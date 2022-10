Όλαφ Σολτς: Επίσκεψη στην Αθήνα στις 26-27 Οκτωβρίου Το Βερολίνο «δεν θεωρεί σωστές απειλές και μη φιλικές δηλώσεις εναντίον γειτόνων», ανέφερε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος της Γερμανίας – Η συνάντηση Σολτς με Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς θα μεταβεί στην Αθήνα την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου, απευθείας από το Παρίσι, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Βόλφγκανγκ Μπούχνερ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και για τις 12:00 έχει προγραμματιστεί κοινή συνέντευξη Τύπου. Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας. Όπως σημείωσε ο κ. Μπούχνερ, στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης βρίσκονται διμερή και τρέχοντα οικονομικά και ευρωπαϊκά θέματα. Ο κ. Σολτς θα αναχωρήσει για Βερολίνο το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Το Βερολίνο καταδικάζει τις απειλές Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας Στο μεταξύ, το Βερολίνο «δεν θεωρεί σωστές απειλές και μη φιλικές δηλώσεις εναντίον γειτόνων», όπως τόνισε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Βόλφγκανγκ Μπούχνερ, αναφερόμενος σε πρόσφατες δηλώσεις του τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πώς αξιολογεί ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς απειλές του Ταγίπ Ερντογάν όπως, «Θα έρθουμε μια νύχτα…», ο κ. Μπούχνερ δήλωσε: «Το σημειώνουμε. Πάντα καθιστούμε σαφές ότι δεν θεωρούμε σωστές απειλές και μη φιλικές δηλώσεις απέναντι σε γείτονες. Η κυβέρνηση το καθιστά σαφές σε κάθε ευκαιρία. Το καθιστά σαφές πάντα και το υπουργείο Εξωτερικών», για να προσθέσει: «Πιστεύω όμως και ότι δεν πρέπει να συζητούμε πολύ για κάθε φράση που λέγεται». Ειδήσεις σήμερα: Με 30άρια το προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου – Τι καιρό θα κάνει το τριήμερο της 28ης Τι υποσχέθηκαν να στείλουν οι Ουκρανοί στον Δένδια για να θυμάται την επίσκεψή του στο Κίεβο Οι τελευταίες ώρες της Τρας στη Ντάουνινγκ Στριτ και το ταξίδι του σερ Μπρέιντι στην Ελλάδα BEST OF NETWORK 21.10.2022, 13:24 21.10.2022, 12:14 20.10.2022, 17:35 21.10.2022, 09:48 21.10.2022, 09:47 21.10.2022, 13:00

