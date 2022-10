Κουτσούμπας για παρακολουθήσεις: «Κακογραμμένο το σενάριο της κυβέρνησης Όπως ανέφερε η κυβέρνηση «μεθόδευσε το απόλυτο σκοτάδι και το απόλυτο θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών σε βάρος του ΚΚΕ και τώρα πάει να βάλει και κοινοβουλευτική σφραγίδα σε αυτό» Είναι το λιγότερο πρόκληση «να ισχυρίζεται η κυβέρνηση της ΝΔ ότι οι υποθέσεις των υποκλοπών ερευνήθηκαν και μάλιστα ότι προκύπτει πως δεν φέρει καμία ευθύνη», ανέφερε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Αναφέροντας όσα διεμείφθησαν στην Εξεταστική Επιτροπή, είπε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ έκανε τα πάντα για να δρομολογηθεί πλήρης συγκάλυψη της αλήθειας σε όλες τις υποθέσεις τής παρακολούθησης, του Νίκου Ανδρουλάκη, των δημοσιογράφων και ειδικά της υπόθεσης των υποκλοπών σε βάρος του ΚΚΕ. Τόνισε ότι το ΚΚΕ δεν είχε ούτε καλλιέργησε αυταπάτες στον λαό γύρω από την Εξεταστική Επιτροπή και τα τελικά αποτελέσματά της. Είπε ότι «το κακογραμμένο σενάριο πως οι αρμόδιοι στην κυβέρνηση και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, δεν ήξεραν τίποτα γενικώς» δεν πείθει κανέναν, «δεν μπορείτε να πείσετε τον ελληνικό λαό». «Είναι δεδομένο όχι μόνο για εμάς, αλλά και για όλο τον ελληνικό λαό ότι έχετε τουλάχιστον πολιτικές ευθύνες στη δυσώδη αυτή υπόθεση των υποκλοπών» τόνισε. Επισήμανε ότι η κυβέρνηση «μεθόδευσε το απόλυτο σκοτάδι και το απόλυτο θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών σε βάρος του ΚΚΕ και τώρα πάει να βάλει και κοινοβουλευτική σφραγίδα σε αυτό». Συμπλήρωσε ότι στη μεθόδευση αυτή στην κυβέρνηση «έδωσε χείρα βοηθείας και ο ΣΥΡΙΖΑ με την ανοχή του ΠΑΣΟΚ». «Καμία έρευνα δεν έκανε η Εξεταστική Επιτροπή για τις συνακροάσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας της ΚΕ του ΚΚΕ και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι’ αυτό. Και η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ στην Εξεταστική Επιτροπή κάνατε σαν να μην υπήρχε η υπόθεση των υποκλοπών σε βάρος ενός ολόκληρου πολιτικού κόμματος» είπε ο Δ. Κουτσούμπας. Υπογράμμισε ότι το ΚΚΕ έθεσε δεκάδες ερωτήματα και συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία εκθέτει και στο Πόρισμά του και «δεν έδωσε κανείς στοιχειώδεις, έστω, απαντήσεις». «Το λέμε καθαρά: Στην υπόθεση των “συνακροάσεων” στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, υπάρχουν τουλάχιστον πολιτικές ευθύνες -για να μην πούμε και ποινικές- στην κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ» είπε ο Δ. Κουτσούμπας. Ανέφερε ότι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελαν να διερευνηθεί η υπόθεση του ΚΚΕ γιατί φοβούνται τις αλήθειες που θα αναδεικνύονταν και ότι έχουν διαμορφώσει και στηρίζουν «είτε από τη θέση της κυβέρνησης, είτε από τη θέση της αντιπολίτευσης, ένα αντιδραστικό εντελώς πλαίσιο, που στρέφεται ενάντια στον λαό μας και τα δικαιώματά του», προσθέτοντας ότι το πλαίσιο αυτό «έχει τις κατευθύνσεις και τις “ευλογίες” της ΕΕ και με τη “βούλα” τού Συντάγματος και τη χορηγία και στήριξη πρωτεργατών της παρακολούθησης, όπως είναι τα διάφορα “γεράκια”- οι σύμμαχοί σας στο ΝΑΤΟ». «Αυτό το κράτος, είτε ως “επιτελικό”, “ψηφιακό” κ.