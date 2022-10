Τσίπρας στη Βουλή για παρακολουθήσεις: «Η Δημοκρατία δεν μπορεί να συμβιβαστεί με το σκοτάδι» Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε την υπόθεση «σκάνδαλο Μητσοτάκη» και υποστήριξε ότι το κόμμα του θα συνεχίσει την αναζήτηση ευθυνών Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος βρίσκεται στην Σύνοδο Κορυφής εξαπέλυσε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Αλέξης Τσίπρας για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε την υπόθεση «σκάνδαλο Μητσοτάκη» και υποστήριξε ότι το κόμμα του θα συνεχίσει την αναζήτηση ευθυνών «Η Δημοκρατία δεν μπορεί να συμβιβαστεί με το σκοτάδι. Η εξεταστική διερεύνησε – όσο της το επέτρεψε η πλειοψηφία – τις υποθέσεις Ανδρουλάκη και Κουκάκη. Για την υπόθεση Σπίρτζη όμως φροντίσατε να μην υπάρξει συζήτηση. Η υπόθεση Σπίρτζη είναι υπόθεση ΣΥΡΙΖΑ» είπε ο κ. Τσίπρας κατά την συζήτηση του πορίσματος της εξεταστικής που ερεύνησε την υπόθεση των παρακολουθήσεων για να προσθέσει: «Πρόκειται για στενό μου συνεργάτη. Κάθε φορά που ήταν σε συνεδρίαση τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ είχαν την δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι να τα ακούν και να τα βλέπουν όλα. Οι υποκλοπές εις βάρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν θα μείνουν στο σκοτάδι. Οι ευθύνες θα διερευνηθούν. Η υπόθεση αυτή δεν κλείνει εδώ. Τι απέγινε το Pretador; Βούλιαξε; Το πήρε κάποιος και έφυγε; Δεν υπάρχει σήμερα που μιλάμε; Δεν θα κλείσει. Η συνέχεια θα δοθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Στην Επιτροπή του ευρωκοινοβουλίου – PEGA – που έρχεται στην Αθήνα. Η συνέχεια θα δοθεί στην Ελληνική Δικαιοσύνη». Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας ταύτισε την ΕΥΠ με το predator υποστηρίζοντας πως οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας χρησιμοποιούσαν τόσο τις νόμιμες επισυνδέσεις όσο και το πράνομο λογισμικό. «Σας θυμίζει κάτι η στρουθοκάμηλος. Εμένα την πολιτική συμπεριφορά του κ. Μητσοτάκη. Έβαλε την συνεδρίαση την ημέρα της Συνόδου Κορυφής για να μην έρθει να δώσει απαντήσεις» ειπε σε άλλο σημείο . Απαντώντας ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος είπε μεταξύ άλλων «ο κ. Τσίπρας θέλει να μιλήσουμε για ορνιθολογία. Εκτός από την στρουθοκάμηλο υπάρχει και ο παπαγάλος. Και εσείς σαν παπαγάλοι επαναλαμβάνετε τα ίδια ψέματα. Σας είχαμε προτείνει να γίνει η συζήτηση την Τετάρτη αλλά εσείς αρνηθήκατε και έρχεστε σήμερα να μας κατηγορήσετε». Ειδήσεις σήμερα: Σάκκαρη: Ξημερώματα ο «τελικός» με Κουντερμέτοβα «Κόκκινα δάνεια»: Μόνη λύση ο εξωδικαστικός συμβιβασμός για τράπεζες και οφειλέτες Λιζ Τρας: Οι τελευταίες ώρες στη Ντάουνινγκ Στριτ και το ταξίδι του Σερ Μπρέιντι στην Ελλάδα BEST OF NETWORK 21.10.2022, 13:24 21.10.2022, 12:14 20.10.2022, 17:35 21.10.2022, 09:48 21.10.2022, 09:47 21.10.2022, 13:00

