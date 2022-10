Ερντογάν – Τσαβούσογλου επιτίθενται σε Γαλλία – ΗΠΑ, ενώ ο Ακάρ τείνει… «χείρα» φιλίας στην Ελλάδα

Νέα μέτωπα κατά Γαλλίας και ΗΠΑ ανοίγει η Τουρκία με τελευταίες δηλώσεις του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και του υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με φόντο τις γνωστές απειλές κατά της Ελλάδας, την ίδια ώρα που ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, τείνει … χείρα «φιλίας» προς την Αθήνα, ζητώντας να γίνει το Αιγαίο «θάλασσα ειρήνης» και «να μοιραστεί δίκαια ο πλούτος του». Την Παρασκευή ο Ερντογάν επιτέθηκε κατά της Γαλλίας, κατηγορώντας το Παρίσι πως είχε στηρίξει το Ισλαμικό Κράτος στη Συρία μέσω της εταιρείας τσιμέντου Lafarge, η οποία παραδέχτηκε πως κατέβαλε εκατομμύρια δολάρια στην οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος» προκειμένου να παραμείνει ανοιχτό ένα εργοστάσιο της στη Συρία. «Όταν είπα πώς ο γίγαντας του τσιμέντου που ονομάζεται Lafarge υποστήριζε τρομοκρατικές οργανώσεις στη βόρεια Συρία και είχε ρίξει μπετόν, οι Γάλλοι δεν το κατάλαβαν. Το είπα και στον Μακρόν. Στο γαλλικό κοινοβούλιο ζήτησαν από τον Μακρόν να λογοδοτήσει. Έχει γίνει το πιο σημαντικό θέμα στην ατζέντα της Γαλλίας αυτή τη στιγμή. Αυτό το ψέμα δεν πέτυχε . Η Lafarge αναδείχθηκε ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς υποστήριξης της τρομοκρατίας» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος κατά την ομιλία του στο συνέδριο Επικοινωνίας των χωρών μελών της Ισλαμικής Συνεργασίας. Νωρίτερα ο Ερντογάν είχε επιτεθεί κατά του Αμερικανού γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ, λέγοντας πως η θέση του για τα F-16 είναι προσωπική του άποψη και δεν θα επηρεάζει την απόφαση της Ουάσιγκτον. Σχολιάζοντας τους γερουσιαστές που τάσσονται στο πλευρό Μενέντεζ, ο Τούρκος πρόεδρος διερωτήθηκε «Οι σχέσεις τους με την Ελλάδα αποτελούν επίσης αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης. Γιατί είναι τόσο προκατειλημμένοι;». Βολές κατά ΗΠΑ «εκτόξευσε» και ο Τούρκος υπουργός Μεβλούτ Τσαβούσογλου -μεταξύ άλλων- και για την άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία, λέγοντας πως το : «ζύγι των ΗΠΑ χάλασε». Ο ίδιος δημοσιοποίησε τον διάλογο που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίκεν για το θέμα : «Του είπα «γιατί το κάνατε αυτό;» και μου απάντησε «διότι συνεργάστηκαν μαζί μας στο ζήτημα της υπόθεσης μαύρου χρήματος». Καλά ως αντάλλαγμα πας και δίνεις όπλα; Γιατί αυτά τα όπλα είναι εναντίον των Τούρκων. Κι εμείς τι κάναμε; Στείλαμε ενισχύσεις και θα στείλουμε κι άλλες. Εκείνοι όταν αποφασίζουν, εμείς κάνουμε βήματα» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας. Σε διαφορετικό κλίμα οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, από την Αδριανούπολη που βρέθηκε την Παρασκευή. Αποφεύγοντας την ακραία ρητορική Τούρκων κυβερνητικών αξιωματούχων, ο Ακάρ ανέφερε πως «περιμένουμε από την Ελλάδα να πιάσει το χέρι ειρήνης που έχουμε απλώσει», ζητώντας διάλογο ανάμεσα στις δύο χώρες. «Δυστυχώς, δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε σε αυτές τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο (με την Ελλάδα). Ωστόσο, απλώνουμε και πάλι το χέρι μας για ειρήνη, υπομονετικά, και κάνουμε ό,τι χρειάζεται να γίνει για να επικρατήσει η ειρήνη στην περιοχή μας. Συνοπτικά, αυτό είναι που ονομάζουμε τουρκοελληνικά προβλήματα. Στη συνέχεια, λέμε τι πρέπει να κάνουμε για να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα; Λέμε, ας το κάνουμε με ειρηνικούς τρόπους, ας το κάνουμε με διάλογο. Υπάρχουν εργασίες που γίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών μας. Υπάρχουν εργασίες που πραγματοποιούνται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπάρχουν επίσης εργασίες που πραγματοποιούνται από τον πρόεδρό μας με τα μέλη του ΝΑΤΟ. (Οι Έλληνες) δεν έρχονται σε καμία από τις συναντήσεις. Δεν έρχονται στις συναντήσεις» είπε αρχικά, ζητώντας στη συνέχεια «δίκαιο διαμοιρασμό» του πλούτου του Αιγαίου. «Το Αιγαίο μπορεί να είναι μια θάλασσα ειρήνης, ο πλούτος του Αιγαίου μπορεί να μοιραστεί δίκαια και, κατά συνέπεια, οι άνθρωποι και των δύο πλευρών μπορούν να είναι πιο ευτυχισμένοι και πιο ευημερούντες» τόνισε, καταλήγοντας : «Περιμένουμε αυτό να γίνει κατανοητό. Περιμένουμε το χέρι της ειρήνης που απλώσαμε να κρατηθεί». Ειδήσεις σήμερα: Με 30άρια το προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου – Τι καιρό θα κάνει το τριήμερο της 28ης Τι υποσχέθηκαν να στείλουν οι Ουκρανοί στον Δένδια για να θυμάται την επίσκεψή του στο Κίεβο Οι τελευταίες ώρες της Τρας στη Ντάουνινγκ Στριτ και το ταξίδι του σερ Μπρέιντι στην Ελλάδα