λπ. που το λέει η ΝΔ, είτε ως δήθεν “δίκαιο”, “προοδευτικό”, “δημοκρατικό”, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι και θα είναι βαθιά ταξικό, βαθιά αντιδραστικό. Στρέφει και θα στρέφει το οπλοστάσιό του πρώτα από όλα ενάντια στον “εχθρό λαό”, αν δεν υπάρξουν ριζικές αλλαγές» προσέθεσε. Είπε ακόμα ότι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ αξιοποιούν ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά στα δικαιώματα του λαού για τα πολιτικά τους παιχνίδια. Σημείωσε ότι όλοι μαζί υπερασπίστηκαν και υπερασπίζονται «την ΕΥΠ και τον αντιδραστικό ρόλο της σήμερα στην προάσπιση της εθνικής ασφάλειας» τονίζοντας πως σε ό,τι αφορά στην προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας «τα παζαρεύετε, όπως δεν ντρέπεστε να κάνετε στο Αιγαίο, πάνω στην ευρωατλαντική πλατφόρμα συνεννόησης με την τουρκική κυβέρνηση». Είπε ότι με ευθύνη όλων την κυβερνήσεων η χώρα εμπλέκεται όλο και βαθύτερα στα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και προσέθεσε «η περιβόητη εθνική ασφάλεια που υπηρετείτε, μόνο μεγάλη ανασφάλεια επιφυλάσσει για τον λαό μας». Επισήμανε ότι όλα μαζί τα κόμματα αυτά στην Εξεταστική Επιτροπή «προστάτευσαν» και τις εμπλεκόμενες ξένες μυστικές υπηρεσίες. «Αυτή είναι λοιπόν, η εθνική ασφάλεια που υπερασπίζεστε. Η ασφάλεια του μεγάλου κεφαλαίου, του κράτους του, η ασφάλεια των κερδών τους, η ασφάλεια των σχεδιασμών του κεφαλαίου, για τα οποία ματώνει ο λαός μας. Αυτή την εθνική ασφάλεια, όσο αυστηρά και αν την ορίσετε, όσο αυστηρά και αν την εφαρμόσετε, θα στοχοποιεί κατευθείαν τον λαό μας» ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε στο «αντιδραστικό πλαίσιο της ΕΕ που διευρύνει συνεχώς τη μαζική και προληπτική παρακολούθηση ανθρώπων, των λαών», σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «το συνεχές κυνήγι ριζοσπαστικών ιδεών στοχοποιεί ειδικά την κομμουνιστική σκέψη, τη δράση σε διάφορες χώρες κράτη της ΕΕ» και ότι η ΕΕ «αντιμετωπίζει τα ευαίσθητα δεδομένα του λαού λίγο-πολύ ως κάποια “εμπορεύματα”, που πουλιούνται, αγοράζονται, διατίθενται και στις κρατικές και σε άλλες ιδιωτικές αρχές όταν το ζητήσουν». Σε ό,τι αφορά τις διάφορες προτάσεις εκ μέρους της κυβέρνησης και των ΣΥΡΙΖΑ- ΠΑΣΟΚ επισήμανε μεταξύ άλλων «συγκλίνετε στην ανάγκη θεσμικών αλλαγών στην ΕΥΠ, γιατί στην ουσία θέλετε όλοι να θωρακίσετε επί το αντιδραστικότερον τη λειτουργία και τη δράση της». «Όμως η νέα ΕΥΠ που όλοι συζητάτε, δεν είναι παρά η ίδια, η παλιά, διαβόητη ΕΥΠ, που την είχε ζήσει από πρώτο χέρι ο λαός, το λαϊκό κίνημα- ΚΥΠ τη ‘λέγαν τότε. