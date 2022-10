Βουλή: Δείτε live τη συζήτηση του πορίσματος της εξεταστικής για τις παρακολουθήσεις Η συζήτηση αναμένεται να επεκταθεί σε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας με βασικότερα αυτά τις ακρίβειας Πεδίο για μια ακόμα αντιπαράθεση πλειοψηφίας και αντιπολίτευσης για τις παρακολουθήσεις άνοιξε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής που κλήθηκε να ερευνήσει την υπόθεση επισύνδεσης στο κινητό τηλέφωνο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ. Δείτε live Η συζήτηση που ξεκίνησε στις 9 το πρωί και αναμένεται να επεκταθεί σε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας με βασικότερα αυτά τις ακρίβειας, του πληθωρισμού και του ενεργειακού κόστους μιας και όπως φάνηκε από τις δημοσκοπήσεις οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης περί εκτεταμένων παρακολουθήσεων από τις μυστικές υπηρεσίες δεν επέφεραν ανατροπές στους πολιτικούς συσχετισμούς. Να σημειωθεί πάντως ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αλλάξει στάση ως προς την θεσμική αντιμετώπιση αντίστοιχων διαδικασιών κοινοβουλευτικού ελέγχου που σημαίνει ότι σήμερα θα εκπροσωπηθεί από ένα μέλος του υπουργικού συμβουλίου παραχωρώντας με τον τρόπο αυτό την πρωτοβουλία των κινήσεων στους βουλευτές. Υπενθυμίζεται ότι το τελικό πόρισμα της πλειοψηφίας εκτείνεται σε περίπου 220 σελίδες και οι βουλευτές όλων των κομμάτων είχαν το προηγούμενο διάστημα την δυνατότητα να επισκεφθούν την ειδική αίθουσα του κοινοβουλίου όπου φυλασσόταν για λογους απορρήτου και να το μελετήσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες στο κείμενο που συνέταξαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπογραμμίζεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο και η ΕΥΠ δεν διαθέτουν το παράνομο λογισμικό Predator ενώ οι επισυνδέσεις των μυστικών υπηρεσιών ακολούθησαν την νόμιμη διαδικασία. Από την άλλη πλευρά τα κόμματα τις αντιπολίτευσης στις δικές τους πορισματικές εκθέσεις μιλούν για διπλό σκάνδαλο υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση επιχείρησε να συγκαλύψει τις ευθύνες για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ειδήσεις σήμερα: Σερ Γκράχαμ Μπρέιντι, ο άνθρωπος που… κάθε τρεις και λίγο ανακοινώνει πρωθυπουργούςΕνίσχυση των βοριάδων και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα – «Καλοκαίρι» από την Κυριακή«Λευκός καπνός» για παρέμβαση στις τιμές του αερίου – Το παρασκήνιο στη Σύνοδο Κορυφής ως τη συμφωνία Best of Network 21.10.2022, 09:20 21.10.2022, 08:13 17.10.2022, 15:44 20.10.2022, 21:55 20.10.2022, 21:56 20.10.2022, 17:30

