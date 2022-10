Φώφη Γεννηματά: Πολιτικό μνημόσυνο το Σάββατο στη Βούλα Την Κυριακή θα τελεστεί από την οικογένεια το ετήσιο μνημόσυνο στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών – Εκδηλώσεις μνήμης από το ΠΑΣΟΚ Ένας χρόνος συμπληρώνεται στις 25 Οκτωβρίου από τον αδόκητο θάνατο της Φώφης Γεννηματά. Αρκετές είναι οι εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν στη μνήμη της. Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου η δημοτική οργάνωση Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης του κόμματος, θα πραγματοποιήσει στις 19:00, πολιτικό μνημόσυνο της αειμνήστου προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής Φώφης Γεννηματά. Το πολιτικό μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα Ιωνία, δίπλα στο Δημαρχείο της περιοχής. Κεντρικός ομιλητής θα είναι το ιστορικό στέλεχος του κόμματος, Κώστας Σκανδαλίδης. Το «παρών» αναμένεται να δώσουν, ο σύζυγος και τα παιδιά της Φώφης Γεννηματά, ο πρώην γραμματέας και στενός συνεργάτης της, Μανώλης Χριστοδουλάκης, καθώς και στελέχη και φίλοι του κόμματος. Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου αναμένεται να τελεστεί από την οικογένεια το ετήσιο μνημόσυνο στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη προγραμματίζει μια σειρά από εκδηλώσεις μνήμης. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ η Κινητή Μονάδα Μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας θα βρίσκεται το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Οκτωβρίου στα γραφεία του κόμματος (Χαριλάου Τρικούπη 50) για δωρεάν προληπτικό μαστογραφικό έλεγχο, συνεχίζοντας το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού και τιμώντας τη μνήμη της Φώφης Γεννηματά, η οποία εγκαινίασε το 2008 τη δεύτερη κινητή μονάδα της Εταιρείας. Ειδήσεις σήμερα: Σερ Γκράχαμ Μπρέιντι, ο άνθρωπος που… κάθε τρεις και λίγο ανακοινώνει πρωθυπουργούςΕνίσχυση των βοριάδων και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα – «Καλοκαίρι» από την Κυριακή«Λευκός καπνός» για παρέμβαση στις τιμές του αερίου – Το παρασκήνιο στη Σύνοδο Κορυφής ως τη συμφωνία BEST OF NETWORK 21.10.2022, 11:00 21.10.2022, 08:13 20.10.2022, 17:35 21.10.2022, 09:48 21.10.2022, 09:47 20.10.2022, 17:30