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, παρά μία υπηρεσία που προασπίζεται την εθνική ασφάλεια του κράτους της δικτατορίας του κεφαλαίου. Και τίποτα παραπάνω. Ένας μηχανισμός εχθρικός που φακελώνει τον λαό, μαζί με τις άλλες υπηρεσίες σας» σημείωσε και προσέθεσε: «Ειδικά όσοι κλίνετε σε όλες τις πτώσεις τα διάφορα θεσμικά αντίβαρα και τον δημοκρατικό έλεγχο, τι νομίζετε ότι κάνετε; Θα πουλήσετε πάλι φύκια για μεταξωτές κορδέλες στον ελληνικό λαό; Με τέτοια μέτρα, το μόνο που επιδιώκετε είναι να βγάλετε ενισχυμένη την ΕΥΠ, ενισχυμένο το κράτος της. Οι διάφορες, “ανεξάρτητες” Αρχές και οι θεσμοί σας λειτουργούν ως εξισορροπιστές- μην πω ως “πλυντήρια”. “Ξεπλένουν” προς τα έξω τη βρωμιά των παρακολουθήσεων, της καταστολής». Σημείωσε ότι επιδιώκουν να νομιμοποιήσουν στη συνείδηση των εργαζομένων τον αντιδραστικό ρόλο τέτοιων υπηρεσιών και να αποσπάσουν τη συναίνεση του λαού στη μαζική ακόμα κα προληπτική παρακολούθηση. Είπε ότι η ΑΔΑΕ «έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη συγκάλυψη της υπόθεσης του ΚΚΕ» ενώ η Δικαιοσύνη «πήγαινε να θάψει γρήγορα-γρήγορα την υπόθεση, να τη θέσει στο αρχείο. Και θα το είχε κάνει, εάν δεν παρεμβαίναμε ως κόμμα συνεχώς για να το αποτρέψουμε». Ο Δ. Κουτσούμπας σημείωσε ότι «ακόμα και από αυτή την κακοστημένη παράσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, ο λαός μας μπορεί να βγάλει τα δικά του “πορίσματα”. Μπορεί να διαμορφώσει πολιτική στάση και δράση, ενάντια σ’ αυτό το σάπιο σύστημα και τους κάθε λογής σωτήρες και προστάτες των δικαιωμάτων του» και προσέθεσε: «Να συνειδητοποιήσει πως ο λαός οργανωμένος, συσπειρωμένος, με το ΚΚΕ, μπορεί να προασπίσει τις ελευθερίες του και τα συμφέροντά του. Μπορεί να ακυρώσει και θα ακυρώσει με την πάλη του όλα τα αντιδραστικά μέτρα καταστολής των δίκαιων διεκδικήσεών του. Για να καταργηθεί το σάπιο πλαίσιο των παρακολουθήσεων, μαζί με τη “μήτρα” του, την εκμετάλλευση, την ανελευθερία. Για να πάρει ο λαός στα δικά του χέρια τελικά, την υπόθεση του δικού του κράτους, της δικής του εξουσίας κι έτσι να ρίξει πραγματικά άπλετο φως στα σκοτάδια των λίγων προνομιούχων. Να λάμψει, να βγει στο προσκήνιο η αλήθεια για όλα τα «σκάνδαλα» σε βάρος των εργαζομένων. Να λάμψουν οι μεγάλες δυνατότητες της τεχνολογίας, της επιστήμης και της παραγωγής, αφού τεθούν αυτές στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών, για να πάψει να τις αξιοποιούν κάποιοι λίγοι, το κεφάλαιο ενάντια στη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το “Τελικό Πόρισμα”, που σωστά φοβάστε, πως θα βγάλει αργά ή γρήγορα ο ίδιος ο λαός και η νεολαία. Σε αυτό το “Πόρισμα” είναι βέβαιο, ότι θα πιστωθείτε όλες ανεξαιρέτως τις ευθύνες, που σε όλους σας -περισσότερο ή λιγότερο- αναλογούν». Ειδήσεις σήμερα: Το Βερολίνο καταδικάζει τις απειλές Ερντογάν κατά Ελλάδας – Στην Αθήνα ο Σολτς στις 26-27 Οκτωβρίου Οι Τούρκοι ενοχλούνται τώρα από τα γερμανικά τεθωρακισμένα στη Θράκη και την παρουσία Τσούνη στη Θάσο Με 30άρια το προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου – Τι καιρό θα κάνει το τριήμερο της 28ης Best of Network 21.10.2022, 16:00 21.10.2022, 16:57 20.10.2022, 17:35 21.10.2022, 15:43 21.10.2022, 09:47 21.10.2022, 17:05

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )