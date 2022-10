Δείτε το πόρισμα του ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση των παρακολουθήσεων: Κάνει λόγο για πιθανή τέλεση αξιόποινων πράξεων Καταθέτει πλέγμα προτάσεων για την θεσμική θωράκιση της λειτουργίας της ΕΥΠ Για πιθανή τέλεση αξιόποινων πράξεων κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στην πορισματική του έκθεση για την υπόθεση της παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη ενώ παράλληλα καταθέτει και το πλέγμα προτάσεων για την θεσμική θωράκιση της λειτουργίας της ΕΥΠ. Με αφορμή την συζήτηση που διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής για τα συμπεράσματα των ερευνών που πραγματοποίησε η εξεταστική επιτροπή για τις παρακολουθήσεις, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ έδωσε στην δημοσιότητα το δικό του πορισματικό κείμενο το οποίο σημειώνει μεταξύ άλλων πως «Με δεδομένο λοιπόν ότι: α) στο πρόσωπό του κ. Νίκου Ανδρουλάκη ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του ίδιου καθεστώτος νομικής προστασίας που ισχύει για τα μέλη της Βουλής και β) σε κάθε περίπτωση κι ανεξαρτήτως της βουλευτικής του ιδιότητας ουδείς λόγος εθνικής ασφάλειας προέκυψε ότι υφίστατο για την παρακολούθησή του, υφίστανται σοβαρές ενδείξεις ότι οι εμπλεκόμενοι στην παρακολούθηση και υποκλοπή των συνομιλιών του από την ΕΥΠ με την αποκαλούμενη «νόμιμη επισύνδεση», ήτοι όλα τα πρόσωπα που αιτήθηκαν, υπέβαλαν, εισηγήθηκαν, επόπτευσαν, ενέκριναν, εκτέλεσαν και με οποιοδήποτε τρόπο γνώριζαν σε οποιοδήποτε χρόνο, δεν απέτρεψαν ή και συνέδραμαν με πράξεις και παραλείψεις τους σε αυτήν, γνωρίζοντας ή οφείλοντας να ερευνήσουν και να γνωρίζουν την απουσία τέτοιων λόγων, ή προκάλεσαν με προτροπές, πιέσεις, πειθώ και φορτικότητα την απόφαση και σε άλλους, έχουν πιθανόν τελέσει αξιόποινες πράξεις».Δείτε εδώ το πόρισμα του ΠΑΣΟΚ Ειδήσεις σήμερα: Σάκκαρη: Ξημερώματα ο «τελικός» με Κουντερμέτοβα «Κόκκινα δάνεια»: Μόνη λύση ο εξωδικαστικός συμβιβασμός για τράπεζες και οφειλέτες Λιζ Τρας: Οι τελευταίες ώρες στη Ντάουνινγκ Στριτ και το ταξίδι του Σερ Μπρέιντι στην Ελλάδα BEST OF NETWORK 21.10.2022, 11:30 21.10.2022, 12:14 20.10.2022, 17:35 21.10.2022, 09:48 21.10.2022, 09:47 20.10.2022, 17:30

