ΕΕ: Μακρόν και Σολτς δείχνουν διάθεση κατευνασμού των εντάσεων για την ενεργειακή κρίση

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επέδειξαν βούληση κατευνασμού των εντάσεων τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στις Βρυξέλλες, μετά τις εντάσεις ανάμεσα στο Βερολίνο και στο Παρίσι που ήρθαν στο φως στις Βρυξέλλες. «Η συνεργασία ανάμεσα στη Γερμανία και τη Γαλλία, καθώς και ανάμεσα στον καγκελάριο και τον πρόεδρο, είναι εντατική και καρποφόρα», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης μετά την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής που ήταν επικεντρωμένη στο να καταρτιστεί οδικός χάρτης ώστε να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας. Ερωτηθείς για τις τριβές με τον αρχηγό του γαλλικού κράτους, ο οποίος πολλαπλασίασε τις νύξεις του χθες Πέμπτη και προειδοποίησε εναντίον της ενδεχόμενης απομόνωσης της Γερμανίας στην ΕΕ, ο κ. Σολτς θύμισε πως οι δυο τους συζητούν «μόνιμα» και ότι έχουν ήδη δώσει νέο ραντεβού την Τετάρτη στο Παρίσι. Ωστόσο, η συνάντηση της επόμενης εβδομάδας απλά αντικαθιστά το κοινό γαλλογερμανικό υπουργικό συμβούλιο, που αναβλήθηκε εξαιτίας διαφωνιών για πολλούς φακέλους. Ο καγκελάριος διαβεβαίωσε πως δεν αισθάνθηκε «σε καμία περίπτωση» απομονωμένος από τους εταίρους του στις μακρές και κοπιώδεις συνομιλίες για το ζήτημα της ενέργειας. Αν και προσερχόμενοι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασαν θέσεις που έμοιαζαν διαμετρικά αντίθετες, οι δύο ηγέτες είχαν χθες βράδυ τετ-α-τετ μισής ώρας, χωρίς κανέναν από τους συμβούλους τους παρόντες, προτού ξαναβρεθούν με τους υπόλοιπους 25 ηγέτες. Η συνάντηση αυτή «επέτρεψε να ξεκαθαριστούν πολλά πράγματα» ώστε να «εξασφαλίσουμε τη συμφωνία της Γερμανίας» στο τελικό κείμενο συμπερασμάτων, είπε ο κ. Μακρόν στον Τύπο, κρίνοντας πως η Γαλλία διαδραμάτισε τον «ρόλο» της, προωθώντας «την ενότητα» στην ΕΕ. «Δεν έχουμε πάντα τις ίδιες θέσεις», πάντως «αυτό είναι φυσιολογικό», πρόσθεσε, μοιάζοντας να προσπαθεί να υποβαθμίσει τις διαφωνίες που είχαν υπογραμμιστεί από τη γαλλική πλευρά πριν από τη Σύνοδο Κορυφής και κατά τη διάρκειά της. -- Ειδήσεις σήμερα: Πότε λήγει το πρόγραμμα «ανακυκλώνω – αλλάζω συσκευή» – Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι Νωρίτερα η πληρωμή των συντάξεων Νοεμβρίου – Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς Νεκρό εντοπίστηκε το ζευγάρι που αγνοούνταν στη Λευκά

