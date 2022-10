Δεν πείθει κανέναν η προπαγάνδα της Τουρκίας – Απάντηση Οικονόμου σε Ερντογάν Η Ελλάδα είναι παράγοντας σταθερότητας και είμαστε ανυποχώρητοι στα θέματα εθνικής κυριαρχίας, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «Όσο κι αν προσπαθεί ο κ. Ερντογάν και η τουρκική ηγεσία, με μυθεύματα, με κατασκευές, με προπαγάνδα, με απειλές να δημιουργήσει εντυπώσεις, να μας πανικοβάλει, να μας τρομοκρατήσει, η πραγματικότητα είναι εδώ και αντιστέκεται επίμονα» τόνισε ο κυβερνητικός εκρπόσωπος Γιάννης Οικονόμου μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στις απειλές του Τούρκου προέδρου και πρόσθεσε πως όλοι αντιλαμβάνονται ότι «είναι ανυπόστατοι και ανιστόρητοι οι ισχυρισμοί του». Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η Ελλάδα έχει καταφέρει να κάνει όσα χρειάζονται «για να ανέβουμε πολλές, πολλές, πολλές “http://www.thetimes|-.gr/”πίστες”http://www.thetimes|-.gr/” γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά. «Εμείς δεν προκαλούμε. Είμαστε παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης, αλλά είμαστε απολύτως ανυποχώρητοι στα θέματα της εθνικής κυριαρχίας και είμαστε και απολύτως ικανοί να διαχειριστούμε την κάθε απειλή με αποτελεσματικότητα» τόνισε χαρακτηριστικά. Να θυμήσουμε πως ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας για τον βαλλιστικό πύραυλο Tayfun που εκτόξευσε δοκιμαστικά η Τουρκία τις προηγούμενες ημέρες είχε δηλώσει χθες πως «δυναμώνουμε με τα συστήματα αεράμυνας, τους πυραύλους, τα τεθωρακισμένα… Προσπαθούμε να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο με τεχνολογικές καινοτομίες, δείχνοντας στον κόσμο το κουράγιο και την αποφασιστικότητά μας. Τώρα έχουμε και τον Tayfun. Αυτά είναι ένα μήνυμα, κάπου στοχεύουν. Θέλουμε να δημιουργήσουμε το δικό μας σύμπαν αντί να βρεθούμε σε κάποιο άλλο εικονικό σύμπαν που προσπαθούν να μας επιβάλλουν». Ειδήσεις σήμερα Βίντεο: Η στιγμή που «πετάνε έξω» από το συνέδριο του ΚΚ Κίνας τον προκάτοχο του Σι Τζινπίνγκ!Ληστής που αποφυλακίστηκε το θύμα της επίθεσης με καυστικό υγρό στο Ηράκλειο – Αναζητείται η σύζυγός του Ορκίστηκε η κυβέρνηση της Μελόνι – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 22.10.2022, 14:21 22.10.2022, 09:05 22.10.2022, 09:50 21.10.2022, 15:43 22.10.2022, 09:18 21.10.2022, 11:00

