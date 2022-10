Η Ελλάδα τίμησε τον Τζέφρι Πάιατ

Σε μια τελετή στην ελληνική πρεσβεία της Ουάσινγκτον, τιμήθηκε ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ. Η πρέσβειρα της χώρας μας στην Ουάσινγκτον Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου απένειμε στον Τζέφρι Πάιατ το Διάσημο του Τάγματος του Φοίνικα. Ο Τζέφρι Πάιατ διετέλεσε πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα από το 2016 έως το 2022. Προτάθηκε στις 19 Μαΐου 2016 από τον τότε Αμερικανό πρόεδρο, Μπαράκ Ομπάμα και ο διορισμός του ως πρέσβη στην Ελλάδα επιβεβαιώθηκε στις 14 Ιουλίου 2016. Το Τάγμα Αριστείας του Φοίνικος συνεστήθη το 1926 σε αντικατάσταση, και αυτό του (προυπάρχοντος) Τάγματος του Γεωργίου Α΄ (το οποίο συνεστήθη εκ νέου το 1935, με την παλινόρθωση της Βασιλείας, για να καταργηθεί εκ νέου το 1975). Πήρε την ονομασία του από το μυθικό πουλί, τον Φοίνικα. Μέχρι το 1927 διάσημα του Τάγματος απονέμονταν σε Έλληνες καθώς και αλλοδαπούς πολίτες. Όταν όμως, σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1927, απαγορεύθηκε η απονομή παρασήμων σε Έλληνες, το Τάγμα διατηρήθηκε για την αναγνώριση της προσφοράς αλλοδαπών μόνο πολιτών. Μετά την Παλινόρθωση της Μοναρχίας το 1935 και σύμφωνα με το Α.Ν. 19-4-1935 (ΦΕΚ Α, 170) επετράπη η εκ νέου απονομή και σε Έλληνες υπηκόους. Τώρα, πλέον, απονέμεται σε Έλληνες που διακρίθηκαν στη Δημόσια Διοίκηση, στις επιστήμες, στις τέχνες και τα γράμματα, στο εμπόριο, τη βιομηχανία και τη ναυτιλία, όπως επίσης σε αλλοδαπούς που συνέβαλαν στην εξύψωση του ονόματος της Ελλάδας στο εξωτερικό. Το διάσημο του Τάγματος του Φοίνικος έχει σχήμα σταυρού. Είναι κατασκευασμένο από λευκό σμάλτο και πάνω στο σταυρό υπάρχει ανάγλυφη η απεικόνιση του μυθικού Φοίνικα, με ανοιχτές φτερούγες που αναγεννάται μέσα από τις φλόγες. Ο ανάγλυφος Φοίνικας απεικονίζεται και στο κέντρο του αστέρα. Στην οπίσθια όψη του σταυρού υπάρχει το εθνόσημο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ειδήσεις σήμερα: Ψάχνουν τους βιαστές της 12χρονης μέσα από 367 συνομιλίες – Έρχονται νέες συλλήψεις Ικανοποίηση στην Αθήνα για τον ευρω-συμβιβασμό για το αέριο, αλλά ο «διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες» Αντίστροφη μέτρηση για την «πολιορκία» της Χερσώνας – Πώς κινούνται οι Ουκρανοί και τι ετοιμάζουν οι Ρώσοι

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )