάρχει τίποτα άδικο στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών που οι εταιρείες δεν έκαναν τίποτα για να τα αξίζουν. (Εξάλλου, γενικότερα, οι φόροι επί των εταιρικών κερδών δεν είναι στρεβλωτικοί, επειδή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου, εκπίπτει.)

Απαιτούνται ακόμη πιο ολοκληρωμένα μέτρα στην Ευρώπη, όπου η σημερινή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δεν σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει τις συνθήκες πολέμου. Αντίθετα, ακολουθεί την αρχή της τιμολόγησης οριακού κόστους. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλά την πηγή παραγωγής με το υψηλότερο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη της τρέχουσας ζήτησης. Καθώς οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί, το οριακό κόστος έχει αυξηθεί πολύ πάνω από το μέσο κόστος. Το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας , για παράδειγμα, έχει αλλάξει ελάχιστα.

Ως εκ τούτου, πολλοί πωλητές ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλού κόστους σκοτώνουν, όπως και οι έμποροι που αγόραζαν ενέργεια στις χαμηλότερες προπολεμικές τιμές. Ενώ αυτοί οι παράγοντες της αγοράς αποκομίζουν κέρδη δισεκατομμυρίων ευρώ, οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών εκτινάσσονται στα ύψη . Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην πλούσια σε ενέργεια Νορβηγία, με τα τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου και την υδροηλεκτρική της ικανότητα, έχουν σχεδόν δεκαπλασιαστεί.

Εν τω μεταξύ, νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις ωθούνται στο χείλος του γκρεμού, ενώ ακόμη και ορισμένες μεγάλες εταιρείες έχουν ήδη χρεοκοπήσει. Τον περασμένο μήνα, η Uniper, μια μεγάλη εταιρεία που προμηθεύει το ένα τρίτο του φυσικού αερίου της Γερμανίας, « εθνικοποιήθηκε », κοινωνικοποιώντας ουσιαστικά τις τεράστιες απώλειές της. Η ευρωπαϊκή αρχή της « καμίας κρατικής βοήθειας » έχει παραμεριστεί, κυρίως επειδή οι Ευρωπαίοι ηγέτες κινήθηκαν πολύ αργά στην αλλαγή μιας δομής αγοράς που δεν ήταν σχεδιασμένη για πόλεμο.

Οι οικονομολόγοι αγαπούν την τιμολόγηση οριακού κόστους επειδή παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα και επειδή οι διανεμητικές της συνέπειες τείνουν να είναι μικρές και εύκολα διαχειρίσιμες σε κανονικούς καιρούς. Αλλά τώρα, τα κίνητρα του συστήματος είναι μικρά και τα διανεμητικά του αποτελέσματα τεράστια. Βραχυπρόθεσμα, οι καταναλωτές και οι μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να χαμηλώσουν τον θερμοστάτη τους το χειμώνα, αλλά οι ολοκληρωμένες επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας χρειάζονται χρόνο για να προγραμματιστούν και να υλοποιηθούν.

Ευτυχώς, υπάρχει ένα απλούστερο σύστημα (ήδη υπό συζήτηση σε ορισμένες χώρες και ήδη εφαρμόζεται εν μέρει σε άλλες) που θα διατηρήσει τα περισσότερα από τα κίνητρα της τιμολόγησης οριακού κόστους χωρίς τα διανεμητικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με ένα μη γραμμικό πλαίσιο τιμολόγησης, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να έχουν το δικαίωμα να αγοράζουν το 90% της προσφοράς του προηγούμενου έτους στην τιμή του προηγούμενου έτους και το 91-110% της προσφοράς, για παράδειγμα, στο 150% της τιμής του προηγούμενου έτους.

Ενώ η μη γραμμική τιμολόγηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές αγορές – λόγω της πιθανότητας «διαιτησίας» (αγορά ενός αγαθού σε χαμηλή τιμή και άμεση μεταπώλησή του σε πολύ υψηλότερη τιμή) – η ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι μία από αυτές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ορισμένοι οικονομολόγοι (όπως εγώ) έχουν υποστηρίξει εδώ και καιρό τη χρήση του σε περιπτώσεις όπου οι μεγάλες αποτυχίες της αγοράς έχουν σημαντικά διανεμητικά αποτελέσματα. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις, ειδικά όταν αντιμετωπίζουν συνθήκες πολέμου.

Κάτι πρέπει επίσης να γίνει για την άνοδο των τιμών των τροφίμων . Μετά από μισό αιώνα πληρωμών στους αγρότες των ΗΠΑ για να μην καλλιεργούν (παλιά μέθοδος στήριξης των γεωργικών τιμών), τώρα θα πρέπει να τους πληρώσουμε για να παράγουν περισσότερα.

Τέτοιες αλλαγές έχουν γίνει επιτακτικές. Όπως κατάλαβαν οι Βιετναμέζοι, οι πόλεμοι κερδίζονται τόσο στο πολιτικό μέτωπο όσο και στο πεδίο της μάχης. Ο σκοπός της επίθεσης Tet του 1968 δεν ήταν να κερδίσει έδαφος αλλά να αλλάξει τον πολιτικό λογισμό του πολέμου και λειτούργησε. Η ήττα της Ρωσίας προφανώς θα απαιτήσει περισσότερη βοήθεια για την Ουκρανία. Αλλά θα απαιτήσει επίσης μια καλύτερη οικονομική απάντηση από την πλευρά της Δύσης ευρύτερα. Αυτό ξεκινά με τον επιμερισμό μεγαλύτερου βάρους μέσω των απροσδόκητων φόρων επί των κερδών, τον έλεγχο των βασικών τιμών –όπως αυτές για την ηλεκτρική ενέργεια και τα τρόφιμα– και ενθαρρύνοντας τις κρατικές παρεμβάσεις όπου είναι απαραίτητο για την άμβλυνση των κρίσιμων ελλείψεων.

Ο νεοφιλελευθερισμός, βασισμένος σε απλοϊκές ιδέες για το πώς πρέπει να λειτουργούν οι αγορές που δεν καταλαβαίνουν πώς λειτουργούν πραγματικά , δεν λειτούργησε ακόμη και σε καιρό ειρήνης. Δεν πρέπει να επιτραπεί να μας εμποδίσει να κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο.

Joseph E. Stiglitz, a Nobel laureate in economics and University Professor at Columbia University, is a former chief economist of the World Bank (1997-2000), chair of the US President’s Council of Economic Advisers, and co-chair of the High-Level Commission on Carbon Prices. He is a member of the Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation and was lead author of the 1995 IPCC Climate Assessment.