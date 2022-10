Ελληνοτουρκικά – Ακάρ: Απλώσαμε ένα χέρι ειρήνης και περιμένουμε από τους Έλληνες να το πιάσουν Χαμηλούς τόνους κράτησε ο Χουλουσί Ακάρ την Παρασκευή, μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά – «Να γίνει θάλασσα ειρήνης το Αιγαίο, να μοιραστεί δίκαια ο πλούτος του» τόνισε Στην Αδριανούπολη βρέθηκε την Παρασκευή ο Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος συναντήθηκε με φορείς της πόλης, ενώ κύριο θέμα στις δηλώσεις που έκανε με τους δημοσιογράφους ήταν οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα. Διατηρώντας χαμηλούς τόνους, σε σχέση με την προκλητική ρητορική των Τούρκων κυβερνητικών αξιωματούχων το τελευταίο διάστημα, ο Ακάρ ανέφερε πως «περιμένουμε από την Ελλάδα να πιάσει το χέρι ειρήνης που έχουμε απλώσει». «Δυστυχώς, δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε σε αυτές τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο (με την Ελλάδα). Ωστόσο, απλώνουμε και πάλι το χέρι μας για ειρήνη, υπομονετικά, και κάνουμε ό,τι χρειάζεται να γίνει για να επικρατήσει η ειρήνη στην περιοχή μας. Συνοπτικά, αυτό είναι που ονομάζουμε τουρκοελληνικά προβλήματα. Στη συνέχεια, λέμε τι πρέπει να κάνουμε για να ξεπεράσουμε ασυτά τα προβλήματα; Λέμε, ας το κάνουμε με ειρηνικούς τρόπους, ας το κάνουμε με διάλογο. Υπάρχουν εργασίες που γίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών μας. Υπάρχουν εργασίες που πραγματοποιούνται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπάρχουν επίσης εργασίες που πραγματοποιούνται από τον πρόεδρό μας με τα μέλη του ΝΑΤΟ. (Οι Έλληνες) δεν έρχονται σε καμία από τις συναντήσεις. Δεν έρχονται στις συναντήσεις» είπε αρχικά. «Περιμένουμε να πιάσουν το χέρι ειρήνης που απλώσαμε» Και συνέχισε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας: «Λέμε ότι οι εμπειρογνώμονες πρέπει να παρέχουν τις απόψεις τους και να συνεργαστούν για την επίλυση αυτών των προβλημάτων και ως αποτέλεσμα αυτών των μελετών, μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα, ώστε κάποια προβλήματα να εξαλειφθούν. Οι διεθνείς συμφωνίες είναι το κλειδί στην περίπτωσή μας. Από εκεί και πέρα, έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Αιγαίο μπορεί να είναι μια θάλασσα ειρήνης, ο πλούτος του Αιγαίου μπορεί να μοιραστεί δίκαια και, κατά συνέπεια, οι άνθρωποι και των δύο πλευρών μπορούν να είναι πιο ευτυχισμένοι και πιο ευημερούντες. Περιμένουμε αυτό να γίνει κατανοητό. Περιμένουμε το χέρι της ειρήνης που απλώσαμε να κρατηθεί». Ειδήσεις σήμερα: Το Βερολίνο καταδικάζει τις απειλές Ερντογάν κατά Ελλάδας – Στην Αθήνα ο Σολτς στις 26-27 Οκτωβρίου Οι Τούρκοι ενοχλούνται τώρα από τα γερμανικά τεθωρακισμένα στη Θράκη και την παρουσία Τσούνη στη Θάσο Με 30άρια το προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου – Τι καιρό θα κάνει το τριήμερο της 28ης Best of Network 21.10.2022, 16:00 21.10.2022, 16:57 20.10.2022, 17:35 21.10.2022, 15:43 21.10.2022, 09:47 21.10.2022, 17:05

