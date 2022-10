Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Παζάρι για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης – «Αγκάθι» το πλαφόν στο φυσικό αέριο

Συναίνεση στους κόλπους της ΕΕ για τις προτάσεις της Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, καταγράφεται στη Σύνοδο Κορυφής. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Politico, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνούν στο γενικό περίγραμμα των προτάσεων της Κομισιόν για την κοινή αγορά προίόντων ενέργειας και για τη μείωση της ζήτησης, με εξαίρεση δύο κράτη-μέλη, τα οποία ζήτησαν προσθήκες και διευκρινίσεις. Πιο συγκεκριμένα, 25 κράτη-μέλη αποδέχονται το προσχέδιο συμπερασμάτων με τις προτάσεις της Κομισιόν, εκτός από τη Γερμανία και την Ιταλία, οι οποίες ζήτησαν να προστεθούν κάποιες προτάσεις. Η πρόταση της Κομισιόν περιλαμβάνει κοινή αγορά φυσικού αερίου, μηχανισμό περιορισμού των τιμών στο χρηματιστήριο φυσικού αερίου TTF, νέα μέτρων για τη διαφανή χρήση των υποδομών, αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών και συνεχείς προσπάθειες για τη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου. Μεγάλο ζήτημα, βεβαίως, παραμένουν οι τιμές του φυσικού αερίου και ιδιαίτερα η διασύνδεσή τους με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το συγκεκριμένο θέμα διχάζει τους Ευρωπαίους, οι οποίοι δεν συμφωνούν -προς το παρόν- σε μία κοινή πολιτική, πολύ δε περισσότερο σε ένα πλαφόν. Έτσι, το «παζάρι» βρίσκεται σε πλήρη εξέλικη, με κάθε πλευρά να προσπαθεί να περάσει τις θέσεις της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γερμανία δεν αποδέχεται το πλαφόν, ενώ η Ιταλία ζητά την επιβολή γενικού πλαφόν στο φυσικό αέριο, ώστε να πέσουν οι τιμές και να συμπαρασύρουν και τις υπόλοιπες ενεργειακές τιμές -και ειδικότερα το ηλεκτρικό ρεύμα. Νωρίτερα, πάντως, ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι κατά την παρέμβασή του στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρθηκε στην ανάγκη να υιοθετηθεί πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου και να γίνει πράξη η μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο απερχόμενος Ιταλός πρωθυπουργός τάχθηκε κατά των αυτόνομων πρωτοβουλιών εκ μέρους χωρών που διαθέτουν μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο, διότι η προσέγγιση αυτή μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά την ενότητα της Ευρώπης. Ο Ντράγκι τάχθηκε, επίσης, υπέρ της έγκρισης κοινών, ευρωπαϊκών δαπανών, ώστε να αντιμετωπιστεί η φάση της οικονομικής ύφεσης. «Δεν πρόκειται για θέμα αλληλεγγύης, αλλά για προστασία της εσωτερικής αγοράς», υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Ο Ιταλός τεχνοκράτης πρωθυπουργός, τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη να εγκριθεί ένα ισχυρό ευρωπαϊκό ταμείο, με στόχο όχι μόνον τις επενδύσεις, αλλά και την συγκράτηση των τιμών. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε την πολυτέλεια να διστάζουμε άλλο – Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα Στην παρέμβασή του στη συζήτηση για την ενέργεια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που έθεσε από την πρώτη στιγμή την ανάγκη θεσμοθέτησης ανώτατης τιμής στο φυσικό αέριο τόνισε την ανάγκη να επιτευχθεί συμφωνία. “Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι η Ευρώπη ανακτά τον έλεγχο. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να διστάζουμε άλλο”, τόνισε χαρακτηριστικά στη σύνοδο κορυφής, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Υπογράμμισε μάλιστα ότι η διαρροή και μόνο του σχεδίου για παρέμβαση στην τιμή του φυσικού αερίου (πλαφόν) στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο ενέργειας αποτέλεσε μήνυμα προς την αγορά που είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι τιμές. “Οι αγορές βλέπουν την αποφασιστικότητά μας. Αν δεν στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα και την εντολή στην Επιτροπή να προχωρήσει στη δέσμη προτάσεων, οι αγορές θα αντιδράσουν.Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Δεν μπορούμε να αποτύχουμε”, τόνισε χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρωθυπουργός. Σολτς: Πρέπει να βρούμε πώς θα κατεβάσουμε τις τιμές στην παγκόσμια αγορά «Τα εργαλεία πρέπει να συζητηθούν εντατικά διότι πρέπει να λειτουργήσουν. Κανείς δεν αναζητεί πώς δεν θα έχουμε φυσικό αέριο», ανέφερε ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς προσερχόμενος στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες προσθέτοντας ότι «είναι η σωστή συζήτηση να βρούμε πώς θα κατεβάσουμε τις τιμές και θα έχουμε αρκετές προμήθειες για όλους στην Ευρώπη». Ερωτηθείς για τη στάση της Γερμανίας και για τις κριτικές που δέχεται σχετικά με τη θέση της για το πλαφόν, ο κ. Σολτς σημείωσε ότι «είμαστε οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές της Ευρώπης, πληρώνουμε το 26% του προϋπολογισμού συνήθως και αναπτύσσουμε πολλούς μηχανισμούς αλληλεγγύης όπως κάναμε στην περασμένες κρίσεις. Κοιτάξτε τον κορωνοϊό για παράδειγμα, με τα μέσα που αναπτύξαμε με το RRF. To ταμείο ανάκαμψης είναι μια καλή ευκαιρία να εργαστούμε μαζί στην τωρινή περίοδο, διότι τα περισσότερα από τα κεφάλαια που αναπτύξαμε με το ταμείο ανάκαμψης δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη και κατευθύνονται επίσης όπου είναι αναγκαίο. Για παράδειγμα σε επενδύσεις στις υποδομές, στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ούτω καθεξής. Το ισχύει και με την πρόταση για το RepowerEU που συμφωνήθηκε και το οποίο είναι πολύ καλή πρόταση». «Αυτό που πρέπει να βρούμε είναι πώς θα στηρίξουμε όλες τις χώρες μαζί στο να κατέβουν οι τιμές όχι μόνο με επιδοτήσεις, αλλά στο να τις κατεβάσουμε στην παγκόσμια αγορά», επισήμανε ο Γερμανός καγκελάριος και συμπλήρωσε ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία «με άλλους καταναλωτές όπως η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, με άλλους φίλους στους G7 που είναι προμηθευτές και πρέπει να συνεργαστούμε με άλλες χώρες που προμηθεύουν φυσικό αέριο για παράδειγμα, για να κατεβάσουμε τις τιμές». Ειδήσεις σήμερα: Πότε λήγει το πρόγραμμα «ανακυκλώνω – αλλάζω συσκευή» – Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι Νωρίτερα η πληρωμή των συντάξεων Νοεμβρίου – Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς Νεκρό εντοπίστηκε το ζευγάρι που αγνοούνταν στη Λευκά

