Κατρίνης: Η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός φέρουν ακέραια την ευθύνη για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη

Πυρά κατά της κυβέρνησης της ΝΔ και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στη Βουλή για τα συμπεράσματα της Εξεταστικής Επιτροπής που διερεύνησε την υπόθεση των παρακολουθήσεων και των υποκλοπών. «Η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός φέρουν ακέραια την ευθύνη όχι ενός, αλλά δύο σκανδάλων. Και για την παρακολούθηση ενός εκλεγμένου ευρωβουλευτή και αρχηγού μιας παράταξης χωρίς να υπάρχουν εθνικοί λόγοι, αλλά και για την απροκάλυπτη προσπάθεια συγκάλυψης και συσκότισης αυτής της υπόθεσης», υποστήριξε ο κ. Κατρίνης και προσέθεσε ότι αυτό εξηγεί γιατί η κυβέρνηση αρνήθηκε την κλήση προσώπων που εμπλέκονται στο σκάνδαλο, στην Εξεταστική Επιτροπή. Σημείωσε δε ότι «τρεις μήνες τώρα δεν έχει πραγματοποιήσει κανέναν έλεγχο στην εταιρεία που εμπορεύεται το Predator … απέφυγε να ελέγξει τις συναλλαγές και τις λογιστικές εγγραφές της εταιρείας, να πραγματοποιήσει έρευνα στις εγκαταστάσεις της, να αναζητήσει ηλεκτρονικά ίχνη». «Δεν το κάνει γιατί προφανώς η διαδρομή του χρήματος ή τα ηλεκτρονικά ίχνη, θα οδηγούσαν με βεβαιότητα στους ενόχους. Και αυτό ακριβώς ήθελαν να αποφύγουν η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός» επισήμανε. Ο επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε πως ό,τι και αν λέει η κυβέρνηση, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών είναι απόλυτα πεπεισμένη ότι ο κ. Μητσοτάκης ήταν πλήρως ενήμερος για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη και ότι η παρακολούθηση συνδεόταν με τις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου στο ΠΑΣΟΚ. Ο κ.Κατρίνης μίλησε για ποινικές ευθύνες «όποιων έχουν την ψευδαίσθηση ότι θα υπάρχει πάντα μια κυβερνητική κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα τους προστατεύει». «Το σκάνδαλο αυτό, στην ουσία του, δεν αφορά μόνο τον Νίκο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, τον δημοσιογράφο κ. Κουκάκη. Αφορά κάθε πολίτη αυτής της χώρας, που αποτελεί εν δυνάμει στόχο παρακολούθησης», ανέφερε ο κ.Κατρίνης και απευθυνόμενος στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είπε: «Το ζήτημα των υποκλοπών αφορά και εσάς. Είστε βέβαιοι ότι κάποιοι από εσάς δεν αποτελούσαν και δεν αποτελούν στόχο παρακολούθησης από το συγκεκριμένο παρακρατικό μηχανισμό; Δεν σας ενοχλούν όλα αυτά; Δεν σας ανησυχούν;». Κατηγόρησε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ότι συμπεριφέρονται ως ιδιοκτήτες και νομείς της κυβερνητικής εξουσίας, με μια επικίνδυνη λογικήμ που μεταχειρίζεται το κράτος ως λάφυρο ή οικογενειακή επιχείρηση. Και κατέληξε: «Το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει μέχρι τέλους στη διερεύνηση και αποκάλυψη της αλήθειας, θα ξεσκεπάσει αυτόν τον παρακρατικό μηχανισμό που στήθηκε μεθοδικά, μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω και συνιστά απειλή για τις δημοκρατικές ελευθερίες και την ίδια τη χώρα. Γιατί σε θέματα δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ δεν υποχωρεί, δε συμβιβάζεται, δεν κάνει πίσω». Ειδήσεις σήμερα: Το Βερολίνο καταδικάζει τις απειλές Ερντογάν κατά Ελλάδας – Στην Αθήνα ο Σολτς στις 26-27 Οκτωβρίου Οι Τούρκοι ενοχλούνται τώρα από τα γερμανικά τεθωρακισμένα στη Θράκη και την παρουσία Τσούνη στη Θάσο Με 30άρια το προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου – Τι καιρό θα κάνει το τριήμερο της 28ης

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )