Μαρκόπουλος κατά Τσίπρα: Εκτός από την στρουθοκάμηλο υπάρχει και ο παπαγάλος

«Εκτός από τον στρουθοκαμηλισμό υπάρχει και ο παπαγαλισμός» απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, σχολιάζοντας την ομιλία του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα στην Ολομέλεια για το πόρισμα της Εξεταστικής για τις υποκλοπές. Ο κ. Μαρκόπουλος ανέφερε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι «εκτός από την στρουθοκάμηλο υπάρχει και ένα πτηνό που λέγεται παπαγάλος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, από τον Τσίπρα ακούσαμε τα ίδια και τα ίδια ψέματα». Ο κ. Τσίπρας, είπε ο κ. Μαρκόπουλος, σήμερα μας είπε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπεκφεύγει και δεν είναι σήμερα στην Βουλή, «αλλά πείτε μας, σας προτείναμε, ναι ή όχι, η σημερινή συζήτηση να γίνει την Τετάρτη για να είναι εδώ και εσείς αρνηθήκατε; Γι΄ αυτό εγώ μιλάω για παπαγαλισμό των ίδιων και των ίδιων μονότονων ψεμάτων». Αναρωτήθηκε γιατί «απείλησε ο κ. Τσίπρας ότι στο επόμενο τετ-α-τετ με τον κ. Μητσοτάκη δεν θα ξεφύγει και θα τα πούμε. Την περασμένη Παρασκευή δεν είμαστε εδώ πέρα και δεν υπήρχε η ευκαιρία να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε; Αυτά είναι λεονταρισμοί και μάλιστα πολύ-πολύ φθηνού είδους». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος υπενθύμισε πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σε ομιλία του στην Βουλή, είχε πει ότι «ουδέποτε επί των ημερών του υπήρξε παρακολούθηση πολιτικού, είμαι ξεκάθαρος, δεν διανοηθήκαμε να προβούμε ποτέ σε υποκλοπές» αλλά σημείωσε πως, όπως αποκαλύφθηκε, παρακολουθήθηκαν οι κ. Πιτσιόρλας και Σαγιάς. Χαρακτήρισε το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ «τεμπέλικο, ατεκμηρίωτο και αρπακολλατζίδικο» και όπως είπε «θα κάνω μια αποκάλυψη: ξέρετε ότι οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ένας, δεν πήγε στην Αίθουσα 148 (όπου φυλάσσονται τα πρακτικά και τα έγγραφα) για να διαβάσει το απόρρητο πόρισμα! Γι’ αυτό και σας λέω, αδιάβαστοι, ατεκμηρίωτοι και αρπακολλατζίδες, αυτό είσαστε. Και δεν θα κουνάτε το δάκτυλο σε εμάς». Το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ «είναι η επιτομή της διαστρέβλωσης και το πώς το άσπρο γίνεται μαύρο» τόνισε. Εμείς, είπε, οι βουλευτές της ΝΔ, «είμαστε εδώ με αίσθημα ευθύνης και δεν κρυβόμαστε, άλλοι κρύβονται από τους πρώην συντρόφους τους». Τόνισε πως δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει μέσα από την διαδικασία της Εξεταστικής ότι υπήρξε διασύνδεση του predator με την ΕΥΠ ή με κρατικές υπηρεσίες. Ποιος μάρτυρας, σημείωσε, ήταν εκείνος που κατέθεσε πως η επισύνδεση της ΕΥΠ του κ. Ανδρουλάκη ήταν παράνομη; Ποιος μάρτυρας είπε ότι οι εταιρείες Kriket και η Intellexa συνδέονται με την ΕΥΠ; Ακούστηκε ποτέ το όνομα του πρωθυπουργού ή των συνεργατών του; Σας «πετάω το γάντι». Και κατέληξε ο βουλευτής της ΝΔ: «Ψέματα, ψέματα, ψέματα…». Η εξεταστική και το πόρισμα που συζητάμε σήμερα, τόνισε ο βουλευτής, υπάρχει γιατί ήταν ξεκάθαρη η απόφαση του πρωθυπουργού, σε νεκρό χρόνο, να υπάρξουν όλες οι διαδικασίες και να υπάρξει διαφάνεια. Σε αντίθεση με άλλους που συσκότισαν υποθέσεις, όπως έκανε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση Πιτσιόρλα-Σαγιά. Καταλόγισε στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ότι «αισθάνονται ελίτ και δεν θέλουν να ελέγχονται από την ΕΥΠ όπως μπορεί να ελέγχονται όλοι οι πολίτες. Θέλετε να είστε ανεξέλεγκτοι, δεν θέλετε ισονομία, πιστεύετε σε έναν σχολιασμό από τα πάνω. Είστε η Αριστερά του χαβιαριού και των βολεψάκηδων και των γιαλατζή φιλολαϊκών κομμάτων. Θέλετε οι νόμοι να υπηρετούν εσάς και όχι όπως εμείς που θέλουμε οι βουλευτές να υπηρετούν τους νόμους». Κατηγόρησε δε τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ότι κατά την διάρκεια των εργασιών της Εξεταστικής είχαν μυστικές συνεννοήσεις. «Είστε το ίδιο και αυτό. Σώου θέλατε να κάνετε…» σημείωσε. Ειδήσεις σήμερα: Σάκκαρη: Ξημερώματα ο «τελικός» με Κουντερμέτοβα «Κόκκινα δάνεια»: Μόνη λύση ο εξωδικαστικός συμβιβασμός για τράπεζες και οφειλέτες Λιζ Τρας: Οι τελευταίες ώρες στη Ντάουνινγκ Στριτ και το ταξίδι του Σερ Μπρέιντι στην Ελλάδα

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )