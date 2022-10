Τσαβούσογλου: Οι ΗΠΑ χάλασαν τις ισορροπίες στην Κύπρο – Οι Έλληνες δεν θέλουν λύση στο Κυπριακό Την ενόχληση της Άγκυρας για την άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων από την Ουάσινγκτον στη Λευκωσία, έδειξε ξανά ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου Την ευκαιρία να κατηγορήσει την ελληνική πλευρά για την απουσία λύσης στο Κυπριακό, βρήκε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε δηλώσεις που έκανε την Παρασκευή από τη Μερσίνη. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είπε πως «κάναμε προσπάθειες για μια λύση στην Κύπρο, αλλά είδαμε για άλλη μια φορά ότι οι Ελληνοκύπριοι δεν θέλουν να μοιραστούν τίποτα με τους Τουρκοκύπριους. Ανεξάρτητα από αυτό, εμείς θα αποκαταστήσουμε την Κύπρο. Υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που ενοχλούνται από αυτό, αλλά ας το αφήσουμε έτσι». Στη συνέχεια, έδειξε ξανά την ενόχληση της Άγκυρας για την άρση του εμπάργκο στην πώληση όπλων από τις ΗΠΑ στη Λευκωσία. «Οι ΗΠΑ διατάραξαν τις ισορροπίες στην Κύπρο, καθώς το εμπάργκο όπλων έχει αρθεί προς την ελληνοκυπριακή πλευρά. Ρώτησα τον Μπλίνκεν γιατί το έκαναν. Μου απάντησε ότι (οι Ελληνοκύπριοι) συνεργάστηκαν μαζί μας για το ξέπλυμα χρήματος. Και τον ρώτησα ξανά, τους δίνετε όπλα σε αντάλλαγμα; Σε ποιον δίνετε τα όπλα; Τα δίνετε εναντίον των Τούρκων. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Αυτοί αποφασίζουν και η Τουρκία αποφασίζει για τον εαυτό της». «Το λέμε αυτό και για την Ελλάδα και για την ελληνοκυπριακή πλευρά. Δεν έχει σημασία ποιος είναι μαζί τους, αλλά ποιος είναι εναντίον τους. Δεν έχει σημασία ποιος είναι πίσω τους, σημασία έχει η Τουρκία» συμπλήρωσε. Ο Τσαβούσογλου μίλησε και για τα ενεργειακά, λέγοντας πως το πυρηνικό εργοστάσιο στο Άκουγιου θα καλύψει το 10% των ενεργειακών αναγκών της Τουρκίας, ενώ κάλεσε τις ΗΠΑ να προχωρήσουν σε άρση κυρώσεων κατά της Σαουδικής Αραβίας, για να βελτιωθούν οι τιμές στο πετρέλαιο. Ειδήσεις σήμερα: Με 30άρια το προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου – Τι καιρό θα κάνει το τριήμερο της 28ης Τι υποσχέθηκαν να στείλουν οι Ουκρανοί στον Δένδια για να θυμάται την επίσκεψή του στο Κίεβο Οι τελευταίες ώρες της Τρας στη Ντάουνινγκ Στριτ και το ταξίδι του σερ Μπρέιντι στην Ελλάδα BEST OF NETWORK 21.10.2022, 11:30 21.10.2022, 12:14 20.10.2022, 17:35 21.10.2022, 09:48 21.10.2022, 09:47 20.10.2022, 17:30

