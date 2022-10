Η Ντόρα Μπακογιάννη μιλά στον Παντελή Καψή «Δεν υπάρχει έδαφος για ουσιαστικό διάλογο με τον Ερντογάν ως τις τουρκικές εκλογές» Η υφαλοκρηπίδα, τα εξοπλιστικά τα 12 μίλια, οι ιδέες για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, οι καθημερινές τουρκικές προκλήσεις, οι κινήσεις του Τούρκου προέδρου και η αγωνία του μετά από την εμφάνιση Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, ο τεράστιος πληθωρισμός στην γειτονική χώρα και η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, σε μία συζήτηση που διαρκεί 25 λεπτά. BEST OF NETWORK 21.10.2022, 17:33 22.10.2022, 09:05 20.10.2022, 17:35 21.10.2022, 15:43 22.10.2022, 09:18 18.10.2022, 10:00

