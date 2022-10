Βρετανία: Ο Σούνακ συγκέντρωσε τους 100 βουλευτές που χρειαζόταν για να θέσει υποψηφιότητα Ο Τζόνσον, ο Σούνακ και η Πένι Μόρντοντ που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της – Πώς θα εκλέξουν νέο ηγέτη οι Τόρις – Βήμα βήμα η διαδικασία για την εκλογή του νέου πρωθυπουργού Ο Ρίσι Σούνακ, ο πρώην υπουργός Οικονομικών επί Μπόρις Τζόνσον, είναι ο πρώτος υποψήφιος για την ηγεσία του Συντηρητικού κόμματος που συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό των 100 βουλευτών-υποστηρικτών του ώστε να συμμετάσχει στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου πρωθυπουργού της Βρετανίας. Την πληροφορία αυτή μετέφερε μέσω του Twitter ένας πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας The Guardian. NEW: Rishi Sunak becomes the first Tory leadership candidate to hit the 100 threshold to make it onto ballot paper, sources say.— Pippa Crerar (@PippaCrerar) October 21, 2022 Η ψηφοφορία, εφόσον οι διεκδικητές του αξιώματος είναι περισσότεροι από δύο, θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα. Η Πένι Μόρντοντ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι προτίθεται να θέσει και αυτή υποψηφιότητα. Η διορία για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων λήγει το απόγευμα της Δευτέρας. Πώς θα εκλεγεί ο νέος πρωθυπουργός – Βήμα βήμα η διαδικασία Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου, η Βρετανία θα έχει τον τρίτο πρωθυπουργό της σε λιγότερο από έξι μήνες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οι υποψήφιοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην κούρσα για την ανάδειξη του νέου ηγέτη των Συντηρητικών και, κατά συνέπεια, του νέου πρωθυπουργού στη Γηραιά Αλβιώνα, θα πρέπει να προταθούν από τουλάχιστον 100 Συντηρητικούς βουλευτές, γεγονός που σημαίνει ότι τη Δευτέρα θα υπάρχουν το πολύ τρεις υποψήφιοι. Στη συνέχεια, οι βουλευτές των Τόρις θα επιλέξουν την τελική δυάδα και θα υπάρξει μια ενδεικτική ψηφοφορία για να δουν ποιον στηρίζει η πλειοψηφία. Εάν το πρόσωπο που θα βρεθεί στη δεύτερη θέση δεν αποχωρήσει, τότε τα μέλη των Συντηρητικών θα προσέλθουν στις κάλπες, με τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται έως την Παρασκευή. Το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον επέστρεψε από τις διακοπές του στον Άγιο Δομίνικο, δηλώνει ξεκάθαρα ότι είναι έτοιμος να μπει εκ νέου στην κούρσα για περίπου τρεις μήνες αφού αναγκάσθηκε σε παραίτηση πνιγμένος σε σειρά κορωνοσκανδάλων. Οι ένθερμοι υποστηρικτές του προβάλλουν την «νομιμοποποίηση» που ο πρώην πρωθυπουργός αντλεί από τον εκλογικό θρίαμβο του 2019. Την ίδια ώρα, οι αντίπαλοί του, που έχουν συσπειρωθεί γύρω από τον πρώην υπουργό Οικονομικών, Ρίσι Σουνάκ, υπενθυμίζουν τα ψέματα και τις παλινωδίες της τριετίας του στη Ντάουνινγκ Στριτ που έχουν σημαδέψει την πολιτική ζωή της χώρας αμαυρώνοντας την εικόνα των Τόρις. Ορισμένοι βουλευτές μάλιστα απειλούν με παραίτηση σε περίπτωση επιστροφής του Τζόνσον. Όσο για τον Ρίσι Σουνάκ, το στρατόπεδο του Τζόνσον τον θεωρεί «προδότη» που επιτάχυνε την πτώση του «Bojo». Ήταν ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τις προτιμήσεις των βουλευτών του Συντηρητικού Κόμματος στην κούρσα για την διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον. Όμως δεν επικράτησε στις προτιμήσεις της βάσης του κόμματος που εξέλεξε την Λιζ Τρας. Το χρονοδιάγραμμα για την ανάδειξη του νέου ηγέτη των Τόρις και του πρωθυπουργού της Βρετανίας Πέμπτη 20 Οκτωβρίου Από χθες οι Τόρις που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν την ηγεσία του κόμματος, άρχισαν να καταθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα για να θέσουν υποψηφιότητα. Οι υποψήφιοι που θα κονταροχτυπηθούν για να αναλάβουν την ηγεσία των Συντηρητικών και να περάσουν το κατώφλι της Ντάουνινγκ Στριτ θα πρέπει να συγκεντρώσουν τον μαγικό αριθμό των 100 βουλευτών των Τόρις. Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 14:00μ.μ. ώρα Βρετανίας Ολοκληρώνεται η διαδικασία εκδήλωσης του ενδιαφέροντος για το καθεστώς υποψηφίου. Στις 2.30 μ.μ., ώρα Βρετανίας, ανακοινώνονται οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν 100 υποστηρικτές. Στις 15.30μ.μ., ώρα Βρετανίας, πραγματοποιείται η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων και στις 18:00μ.μ. ανακοινώνεται το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας. Εάν χρειαστεί θα διεξαχθεί και δεύτερη ψηφοφορία (από τις 18.30 – 20.30μ.μ., ώρα Βρετανίας). Στις 9 μ.μ, ώρα Βρετανίας θα ανακοινωθούν τα ονόματα των δύο πρώτων υποψηφίων. Τρίτη 25 Οκτωβρίου Ψηφοφορία των μελών των Τόρις εάν εξακολουθούν να υπάρχουν δύο υποψήφιοι. Παρασκευή 28 Οκτωβρίου Ανακοινώνεται ο νικητής της εσωκομματικής ψηφοφορίας που θα είναι ο νέος ηγέτης των Τόρις και ο διάδοχος της Λιζ Τρας στην Ντάουνινγκ Στριτ. 2 + 1 υποψήφιοι για την πρωθυπουργία Με τα τωρινά δεδομένα ο Μπόρις Τζόνσον, ο Ρίσι Σουνάκ και η Πένι Μορντοντ είναι τα τρία πρόσωπα που θα μπορούσαν να συλλέξουν 100 υπογραφές για την υποψηφιότητά τους. Ωστοσο ένας ή δύο εκ των τριών θα καταφέρουν να τις συγκεντρώσουν μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας. Σύμφωνα με κάποιες εικασίες ο Μπόρις Τζόνσον θα μπορούσε να συλλέξει μέχρι 140 υπογραφές ενώ οι επικριτές του τονίζουν ότι οι θαυμαστές του μπορεί να είναι λιγότεροι από 100. Άλλες εικασίες αναφέρουν ότι ο Ρίσι Σουνάκ έχει 56 υποστηρικτές, ο Τζόνσον 37 και η Μόραντ 17. Η Πένι Μόρντοντ υποψήφια Η Πένι Μόρντοντ, επικεφαλής της ΚΟ των Συντηρητικών, πάντως ανακοίνωσε την Παρασκευή την υποψηφιότητά της για την ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία της χώρας, μετά την παραίτηση της Λιζ Τρας. Όπως τονίζει, προέχει η ενότητα του κόμματος και η νίκη στις επόμενες εκλογές. Σε δήλωσή της η Μορντό είπε ότι την ενθαρρύνει «η υποστήριξη των συναδέλφων που θέλουν ένα νέο ξεκίνημα, ένα ενωμένο κόμμα και ηγεσία υπέρ του εθνικού συμφέροντος». Προσθέτει ότι είναι υποψήφια για την ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία «για να ενώσω τη χώρα, να υλοποιήσω τις υποσχέσεις μας και να κερδίσω τις επόμενες γενικές εκλογές». Προβάδισμα των Εργατικών με 39 μονάδες διαφορά! Στο μεταξύ μία δημοσκόπηση που είδε νωρίτερα την Παρασκευή το φως της δημοσιότητας δείχνει τους Συντηρητικούς να βρίσκονται στο εκλογικό καναβάτσο καθώς βρίσκονται με 39 μονάδες πίσω από τους Εργατικούς. Σε αυτό το σημείο αξίζει να επισημανθεί ότι πρόκειται για την μεγαλύτερη διαφορά που έχει καταγραφεί ανάμεσα στα δύο κόμματα. Σε περίπτωση που ο Μπόρις Τζόνσον επιστρέψει για να ηγηθεί του κόμματός του θα γίνει μόλις ο τρίτος στη σύγχρονη ιστορία που θα επιστρέψει για μία δεύτερη θητεία. Πριν από αυτόν ανάλογα είχαν πράξει ο Ουίνστον Τσόρτσιλ το 1951 και ο Χάρολντ Ουίλσον το 1974.

